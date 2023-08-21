Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо

Погулять по лесной тропе, прикоснуться к истории посёлка и перезагрузиться

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эта прогулка для тех, кто получает удовольствие от пешего туризма и созерцания природы. Мы поедем в посёлок Абрау-Дюрсо и насладимся пейзажами из окна. Я расскажу о достопримечательностях и местном заводе шаманского. Вы пройдёте по лесной тропе к тихому пирсу, побудете наедине с природой и собой. А в завершение совершите неспешную прогулку по самому посёлку.
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Антистресс-хайкинг в Абрау-Дюрсо
Ближайшие даты:
21
авг
23
авг
24
авг
25
авг
26
авг
27
авг
28
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия (1–1,5 часа)

По дороге к Абрау-Дюрсо я расскажу историю посёлка. Раскрою, как появился завод шампанского и почему его продукция стала такой популярной. Мы сделаем несколько остановок, побываем на смотровых площадках и насладимся эстетикой местности.

Хайкинг по пересечённой местности (1 час)

Мы пойдём по лесной тропе, которая выведет нас на безлюдный пирс. Здесь вы сделаете привал, полюбуетесь гладью озера и дивными пейзажами, сделаете атмосферные фотографии на память. Я расскажу, что такое лесные ванны и как правильно их принимать.

Прогулка по посёлку (1–1,5 часа)

Мы спустимся в Абрау-Дюрсо и прогуляемся по живописной набережной. Вы осмотрите местную архитектуру, насладитесь природой и оцените местные достопримечательности.

Организационные детали

  • Поездка из Анапы до Абрасу-Дюрсо проходит на комфортабельном автомобиле
  • Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и возьмите с собой воду и перекус
  • Дети на экскурсию допускаются с 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
На весь день
Набережная
Популярные места
Абрау-Дюрсо
Озеро Абрау
Природа и пейзажи
Смотровые площадки
Природа
Активности

Похожие туры из Анапы

Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
19 отзывов
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Памятник Ленину, Анапа
Сегодня
Завтра
23 авг
25 авг
9 000 за всё до 5 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
24 отзыва
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Душевная поездка по винодельням
от отеля
25 авг
26 авг
28 авг
29 авг
9 000 за всё до 4 чел.
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Вечерний Новороссийск и фонтаны Абрау
г. Анапа, ул. Шевченко,177
25 авг
1 сен
8 сен
15 сен
1 250 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анапе
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ