4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны пяти районов Старого Лиссабона

Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах

Яся
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Яся – ваш гид
Я познакомлю вас с историческими хитросплетениями старинных районов, отведу на самые интересные смотровые площадки и покажу город с лучших ракурсов.

Открою прелесть аутентичной кухни и напитков, расскажу о менталитете португальцев, помогу понять, чем живёт Лиссабон и в чем заключается португальское счастье.
92 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча под Триумфальной аркой
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона

Что вас ожидает

Чтобы проникнуться атмосферой старого Лиссабона, нужно отправиться покорять его пешком — только так, теряясь в колоритных улочках, вдыхая ароматы кофе и свежевыстиранного белья, улавливая звуки желтого трамвая и крики чаек, вам удастся это сделать. А в сопровождении моих рассказов об истории и культуре города эти впечатления обретут глубину и смысл.

Легендарная Алфама
Прогулка начнётся под Триумфальной аркой, от которой мы перейдём на площадь Коммерции. Здесь вы услышите о падении самой могущественной империи, о разрушенном дворце и периоде восстановления города. Прогуляетесь по узким переулочкам Алфамы и осмотрите стены с яркими изразцами. Живописная смотровая площадка Санта Лузия с панорамными видами на город Одиссея перенесет в мир средневековых легенд. Вы узнаете, почему Лиссабон называют городом на 7 холмах и откуда берет начало названия района. Я расскажу о зародившемся именно здесь музыкальном символе Португалии — фаду. А возле Кафедрального собора — о религиозности португальцев, духовном покровителе столицы и местном празднике всех святых.

Красочная Моурария
В районе, где живут эмигранты со всего мира, поговорим о том, как рождаются традиции. Рассматривая колоритные фасады, вы узнаете о вышедшем из этих кварталов декоре «португальский мудехар», соединившем черты европейского и исламского искусства. Я также покажу дома, устоявшие во время землетрясения, и самый красивый в Лиссабоне дом, украшенный азулежу.

Элегантный Шиаду
Оказавшись в этом нарядном районе, вы услышите об убийце, ставшем святым, и узнаете о прошлом квартала, который за века своей жизни побывал пристанищем городских бедняков, центром религиозной жизни и любимым местом интеллектуальной элиты. А возле кафе Бенарда и Бразильеры речь пойдет об истории знаковых заведений и их посетителях из высшего общества.

Байша и Россио
В Байше вы, конечно, увидите неоготический городской лифт Санта-Жушта, но попадете на него секретной дорожкой, которой пользуются местные жители. А на площади Россио рассмотрите здание одноимённого вокзала, откроете особенности архитектурного стиля 18 века помбалино и прогуляетесь по «калсада португеза» — мозаике с объёмным оптическим эффектом, украшающей Россио.

Интересные факты о Лиссабоне за бокалом вина
Я с радостью покажу свое любимое место, где на фоне захватывающих пейзажей можно отдохнуть за бокалом нежнейшего зеленого вина или ароматного кофе. А тем временем поговорим о секретах города и его необычных уголках. И вот о чем пойдет разговор:

  • Топ-9 португальцев, чьи имена известны всему миру;
  • Топ-9 вещей от 10 до 100 евро, которые стоит купить в Португалии;
  • Топ-9 португальских привычек;
  • 12 видов португальский очередей, и как в них правильно стоять;
  • Удивительные странности Португалии, которые есть только здесь;
  • Как жилось и живется женщинам в Португалии;
  • Где спрятался самый маленький магазин;
  • С каким достижением Португалия вошла в Книгу рекордов Гиннеса;
  • Вся правда о порочной Португалии (на прогулке вы посетите старый бордель, ныне кафе);
  • Увлекательные легенды и самые яркие праздники местных.

🍮 🍸 Кроме того, не обойдем вниманием вишневую наливку жинжу, рынок городской еды, где вы сможете попробовать местные вина: знаменитое Виньо Верд, портвейн, крепленое вино Мадейра. Я расскажу об особенностях производства и употребления напитков. Здесь же вы отведаете самые вкусные в городе пирожные паштел де ната и узнаете, как их едят местные и почему именно так, а не иначе.

Организационные детали

  • Советы: наденьте удобную обувь и не забудьте нанести солнцезащитный крем (зимой и летом).
  • Экскурсия проходит в вашем темпе.
  • В течение или в конце прогулки я отвечу на любые вопросы: куда еще стоит сходить, какие города посетить, что и в каких ресторанах попробовать, как куда добраться, где послушать легендарный фаду, в какой бар заглянуть и как организовать досуг.
  • Дополнительные расходы: напитки (вино ~4 евро/бокал, рюмочка жинжи 1 евро, кофе ~ 1,5 евро).
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Тайны пяти районов Старого Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура под Триумфальной аркой.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яся
Яся
Привет! Меня зовут Яся. Мне 28 лет, и я самый счастливый человек на планете. Ведь я нашла город своей мечты — место, где я чувствую вдохновение на все 100%. Я живу в Лиссабоне с октября 2017 года. Путешествуя по миру, я настолько влюбилась в этот город, что решилась на переезд. Местные жители манили улыбками и позитивом, а океан — серфингом. Я обожаю ходить пешком и все детально рассматривать. А еще мне очень нравится рассказывать и показывать то, что я люблю, и делаю я это с большой страстью. Моя задача — влюбить вас в Лиссабон и показать его глазами местного жителя!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Хорошая командная работа!
4 января 2020
В силу ряда обстоятельств экскурсию нам проводил другой гид, Саша. Это был один из самых увлекательных маршрутов в нашем экскурсионном опыте. Саша гид очень профессиональный, обаятельный, интеллигентный и душевный, что не часто встречается. Огромный информационный объем, но при этом нет чувства утомленности. Этот маршрут влюбит вас в Лиссабон :) И отдельное спасибо Ясе за чуткий и внимательный подход к клиентам.
27 сентября 2019
Провели с Ясей приятный день в неспешной прогулке по Лиссабону. Гид коммуникабельная, легкая и общение с ней доставило истинное удовольствие. Экскурсия не загружена датами и королями, походами и завоеваниями, но зато много информации про быт, про настоящую жизнь португальцев, их вкусы и нравы. Понравилось, что Яся нас не торопила, была готова подождать, пока мы останавливались в магазинчиках по пути движения экскурсионного маршрута. Провела с нами времени больше заявленного, угостила португальским кофе и лакомством, покатала на трамвае. В общем день удался. Яся, спасибо!
24 июня 2019
Идеальный гид для тех, кому интересны не исторические подробности, а жизнь современного Лиссабона.
Свежий и ясный взгляд опытной путешественницы поможет почувствовать, что собой представляет Португалия и португальцы.
К тому же Яся - очень лёгкий и приятный собеседник.

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