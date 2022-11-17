Сбор группы у центрального входа в железнодорожный вокзал.
Трансфер в поселок Индюк.
По живописной тропе среди цверущих азалий и рододендронов мы поднимаемся к подножию горы Индюк.
У родника разобьём лагерь.
Далее подъем на вершину каменного чуда – гребень Индюка.
С вершины любуемся окружающей природой и закатом солнца.
Спуск в лагерь.
По широкой тропе мы поднимемся к вершине горы Индюшка.
С ее каменного гребня открывается великолепный вид на гребень Индюка.
Переход к вершине Семашко.
По пути нас ждет скала Сыр, любителям экстрима предостамляется возможность попробовать себя в скалолазании.
С вершины поляны Круглой мы сможем увидеть Фишт, Оштен и Пшехо-Су.
Рядом с тропой есть несколько могильников оружия, мы посетим эти места и вспомним подвиг советских войнов.
Вечер веселых рассказов.
Делимся яркими впечатлениями прошедшего дня.
На легке поднимаемся на вершину Семашко.
Групповое фото около памятного монумента.
Спуск и легкий трекинг к вершине Два брата.
Около ручья делаем привал.
Обогнув вершину Два Брата нас ждет чудо Туапсинского района Двубратский водопад.
По широкой тропе мы спускаемся в поселок Анастасиевка.
Здесь мы прощаемся.
Желающие могут продолжить отдых на турбазе Анастасиевские поляны, а могут отправиться путешествовать к Черному морю.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура зависит от размера группы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На маршрут допускаются дети только в сопровождении взрослых.
Необходимо соблюдать некоторые условия, для участия в туре с питомцем:
1. Участник берёт свою палатку и питание на своего питомца;
2. За животное несёт ответственность хозяин, собака должна быть дрессирована и при встречах с дикими животными выполнять беспрекословно команды хозяина;
3. Требуется доплата за трансфер животного.