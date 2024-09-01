5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по морским достопримечательностям Камчатки
Отправьтесь в увлекательное путешествие к острову Старичков на Камчатке. В программе осмотр скал Три брата, рыбалка и обед из лососёвых пород рыб
Начало: У остановки «Садовая»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
9 340₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
от 18 990₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл1 сентября 2024Спасибо за отличный день, морская прогулка, которая запомнится. Повезло с погодой, возможно поэтому по пути следования увидели морских обитателей: птичек,
- ДДаниил30 августа 2024Единственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашу поездку были люди с бутылками крепкого*, напившись достлвляли неудобства как экипажу, так и другим людям. А сама поездка хорошо прошла.
- ЛЛюдмила26 августа 2024Все хорошо, но были ожидания большего.
- ГГалина24 августа 2024Прогулка очень понравилась! Очень довольны! Доброжелательная, внимательная команда. Замечательная природа, погода, разнообразие животного мира! Удалась рыбалка наловили кабалу и минтай. Поели ухи и краба. Отлично провели время, рекомендую!
- ММария23 августа 2024Нашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) очень открытая, контактная, рассказывает много
- ААнастасия19 августа 2024Было все супер. Была Надежда гид. Все прекрасно рассказывала обо всем. Экскурсию прошла на отлично несмотря на погоду. Кормила,было все
- ММаргарита7 августа 2024Гид Диана. Взяли экскурсию в первый день пребывания на Камчатке. Все было хорошо организованно, комфортно передвигались в своем ритме, вкусно накормили. Гид познакомила с городом, рассказала про Камчатку, ответила на наши вопросы. Провели время в дружеской обстановке! Спасибо
- ММарина6 августа 2024Свое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелось запомнить каждое слово Валентина,
- AAndrei30 июля 2024Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была внимательна к мелочам, удивляла сюрпризами и была интересным собеседником. Нам понравилось)
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На Рождество»
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