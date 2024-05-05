Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
В путешествии вам не придётся ломать голову над едой — 3-разовое питание уже включено, и транспортом — всё уже продумано! Вам останется лишь снимать головокружительные пейзажи и напитываться энергией главных мест силы.
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июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 000 ₽
Описание
Организационные детали
Очередность экскурсий по дням может меняться по усмотрению исполнителя. Гости гарантировано получат полный спектр заявленных экскурсий за время проведения тура.
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. Будем жить в усадьбе «Ника»/ отеле «Алтай Сиеста», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включено 3-разовое питание, в 1 день — только обед и ужин.
Сложность. Тур подойдёт для участников с любым уровнем подготовки. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Моторафтинг и Камышлинский водопад
Встречаемся в Горно-Алтайске и поедем в посёлок Барангол, где за доплату позавтракаем. Затем разместимся на моторафтах и помчимся к Камышлинскому водопаду. Назад доберёмся на том же транспорте или пройдёмся по живописному лесу вдоль берега Катуни.
К 14:00 приедем в село Узнезя и разместимся в номерах отеля. Экскурсия займёт 2-3 часа. Обед и ужин в отеле включены.
После обеда по желанию и за доплату вы сможете отправиться на пешеходную экскурсию «Деревня мастеров Аскат».
Путешествие в Чемал и остров Патмос
Утром поедем на экскурсию «Легенды Чемала». Вы увидите первую алтайскую ГЭС, с высоты полюбуетесь Катунью, шагая по узкой тропе над рекой, сфотографируете слияние Чемала и Катуни и посетите православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Продолжительность экскурсии — 3 часа. На машине проедем 50 км, а пешком пройдём 2 км.
Сплав по Катуни
Сегодня вас ждёт сплав по Катуни на рафтах. Утром доберёмся до базы, где нас встретят профессиональные инструкторы-водники. Разместимся на рафте и отправимся навстречу приключениям. Предстоит пройти два порога: Ирадаш и Семинский. Финишируем у Камышлинского водопада.
В июне максимальная сложность порогов достигает 3 категории. Каждому участнику выдаются гидрокостюм, спасательный жилет и шлем. Сухую одежду и обувь вы сможете отдать инструктору на хранение. Сплав займёт 4 часа: 2 часа на воде и 2 часа на автомобиле до места старта.
При желании можно заменить сплав другой 3-часовой экскурсией на выбор: в Тавдинские пещеры (грот Орла, грот Девичьи слёзы, стоянка древних людей, Талдинская карстовая арка, пещера «Ноздри дракона», «Скала неверных жён») или в деревню мастеров Аскад с посещением местных художников, скорняков и гончаров и прогулкой к Серебряному источнику по сосновому бору.
Трекинг к Каракольским озёрам
Сегодня в планах посетить Каракольские озёра. Позавтракаем, разместимся во внедорожнике (УАЗ или Газ-66) и поедем до села Верх-Анос. Затем продолжим путь пешком. Через живописный кедровый лес, вдыхая хвойные ароматы, предстоит пройти около 5 км в одну сторону.
Будем любоваться бирюзовыми озёрами, разбросанными тут и там на склонах хребта Иолго. Каждое из них уникально и не похоже на другое!
Продолжительность экскурсии — 12 часов. Обедать будем в формате ланч-бокса на маршруте, завтрак и ужин — в отеле.
На автомобиле проедем 80 км, пешком в обе стороны пройдём около 10 км.
Урочище Че-Чкыш
Отправимся в урочище Че-Чкыш. Ехать будем около 40 км по Чемальскому тракту — из окна машины будут открываться невероятные горные пейзажи.
Прогуляемся к небольшому водопаду, по пути рассматривая древние наскальные рисунки, изображающие сцены быта и охоты. Поднимемся на обзорную площадку, откуда особенно эффектно смотрится Катунь. На экскурсии гид познакомит вас с шаманизмом и расскажет, как шаманы общаются с духами в состоянии транса.
Экскурсия займёт 3 часа. Проедем 80 км на автомобиле и пройдём пешком около 2 км.
Отъезд
Если вы вылетаете из Барнаула утренними рейсами, то в аэропорт поедем в ночь. Путь займёт 4-5 часов.
Если вы улетаете из Горно-Алтайска — в аэропорт выдвинемся утром. Ехать до него — 1,5 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 3-разовое питание, в 1-й день - обед и ужин
- Трансфер от Горно-Алтайска до места старта (с. Узнезя) и обратно
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Скидка для детей - 5%
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Барнаула/Бийска (цена по запросу)
- Доплата за 1-местное проживание - 3 000 руб. /ночь
- Страхование МС и НС