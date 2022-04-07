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Интересная обзорная экскурсия, позволяющая за один день посетить два курорта Кавказских Минеральных Вод – Ессентуки и Железноводск, включает осмотр всех главных достопримечательностей. Вы узнаете множество увлекательных фактов о прошлом и настоящем этих курортов, о знаменитых горожанах, о великих людях, бывавших здесь, а также услышите чарующие кавказские легенды и предания.
Программа
Обзорная экскурсия по Ессентукам. Прогулка с экскурсоводом по самому молодому, уютному, утопающему в зелени питьевому и бальнеологическому курорту Кавказских Минеральных вод, который обладает более чем 20 минеральными источниками.
Посещение знаменитой грязелечебницы им. Семашко (за дополнительную плату). Здание, напоминающее «древнеримские термы», привлекает туристов своими архитектурными особенностями и историей. Украшающие вход скульптуры львов, прижимающих лапами змей, – символ победы человека над недугами.
Курортный парк Железноводска. Парк естественного происхождения, созданный из природного лесного массива. На территории парка, вдоль главной Каштановой аллеи, сосредоточеныважные достопримечательности Железноводска: изящная Пушкинская галерея и питьевая галерея Смирновского источника, цветочный календарь и памятник «Знаки Зодиака», Славяновский и Лермонтовский бюветы, памятники А. С. Пушкину и М. Ю. Лермонтову, Каскадная лестница.
Дача Эмира Бухарского. Восточный дворец, потрясающий своим великолепием, является визитной карточкой города и служит одним из корпусов санатория имени Э. Тельмана. Интерес представляет как архитектура здания, так и необычная история его постройки.
Островкие ванны. Бальнеологическая лечебница, которая является памятником архитектуры. Здание похоже на дворец арабского шейха: колонны у входа, окна с мавританскими арками, металлические купола.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Посещение грязелечебницы им. Семашко - 150 руб
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, вторник, пятница в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, вторник, пятница в 14:00
Tez Tour — Организатор в Кисловодске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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