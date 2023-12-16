Встречаемся на ж. -д. вокзале Костромы в 10:30 и отправляемся сразу в Плёс — любимый городок художников и фотографов. Начнём знакомство с музея Левитана, сотрудники которого живут творчеством русского живописца. Будет интересно даже тем, кто далёк от искусства. Зайдём на обед в кафе и попробуем плёсские углы — рыбные пирожки.

Во второй половине дня прогуляемся по цветастому в осеннюю пору лесу. Да и в любое другое время года вас порадуют живописные пейзажи с картин. А неспешная прогулка в 7-8 км точно пойдёт на пользу и поможет разгрузить голову.

Вечером заселимся в гостиницу в Костроме, поужинаем и попаримся в бане.