16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ

Алина
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Алина – ваш гид
На экскурсии по Абу-Даби вы познакомитесь с символами столицы Эмиратов и узнаете удивительную историю сказочного перевоплощения из рыбацкого поселка, затерянного в песках, в город необыкновенной красоты и неограниченных возможностей.

Вас ждут роскошные дворцы, великолепная мечеть, амбициозные проекты и колоритный финиковый рынок — один из крупнейших на Аравийском полуострове.
$350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби

Что вас ожидает

История и символы Абу-Даби
В нашем путешествии вы поймете, как удалось маленькому рыбацкому поселению за 30 лет превратиться в мегаполис с широкими красивыми улицами и ультрасовременными небоскребами. Вы познакомитесь с символами города и узнаете о мудром правлении первого президента ОАЭ, шейха Зайде. Посетите величественную белоснежную мечеть Grand Mosque, названную в честь правителя страны. Это настоящая гордость ОАЭ: мечеть вмещает одновременно более 40 000 молящихся и является одной из самых больших и красивых в мире. Вы также прогуляетесь по набережной и увидите ее потрясающие фонтаны. Побываете в роскошном отеле «Emirates Palace», построенном для государственных приемов и отдыха — на его отделку ушло 300 кг золота! Кроме того, вы полюбуетесь дворцом президента страны, шейха Халифы.

Восточный базар
В программе также будет посещение одного из крупнейших рынков Аравийского полустрова — финикового рынка. Здесь вы увидите десятки сортов этого благородного фрукта, узнаете, какие блюда из него любят готовить местные, полакомитесь с эксклюзивом, привезенным со священных мест Ближнего Востока, и сможете приобрести вкусные и полезные сувениры.

Искусственный остров Яс и естественный Саадият
Два острова сейчас активно развиваются — побывать на них обязательно стоит, чтобы оценить масштабы идей по развитию Эмиратов. На острове Яс вы увидите крупнейшие тематические крытые парки Ferrari и Warner Brothers, a также стадион, где с 2009 года проводятся гонки Формулы-1. На острове Саадият я расскажу об уникальном музее Ближнего Востока — Лувре Абу-Даби, где представлены шедевры искусства, привезенные из разных уголков мира.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле Hyundai Santa Fe

Дополнительные расходы

  • В экскурсию можно включить дополнительные пункты (обсуждаются заранее, билеты оплачиваются отдельно):
    — Лувр Абу-Даби
    — Катание на аттракционах парков Ferrari или Warner Brothers
    — Аренда боллида Формулы-3
    — Посещение дворца президента
    — Смотровая площадка Etihad Towers
    — Зоопарк
  • Трансфер из других эмиратов (кроме Дубая и Абу-Даби)

Важно знать до бронирования
На экскурсии действует дресс-код:
— Для мужчин обязательны брюки или джинсы; обувь — сандалии, кеды, ботинки и т. п. Шорты и шлепанцы не допускаются
— Для дам я подготовила национальные абаи и платки, покрывающие голову (только для посещения мечети, всё остальное время тура ограничений по одежде девушек нет)

Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
Побывать в арабской сказке Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Отличный гид! Прекрасное знание города и приятное общение ! Огромное спасибо за экскурсию ! Рекомендую всем !
8 декабря 2019
Отличная экскурсия и Алина отличный гид! На экскурсии ты не чувствуешь себя не глупее не умнее гида, она деликатно подстраевается под вас и экскурсия проходит комфортно. Абу-Даби отличается от Дубая и его обязательно надо посмотреть.
5 ноября 2019
Спасибо гиду Алине за арабскую сказку! Экскурсия проходила в мой день рождения,все понравилось,классные впечатления и фотографии! Кажется нет вопросов,на которые Алина не знает ответа.
Очень много узнали и по стране,обычаях и о многом другом!
Спасибо Алине огромное и успехов!!!
2 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Гид Алина просто умница. Спасибо ей за прекрасно проведённое время. Было очень интересно и познавательно.
8 августа 2019
Комфортное общение, однозначно рекомендуем!
10 апреля 2019
Это действительно была арабская сказка!!! Спасибо большое Алине за воплощение мечты!!! А мечеть по истине чудо света!!! У нас уже появились планы на следующую поездку. А она будет!!!!!
22 марта 2019
Алина, просто супер, мы счастливы что так замечательно провели день!
7 марта 2019
Все очень понравилось! Спасибо, Алина!
24 января 2019
Это была классная экскурсия!!! Алина очень эмоционально и интересно рассказывает об истории Абу-Даби, показывает интересные места! Захотелось скорее еще раз вернуться в ОАЭ, и побывать на следующих ее экскурсиях! Огромное спасибо за этот чудесный день! Яркие солнечные фотографии, интересное общение, комфортная поездка - рекомендую!
19 января 2019
Экскурсия понравилась. Единственное, мы не знали, что гид едет из Дубая для проведения экскурсии. Это ненужное удорожание. Мы бы нашли другой вариант.
Ещё 6 отзывов

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