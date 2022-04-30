Большое алтайское приключение

Побывать на «Марсе», проплыть по Телецкому озеру, пройти по леднику

Авторский тур
На Алтае столько мест, которые стоит посетить, что кажется, нельзя объять необъятное.

За 10 дней с нами вы увидите целую коллекцию природных достопримечательностей, познакомитесь с историей и легендами края.

Проедете по красивейшей автодороге, побываете в заповеднике, искупаетесь в «Золотом» озере и потрогаете вечный лёд.

Прочувствуете энергию этой земли и насладитесь видами.
Большое алтайское приключение
Большое алтайское приключение
Большое алтайское приключение
Большое алтайское приключение
Большое алтайское приключение
Большое алтайское приключение
Большое алтайское приключение
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых.

Вам понадобятся: маленький рюкзачок для радиальных выходов, фонарик, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укуса клеща (если есть), деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук), средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, сидушка, футболки, майки, шорты, несколько пар тонких носков и несколько пар тёплых, шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплые кофта и штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, трекинговые палки (по желанию).

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, аэропорт, ж / д вокзал или гостиница, 9:00 / Горно-Алтайск, аэропорт, ж / д вокзал или гостиница, 12:30. Если вы не успеваете прибыть к этому времени, пожалуйста, сообщите об этом заранее. При необходимости можем встретить вас в аэропорту г. Новосибирска (за доплату) или помочь добраться от Новосибирска до Барнаула
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, около 12:00 или Барнаул, аэропорт, около 16:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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