На Рождество – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» на Камчатке, цены от 9 340 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
18 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по морским достопримечательностям Камчатки
Отправьтесь в увлекательное путешествие к острову Старичков на Камчатке. В программе осмотр скал Три брата, рыбалка и обед из лососёвых пород рыб
Начало: У остановки «Садовая»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
9 340 за человека
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
На машине
На микроавтобусе
86 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
Ощутите, как ног касается могучий Тихий океан, пройдите по вулканическому песку и почувствуйте себя единственным человеком во Вселенной
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
от 18 990 за всё до 2 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
На машине
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
от 15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    1 сентября 2024
    Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
    Спасибо за отличный день, морская прогулка, которая запомнится. Повезло с погодой, возможно поэтому по пути следования увидели морских обитателей: птичек,
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    нерп, морских львов. Ещё удалось порыбачить, поймали треску и бычка. А ближе к завершению поездки нас акормила нас вкуснейшей ухой и угостила крабом. Всё очень понравилось, отдельное спасибо команде катера за отличную компанию и интересную экскурсию:)

  • Д
    Даниил
    30 августа 2024
    Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
    Единственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашу поездку были люди с бутылками крепкого*, напившись достлвляли неудобства как экипажу, так и другим людям. А сама поездка хорошо прошла.
    Единственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашуЕдинственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашуЕдинственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашуЕдинственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашу
  • Л
    Людмила
    26 августа 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Все хорошо, но были ожидания большего.
  • Г
    Галина
    24 августа 2024
    Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
    Прогулка очень понравилась! Очень довольны! Доброжелательная, внимательная команда. Замечательная природа, погода, разнообразие животного мира! Удалась рыбалка наловили кабалу и минтай. Поели ухи и краба. Отлично провели время, рекомендую!
  • М
    Мария
    23 августа 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Нашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) очень открытая, контактная, рассказывает много
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    интересных историй по пути следования к океану🤗 перед прогулкой по пляжу был подъем на скалу. На протяжении всего подъема Надежда поддерживала, помогала, подсказывала как и где лучше подняться или спуститься)) шли в удобном для нас темпе, никуда не спеша)) Надежда показала невероятной красоты места и конечно же океан 🌊😻😻 Прекрасным завершением вечера стал романтический ужин на закате 🌅 Спасибо большое!!! Надежда, вы лучшая!! 🫶

    Нашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) оченьНашим гидом была Надежда 😻 это лучший гид, который нам встречался на протяжении всего путешествия)) очень
  • А
    Анастасия
    19 августа 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Было все супер. Была Надежда гид. Все прекрасно рассказывала обо всем. Экскурсию прошла на отлично несмотря на погоду. Кормила,было все
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    очень вкусно,бутерброды с рыбой,чай с шиповником,выпечка,сыр очень вкусный с аджикой. Гуляли по пляжу,фотографировались. Ходили на гору,скалу,с нее прекрасный вид на вулканы и океан

    Было все супер. Была Надежда гид. Все прекрасно рассказывала обо всем. Экскурсию прошла на отлично несмотряБыло все супер. Была Надежда гид. Все прекрасно рассказывала обо всем. Экскурсию прошла на отлично несмотряБыло все супер. Была Надежда гид. Все прекрасно рассказывала обо всем. Экскурсию прошла на отлично несмотря
  • М
    Маргарита
    7 августа 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Гид Диана. Взяли экскурсию в первый день пребывания на Камчатке. Все было хорошо организованно, комфортно передвигались в своем ритме, вкусно накормили. Гид познакомила с городом, рассказала про Камчатку, ответила на наши вопросы. Провели время в дружеской обстановке! Спасибо
    Гид Диана. Взяли экскурсию в первый день пребывания на Камчатке. Все было хорошо организованно, комфортно передвигались
  • М
    Марина
    6 августа 2024
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Свое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелось запомнить каждое слово Валентина,
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    а он - прекрасный рассказчик! Подача информации понятная, доступная, интересная, по ходу рассказа Валентин отвечает на вопросы, дополняет. Валентин провез нас по всем историческим местам города, смотровым площадкам, сопкам. В дополнение к прекрасным видам Валентин подсказывал точки, с которых получаются отличные фото, и сам очень много фотографировал, за что ему отдельное спасибо (вечером после экскурсии прислал отличные фото и видео!). Впечатления от экскурсии остались самые-самые! Надо добавить, что Валентин - пунктуальный человек и прекрасный организатор. Договаривались, что в 10:00 он заедет за нами к месту проживания. В 9:59 от него уже пришло сообщение, что он на месте, номер машины такой-то. В машине Валентин использует микрофон, что очень удобно для тех, кто путешествует на заднем сидении - не нужно прислушиваться. По ходу маршрута Валентин учитывает предпочтения туристов и может немного скорректировать сам маршрут, такой индивидуальный подход, за что мы были ему благодарны. В общем эмоции остались самые прекрасные, а в дополнение с хорошей погодой - просто незабываемые!

    Свое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелосьСвое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелосьСвое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелосьСвое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелосьСвое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелосьСвое знакомство с Камчаткой мы начали со знакомства с самим городом Петропавловском-Камчатским. История уникальная, интересная, хотелось
  • A
    Andrei
    30 июля 2024
    Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
    Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была внимательна к мелочам, удивляла сюрпризами и была интересным собеседником. Нам понравилось)
    Чудная экскурсия, пришлась к месту в этот один из первых дней на Камчатке. Гид Надежда была

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
  2. Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж
  3. Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в сентябре 2024
Сейчас на Камчатке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 9 340 до 18 990. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2024 год на рождество, 126 ⭐ отзывов, цены от 9340₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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