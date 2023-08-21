Эта прогулка для тех, кто получает удовольствие от пешего туризма и созерцания природы. Мы поедем в посёлок Абрау-Дюрсо и насладимся пейзажами из окна. Я расскажу о достопримечательностях и местном заводе шаманского. Вы пройдёте по лесной тропе к тихому пирсу, побудете наедине с природой и собой. А в завершение совершите неспешную прогулку по самому посёлку.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия (1–1,5 часа)

По дороге к Абрау-Дюрсо я расскажу историю посёлка. Раскрою, как появился завод шампанского и почему его продукция стала такой популярной. Мы сделаем несколько остановок, побываем на смотровых площадках и насладимся эстетикой местности.

Хайкинг по пересечённой местности (1 час)

Мы пойдём по лесной тропе, которая выведет нас на безлюдный пирс. Здесь вы сделаете привал, полюбуетесь гладью озера и дивными пейзажами, сделаете атмосферные фотографии на память. Я расскажу, что такое лесные ванны и как правильно их принимать.

Прогулка по посёлку (1–1,5 часа)

Мы спустимся в Абрау-Дюрсо и прогуляемся по живописной набережной. Вы осмотрите местную архитектуру, насладитесь природой и оцените местные достопримечательности.

Организационные детали