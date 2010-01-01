Что вас ожидает:В 14:00 выезжаем в Кисловодск из Ессентуков

Ехать предстоит недолго, приблизительно 40 минут. Проезжаем автобусом по ущелью речушки Подкумок. С левой стороны за окном нас окружает Джинальский Хребет, который плавно перейдёт в Скалистый Хребет. А с правой стороны нас сопровождает Боргустанский Хребет. Он переходит в Дарьинские Высоты.

Мы прибываем в Карачаево-Черкесию

Там знакомимся с местными жителями и лошадьми. Кони карачаевской породы, которые участвуют в экскурсиях, воспитываются с детства. Поэтому вас встретят послушные, сообразительные и спокойные лошадки, знающие маршрут. Перед путешествием опытные конюхи-экскурсоводы проведут инструктаж с подробным объяснением. Они во время прогулки будут рядом. Вы прогуляетесь 👣 по склонам Скалистого хребта. В неподдельный восторг 🔥 вас приведут живописные виды Аликоновского ущелья.

Внизу ущелья протекает река Аликоновка, в стороне видны Медовые водопады. В небе над вами можно увидеть парящих орлов, а в реке плескающуюся форель. Другая сторона ущелья открывает вид на Кисловодск и окружающие пейзажи. Эмоций и впечатлений предостаточно, вы от конного путешествия получите огромный заряд бодрости и прекрасное настроение! Приехав обратно, можно лошадку поблагодарить морковкой или кусочком сахара.

А дальше по плану посещение «Чайного домика»

В лавке можно купить горный мёд, его здесь несколько видов. А также желающие покупают сборы трав. Они все разные, есть лечебные сборы, есть сборы травяного чая.

В 18:00 мы возвращаемся в Ессентуки

Приятного вам отдыха!

Важная информация: