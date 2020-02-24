4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чтобы проникнуться атмосферой старого Лиссабона, нужно отправиться покорять его пешком — только так, теряясь в колоритных улочках, вдыхая ароматы кофе и свежевыстиранного белья, улавливая звуки желтого трамвая и крики чаек, вам удастся это сделать. А в сопровождении моих рассказов об истории и культуре города эти впечатления обретут глубину и смысл.

Легендарная Алфама

Прогулка начнётся под Триумфальной аркой, от которой мы перейдём на площадь Коммерции. Здесь вы услышите о падении самой могущественной империи, о разрушенном дворце и периоде восстановления города. Прогуляетесь по узким переулочкам Алфамы и осмотрите стены с яркими изразцами. Живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесет в мир средневековых легенд. Вы узнаете, почему Лиссабон называют городом на 7 холмах и откуда берет начало названия района. Я расскажу о зародившемся именно здесь музыкальном символе Португалии — фаду. А возле Кафедрального собора — о религиозности португальцев, духовном покровителе столицы и местном празднике всех святых.

Красочная Моурария

В районе, где живут эмигранты со всего мира, поговорим о том, как рождаются традиции. Рассматривая колоритные фасады, вы узнаете о вышедшем из этих кварталов декоре «португальский мудехар», соединившем черты европейского и исламского искусства. Я также покажу дома, устоявшие во время землетрясения, и самый красивый в Лиссабоне дом, украшенный азулежу.

Элегантный Шиаду

Оказавшись в этом нарядном районе, вы услышите об убийце, ставшем святым, и узнаете о прошлом квартала, который за века своей жизни побывал пристанищем городских бедняков, центром религиозной жизни и любимым местом интеллектуальной элиты. А возле кафе Бенарда и Бразильеры речь пойдет об истории знаковых заведений и их посетителях из высшего общества.

Байша и Россио

В Байше вы, конечно, увидите неоготический городской лифт Санта-Жушта, но попадете на него секретной дорожкой, которой пользуются местные жители. А на площади Россио рассмотрите здание одноимённого вокзала, откроете особенности архитектурного стиля 18 века помбалино и прогуляетесь по «калсада португеза» — мозаике с объёмным оптическим эффектом, украшающей Россио.

Интересные факты о Лиссабоне за бокалом вина

Я с радостью покажу свое любимое место, где на фоне захватывающих пейзажей можно отдохнуть за бокалом нежнейшего зеленого вина или ароматного кофе. А тем временем поговорим о секретах города и его необычных уголках. И вот о чем пойдет разговор:

Топ-9 португальцев, чьи имена известны всему миру;

Топ-9 вещей от 10 до 100 евро, которые стоит купить в Португалии;

Топ-9 португальских привычек;

12 видов португальский очередей, и как в них правильно стоять;

Удивительные странности Португалии, которые есть только здесь;

Как жилось и живется женщинам в Португалии;

Где спрятался самый маленький магазин;

С каким достижением Португалия вошла в Книгу рекордов Гиннеса;

Вся правда о порочной Португалии (на прогулке вы посетите старый бордель, ныне кафе);

Увлекательные легенды и самые яркие праздники местных.

🍮 🍸 Кроме того, не обойдем вниманием вишневую наливку жинжу, рынок городской еды, где вы сможете попробовать местные вина: знаменитое Виньо Верд, портвейн, крепленое вино Мадейра. Я расскажу об особенностях производства и употребления напитков. Здесь же вы отведаете самые вкусные в городе пирожные паштел де ната и узнаете, как их едят местные и почему именно так, а не иначе.