Увидеть любимые места Левитана, попробовать лосиное молоко и обновиться в бане
Экспресс-перезагрузка, которая поможет освободить голову от мыслей, вдохновиться пейзажами Плёса и влюбиться в уютную Кострому. Мы посетим уникальную лосеферму, музей Левитана и увидим главные достопримечательности городов.
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Описание
Организационные детали
Список необходимых вещей вам вышлет инструктор в общем чате перед походом.
Программа тура по дням
Плёс, прогулка-перезагрузка и баня
Встречаемся на ж. -д. вокзале Костромы в 10:30 и отправляемся сразу в Плёс — любимый городок художников и фотографов. Начнём знакомство с музея Левитана, сотрудники которого живут творчеством русского живописца. Будет интересно даже тем, кто далёк от искусства. Зайдём на обед в кафе и попробуем плёсские углы — рыбные пирожки.
Во второй половине дня прогуляемся по цветастому в осеннюю пору лесу. Да и в любое другое время года вас порадуют живописные пейзажи с картин. А неспешная прогулка в 7-8 км точно пойдёт на пользу и поможет разгрузить голову.
Вечером заселимся в гостиницу в Костроме, поужинаем и попаримся в бане.
Лосеферма и Кострома
После завтрака в отеле (09:00) отправляемся в на Сумароковскую лосеферму — уникальное место и одно из немногих, где молодых лосят выращивают с рождения и отпускают на волю. Вы не только пообщаетесь с животными, но и узнаете, как ухаживать за лосями, почему хотели заменить ими лошадей, и попробуете лосиное молоко.
Пообедав, прогуляемся по вечерней Костроме, увидим главные её достопримечательности. Экскурсия рассчитана на 2 часа, затем отправляемся на ж. -д. вокзал Костромы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кострома, ж. - д. вокзал, 10:30 (поезд из Москвы отправляется в 06:25)Завершение: Кострома, ж. - д. вокзал, 18:08
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.