Ессентуки и Железноводск

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Ессентуки и Железноводск
Ессентуки и Железноводск
Ессентуки и Железноводск
Ессентуки и Железноводск

Что вас ожидает 🤩

  • Ессентуки
  • Грязелечебница им. Семашко
  • Курортный парк Железноводска
  • Галерея минеральных источников
  • Каскадная лестница
  • Дача Эмира Бухарского
  • Островские ванны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.
Интересная обзорная экскурсия, позволяющая за один день посетить два курорта Кавказских Минеральных Вод – Ессентуки и Железноводск, включает осмотр всех главных достопримечательностей. Вы узнаете множество увлекательных фактов о прошлом и настоящем этих курортов, о знаменитых горожанах, о великих людях, бывавших здесь, а также услышите чарующие кавказские легенды и предания.

Программа

  • Обзорная экскурсия по Ессентукам. Прогулка с экскурсоводом по самому молодому, уютному, утопающему в зелени питьевому и бальнеологическому курорту Кавказских Минеральных вод, который обладает более чем 20 минеральными источниками.
  • Посещение знаменитой грязелечебницы им. Семашко (за дополнительную плату). Здание, напоминающее «древнеримские термы», привлекает туристов своими архитектурными особенностями и историей. Украшающие вход скульптуры львов, прижимающих лапами змей, – символ победы человека над недугами.
  • Курортный парк Железноводска. Парк естественного происхождения, созданный из природного лесного массива. На территории парка, вдоль главной Каштановой аллеи, сосредоточеныважные достопримечательности Железноводска: изящная Пушкинская галерея и питьевая галерея Смирновского источника, цветочный календарь и памятник «Знаки Зодиака», Славяновский и Лермонтовский бюветы, памятники А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову, Каскадная лестница.
  • Дача Эмира Бухарского. Восточный дворец, потрясающий своим великолепием, является визитной карточкой города и служит одним из корпусов санатория имени Э. Тельмана. Интерес представляет как архитектура здания, так и необычная история его постройки.
  • Островкие ванны. Бальнеологическая лечебница, которая является памятником архитектуры. Здание похоже на дворец арабского шейха: колонны у входа, окна с мавританскими арками, металлические купола.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Посещение грязелечебницы им. Семашко - 150 руб
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, вторник, пятница в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, вторник, пятница в 14:00

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