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Катание на лошадях, Чайный домик и гора Кольцо

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Приглашаем вас отправиться по живописным местам Кисловодска на прекрасных лошадках карачаевской породы.

А после увлекательного конного путешествия вы побываете в Чайном домике.

Там желающие могут купить лечебные травяные сборы.

Растения для сбора растут на склонах горного хребта северного склона Большого Кавказа.

В продаже имеется большой выбор горного мёда.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 600 ₽ за человека

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Катание на лошадях, Чайный домик и гора Кольцо
Катание на лошадях, Чайный домик и гора Кольцо

Что вы увидите

  • Чайный Домик
  • ущелье речушки Подкумок
  • Джинальский Хребет
  • Скалистый Хребет
  • Боргустанский Хребет
  • Дарьинские Высоты
  • гора Кольцо (кроме субботы!)
Что вас ожидает:В 14:00 выезжаем в Кисловодск из Ессентуков
Ехать предстоит недолго, приблизительно 40 минут. Проезжаем автобусом по ущелью речушки Подкумок. С левой стороны за окном нас окружает Джинальский Хребет, который плавно перейдёт в Скалистый Хребет. А с правой стороны нас сопровождает Боргустанский Хребет. Он переходит в Дарьинские Высоты.
Мы прибываем в Карачаево-Черкесию
Там знакомимся с местными жителями и лошадьми. Кони карачаевской породы, которые участвуют в экскурсиях, воспитываются с детства. Поэтому вас встретят послушные, сообразительные и спокойные лошадки, знающие маршрут. Перед путешествием опытные конюхи-экскурсоводы проведут инструктаж с подробным объяснением. Они во время прогулки будут рядом. Вы прогуляетесь 👣 по склонам Скалистого хребта. В неподдельный восторг 🔥 вас приведут живописные виды Аликоновского ущелья.
Внизу ущелья протекает река Аликоновка, в стороне видны Медовые водопады. В небе над вами можно увидеть парящих орлов, а в реке плескающуюся форель. Другая сторона ущелья открывает вид на Кисловодск и окружающие пейзажи. Эмоций и впечатлений предостаточно, вы от конного путешествия получите огромный заряд бодрости и прекрасное настроение! Приехав обратно, можно лошадку поблагодарить морковкой или кусочком сахара.
А дальше по плану посещение «Чайного домика»
В лавке можно купить горный мёд, его здесь несколько видов. А также желающие покупают сборы трав. Они все разные, есть лечебные сборы, есть сборы травяного чая.
В 18:00 мы возвращаемся в Ессентуки
Приятного вам отдыха!

Важная информация:

  • Гору Кольцо по субботам НЕ посещаем!
  • Одеваться нужно по-спортивному и в тёплую одежду. Весной-летом нужно брать дождевики и ветровки, даже если по прогнозу не обещают дождь;
  • Нельзя надевать шорты, есть риск натереть ноги стременами и подпругами.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Катание - 350 руб. за 1 час
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Катание на лошадях, Чайный домик и гора Кольцо
Катание на лошадях, Чайный домик и гора Кольцо
Катание на лошадях, Чайный домик и гора Кольцо
Катание на лошадях, Чайный домик и гора Кольцо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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