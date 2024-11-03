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У вас будет замечательная возможность познакомиться с Костромой за один день.



За семь часов вы посетите исторический центр, «колыбель династии Романовых» — Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией продукции местных сыроделов.



В свободное время прогуляетесь по Торговым рядам, где в большом ассортименте представлены льняные, ювелирные, гастрономические изделия на любой вкус.