В начале прогулки вы наденете наушники и с помощью приложения на смартфоне станете участником необычного радиоэфира. В гости к ведущим придёт историк, чтобы рассказать об Анапе, а вы с репортёром отправитесь по местам, о которых будут говорить в студии. Авторский текст, саунд-дизайн и голоса актёров создадут атмосферу, в которой вы окажетесь частью представления, а улицы послужат декорациями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Вместе с ведущим, репортёром и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какая она, Анапа? Все этапы аудиэкскурсии подробно описаны. Вас проведут по маршруту, чтобы вы не заблудились. Каждый этап будет сопровождаться фотографией и подробными навигационными подсказками.

🔷 Вам предстоит поучаствовать в диалоге с городом и стать свидетелем различных эпох. Гуляя по известным и менее туристическим локациям, вам откроется история Анапы с её основания в далёком 1781 году до наших дней. Вы услышите истории о людях, которые здесь жили в разные столетия. Также ведущие расскажут легенду о прекрасной амазонке, подскажут, где можно загадать желание, и объяснят, как случилось, что город восстанавливали турки.

🔷 Прогулка начнётся у памятника основателю курорта Будзинскому и завершится у маяка Анапский. В программе аудиоспектакля: Русские ворота, Археологический музей, остатки древней крепости и многое другое.

Следуйте за голосом — и вам откроются тайны этого города!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно