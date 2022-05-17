Мультиактивный тур, охватывающий практически полный спектр наших возможностей во всем регионе. Комбинация активного дня, погружающуя в приключения с утра и до позднего вечера. В нём всё включено. Разнообразное сочетание активностей в сжатый срок. Каждый новый день встретит вас новой программой. Хотите увидеть горную Адыгею в приключенческом режиме? Присоединяйтесь!

Программа тура по дням

1 день Встреча

Добро пожаловать в горную Адыгею. Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами. В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день Пеший маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут. В этот день идём в настоящий поход. Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море. Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое. Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг. Возвращение на базу, ужин. Вечером ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

3 день Каньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазание

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.). Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет! После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека! По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко. Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания. Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе. Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров). Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и посиделки у камина в приятной компании.

4 день Маршрут в дикие пещеры

В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике. Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить. Едем по лесной дороге среди пихт и лавровишни – здорово! Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Мы посетим одну из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте. Сегодня даже обеденный перекус проходит в необычном месте. Большие поляны – копия живописных среднерусских равнин, вокруг березы и сосны. Возвращение на базу, ужин. Вечером ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.

5 день Водопады, пещеры и гроты

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово. Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому. По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов. Далее поселок Мезмай. В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись. Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье. Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое! После обеда возвращаемся к нашему вездеходу и двигаемся по Гуамскому хребту в сторону Монахова водопада и пещер. Дорога лежит через столетние дубравы. Разбиваем лагерь, завтра утром мы спустимся к водопадам и пещерам, месту проживания (в 16 веке) монаха – отшельника. Это место находится в скальном горизонтальном ложе, ограниченном снизу трёхсотметровым обрывом в Гуамское ущелье – это завтра, а сегодня вечером мы балуем себя разными вкусностями, слушаем гитару у костра, в общем расслабляемся.

6 день Каньонинг в Гуамском ущелье

В этот день вас ждёт захватывающий каньонинг в Гуамском ущелье, а точнее, в каньоне Сухая балка. Это приключение в одном из самых интересных и сложных ущелий Краснодарского края. Спускаемся через девственный лес стройных сосен и буков в Гуамское ущелье. Делаем остановку для изучения пещерного водопада – Монахова. Вновь крутая тропа. Восстанавливаем силы вкусным перекусом, любуясь красотами ущелья. Переодеваемся в гидрокостюмы и уходим за новой порцией ярких приключений. Нас ждет Сухая балка! Потрясающий объект – приток р. Курджипс, здесь тысячелетние реликтовые заросли самшита и папоротника в сочетании с нагромождением плотин из бревен и валунов создают ощущение оторванности от временной реальности. Мы попадаем в «Юрский период», но гидрашки одеты, карабины закреплены – вперёд! В Сухой балке вода бодряще холодная, так что, хвала изобретателю неопрена. Дорога домой – 6 км по узкоколейке до Мезмая, где нас подхватывает глубокоуважаемый наш «владыка бездорожья». Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».

7 день Пеший радиальный выход в верховья р. Курджипс, термальные источники

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.). Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух. По лесной тропе, среди высоченных пихт и сосен, над Курджипским ущельем забираемся во все интересные места – гроты, разломы, покрытые коврами мха. Здесь настоящая тайга – дикая и красивая! Возвращение на базу. После ужина можно отправиться на геотермальные источники. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня! Вечером ждем всех на вечеринку. Её проведем на свежем воздухе у костра с гитарой или в нашем уютном кафе. В баре можно заказать авторские напитки из локальных продуктов и продегустировать адыгейский сыр. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.

8 день Отъезд