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а он - прекрасный рассказчик! Подача информации понятная, доступная, интересная, по ходу рассказа Валентин отвечает на вопросы, дополняет. Валентин провез нас по всем историческим местам города, смотровым площадкам, сопкам. В дополнение к прекрасным видам Валентин подсказывал точки, с которых получаются отличные фото, и сам очень много фотографировал, за что ему отдельное спасибо (вечером после экскурсии прислал отличные фото и видео!). Впечатления от экскурсии остались самые-самые! Надо добавить, что Валентин - пунктуальный человек и прекрасный организатор. Договаривались, что в 10:00 он заедет за нами к месту проживания. В 9:59 от него уже пришло сообщение, что он на месте, номер машины такой-то. В машине Валентин использует микрофон, что очень удобно для тех, кто путешествует на заднем сидении - не нужно прислушиваться. По ходу маршрута Валентин учитывает предпочтения туристов и может немного скорректировать сам маршрут, такой индивидуальный подход, за что мы были ему благодарны. В общем эмоции остались самые прекрасные, а в дополнение с хорошей погодой - просто незабываемые!