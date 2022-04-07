Интересная обзорная экскурсия, позволяющая за один день посетить два курорта Кавказских Минеральных Вод – Ессентуки и Железноводск, включает осмотр всех главных достопримечательностей. Вы узнаете множество увлекательных фактов о прошлом и настоящем этих курортов, о знаменитых горожанах, о великих людях, бывавших здесь, а также услышите чарующие кавказские легенды и предания.