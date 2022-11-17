Гора Индюк. Пеший поход

Поход по местам боевой славы Туапсинского района с подъемом

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Поход по местам боевой славы Туапсинского района с подъемом на основные вершины района: Индюк, Индюшка, Семашко, Два Брата.

Туапсинский район – место, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои на подступах к Главному Кавказскому хребту.

Тепло весеннего солнца, красочная природа, сочная майская зелень и рассказы о подвиге советских солдат, совершенном в горах Краснодарского края ждут Вас.
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Гора Индюк. Пеший поход
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Вспомните подвиг советских воинов
Вспомните подвиг советских воинов
Туапсинский район место где во время ВОВ проходили ожесточенные бои на подступах к Главному Кавказскому хребту
Восхождения
Восхождения
Поднимитесь на основные вершины района: Индюк, Индюшка, Семашко, Два Брата

Программа тура по дням

1 день

Краснодар - поселок Индюк

Сбор группы у центрального входа в железнодорожный вокзал.

Трансфер в поселок Индюк.

По живописной тропе среди цверущих азалий и рододендронов мы поднимаемся к подножию горы Индюк.

У родника разобьём лагерь.

Далее подъем на вершину каменного чуда – гребень Индюка.

С вершины любуемся окружающей природой и закатом солнца.

Спуск в лагерь.

Краснодар - поселок ИндюкКраснодар - поселок ИндюкКраснодар - поселок ИндюкКраснодар - поселок Индюк
2 день

По горам и местам боевой славы

По широкой тропе мы поднимемся к вершине горы Индюшка.

С ее каменного гребня открывается великолепный вид на гребень Индюка.

Переход к вершине Семашко.

По пути нас ждет скала Сыр, любителям экстрима предостамляется возможность попробовать себя в скалолазании.

С вершины поляны Круглой мы сможем увидеть Фишт, Оштен и Пшехо-Су.

Рядом с тропой есть несколько могильников оружия, мы посетим эти места и вспомним подвиг советских войнов.

Вечер веселых рассказов.

Делимся яркими впечатлениями прошедшего дня.

По горам и местам боевой славыПо горам и местам боевой славыПо горам и местам боевой славыПо горам и местам боевой славы
3 день

Горы, Двубратский водопад, пос. Анастасиевка

На легке поднимаемся на вершину Семашко.

Групповое фото около памятного монумента.

Спуск и легкий трекинг к вершине Два брата.

Около ручья делаем привал.

Обогнув вершину Два Брата нас ждет чудо Туапсинского района Двубратский водопад.

По широкой тропе мы спускаемся в поселок Анастасиевка.

Здесь мы прощаемся.

Желающие могут продолжить отдых на турбазе Анастасиевские поляны, а могут отправиться путешествовать к Черному морю.

Горы, Двубратский водопад, пос. АнастасиевкаГоры, Двубратский водопад, пос. АнастасиевкаГоры, Двубратский водопад, пос. Анастасиевка

Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура зависит от размера группы:

  • 8 000 руб. с человека при группе от 4 человек;
  • 24 000 руб. с группы при группе от 1 до 3 человек.

Варианты проживания

Палаточный городок

2 ночи
Палаточный городокПалаточный городок

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча на вокзале
  • Трансфер от ж. д. вокзала г. Туапсе до пос. Индюк и обратно
  • Прокат группового снаряжения (горелки, газ, котлы для приготовления пищи, палатки, групповая аптечка)
  • Питание на маршруте
  • Работа инструктора-проводника
  • Обеспечение продуктами питания на маршрут
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Туапсе и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Прокат личного снаряжения
  • Экологические сборы и т. д
Место начала и завершения?
г. Туапсе
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная шапочка;
  • перчатки флисовые;
  • туристические бахилы (гамаши,"фонарики");
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • спортивный костюм;
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80 – 100л; сидушка;
  • трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки;
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН); термос и фляга для воды общим объемом 1л.;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Допускают ли детей на маршрут?

На маршрут допускаются дети только в сопровождении взрослых.

Можно ли в тур с собакой?

Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:

1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;

2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;

3. Требуется доплата за трансфер животного.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

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