Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе

Увидеть любимые места Левитана, попробовать лосиное молоко и обновиться в бане

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Представьте — вы гуляете по живописному лесу с картин художников, наслаждаетесь послевкусием копчёной рыбки и видом на Волгу, чувствуете ладонью мягкую шёрстку лосёнка и паритесь в бане с вениками.

Экспресс-перезагрузка, которая поможет освободить голову от мыслей, вдохновиться пейзажами Плёса и влюбиться в уютную Кострому. Мы посетим уникальную лосеферму, музей Левитана и увидим главные достопримечательности городов.
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Выходные вдохновения и перезагрузки в Костроме и Плёсе
Ближайшие даты:
16
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список необходимых вещей вам вышлет инструктор в общем чате перед походом.

Программа тура по дням

1 день

Плёс, прогулка-перезагрузка и баня

Встречаемся на ж. -д. вокзале Костромы в 10:30 и отправляемся сразу в Плёс — любимый городок художников и фотографов. Начнём знакомство с музея Левитана, сотрудники которого живут творчеством русского живописца. Будет интересно даже тем, кто далёк от искусства. Зайдём на обед в кафе и попробуем плёсские углы — рыбные пирожки.

Во второй половине дня прогуляемся по цветастому в осеннюю пору лесу. Да и в любое другое время года вас порадуют живописные пейзажи с картин. А неспешная прогулка в 7-8 км точно пойдёт на пользу и поможет разгрузить голову.

Вечером заселимся в гостиницу в Костроме, поужинаем и попаримся в бане.

Плёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баняПлёс, прогулка-перезагрузка и баня
2 день

Лосеферма и Кострома

После завтрака в отеле (09:00) отправляемся в на Сумароковскую лосеферму — уникальное место и одно из немногих, где молодых лосят выращивают с рождения и отпускают на волю. Вы не только пообщаетесь с животными, но и узнаете, как ухаживать за лосями, почему хотели заменить ими лошадей, и попробуете лосиное молоко.

Пообедав, прогуляемся по вечерней Костроме, увидим главные её достопримечательности. Экскурсия рассчитана на 2 часа, затем отправляемся на ж. -д. вокзал Костромы.

Лосеферма и КостромаЛосеферма и КостромаЛосеферма и КостромаЛосеферма и КостромаЛосеферма и КостромаЛосеферма и КостромаЛосеферма и КостромаЛосеферма и Кострома

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Кострома, ж. - д. вокзал, 10:30 (поезд из Москвы отправляется в 06:25)
Завершение: Кострома, ж. - д. вокзал, 18:08
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Активный отдых
Выездные
2-дневные туры
Многодневные туры
Обзорные
Лосиная ферма
Популярные места

Похожие туры из Костромы

2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 города за 2 дня: атмосферная Кострома и гостеприимная Нерехта
Посмотреть на Костромской кремль, попробовать знаменитый сыр и посетить Троице-Сыпанов монастырь
Москва, 00:00 (в ночь перед первым днём тура), или...
4 ноя
11 600 за человека
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Авторский тур
3 дня
Прогулки по Костроме, отдых по-деревенски в костромской глубинке и арт-терапия
Узнать Кострому в картинах русских художников, написать маслом свой шедевр и подоить козу
Кострома, ж. - д. вокзал, 10:30 или у памятника Юр...
16 окт
30 000 за человека
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Города мастеров: Нерехта, Кострома и Ярославль
г. Ярославль
Завтра
20 окт
27 окт
4 ноя
от 16 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Костроме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ