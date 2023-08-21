Погулять по лесной тропе, прикоснуться к истории посёлка и перезагрузиться
Эта прогулка для тех, кто получает удовольствие от пешего туризма и созерцания природы. Мы поедем в посёлок Абрау-Дюрсо и насладимся пейзажами из окна. Я расскажу о достопримечательностях и местном заводе шаманского. Вы пройдёте по лесной тропе к тихому пирсу, побудете наедине с природой и собой. А в завершение совершите неспешную прогулку по самому посёлку.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Трассовая экскурсия (1–1,5 часа)
По дороге к Абрау-Дюрсо я расскажу историю посёлка. Раскрою, как появился завод шампанского и почему его продукция стала такой популярной. Мы сделаем несколько остановок, побываем на смотровых площадках и насладимся эстетикой местности.
Хайкинг по пересечённой местности (1 час)
Мы пойдём по лесной тропе, которая выведет нас на безлюдный пирс. Здесь вы сделаете привал, полюбуетесь гладью озера и дивными пейзажами, сделаете атмосферные фотографии на память. Я расскажу, что такое лесные ванны и как правильно их принимать.
Прогулка по посёлку (1–1,5 часа)
Мы спустимся в Абрау-Дюрсо и прогуляемся по живописной набережной. Вы осмотрите местную архитектуру, насладитесь природой и оцените местные достопримечательности.
Организационные детали
- Поездка из Анапы до Абрасу-Дюрсо проходит на комфортабельном автомобиле
- Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и возьмите с собой воду и перекус
- Дети на экскурсию допускаются с 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Анапе
Провела экскурсии для 62 туристов
Меня зовут Мария, я родилась и живу в прекрасном городе-герое Новороссийск. Я дипломированный психолог, путешествия — моё хобби. Так как я очень люблю природу и Краснодарский край, увлекаюсь историей края, Новороссийска и Геленджика, много путешествую, моё хобби превратилось в работу. Больше года провожу увлекательные и интересные экскурсии на авто и пешие прогулки. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь раз, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова. До встречи!
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