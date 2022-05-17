Летний калейдоскоп приключений

Мультиактивный тур, охватывающий практически полный спектр наших возможностей

5
3 отзыва
Мультиактивный тур, охватывающий практически полный спектр наших возможностей во всем регионе. Комбинация активного дня, погружающуя в приключения с утра и до позднего вечера. В нём всё включено. Разнообразное сочетание активностей в сжатый срок. Каждый новый день встретит вас новой программой. Хотите увидеть горную Адыгею в приключенческом режиме? Присоединяйтесь!
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Летний калейдоскоп приключений
Ближайшие даты:
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июн
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июл
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июл
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • приключение на вездеходе – панорама Орлиной полки, путешествие по хребту Гуама – offroad и не только, изучение геологического ландшафта;
  • двухдневная экспедиция – маршрут по живописному ущелью горной реки, купание в водопадах, потрясающие виды с высоты птичьего полета;
  • невероятные эмоции и драйв от каньонинга – бодрый проход ущелья р. Мешоко;
  • изумительные виды на Главный Кавказский хребет – поход по горному плато через каменное море и альпийские луга;
  • скальный маршрут – занятия на натуральном рельефе;
  • термальные источники – мягкое расслабляющее действие воды термального источника под звездами ночного неба.

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Добро пожаловать в горную Адыгею.

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Пеший маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км.), откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход.

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.

Возвращение на базу, ужин.

Вечером ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

Пеший маршрут по плато Лаго-НакиПеший маршрут по плато Лаго-НакиПеший маршрут по плато Лаго-Наки
3 день
Каньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазание

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).

Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Очень впечатляет!

После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.

Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!

По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.

Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!

Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.

Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.

Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.

Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин и посиделки у камина в приятной компании.

Каньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазаниеКаньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазаниеКаньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазаниеКаньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазаниеКаньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазаниеКаньонинг по ущелью реки Мешоко, Черный шум, Хаджохская теснина, скалолазание
4 день
Маршрут в дикие пещеры

В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

В путь отправляемся на внедорожнике.

Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).

Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.

Едем по лесной дороге среди пихт и лавровишни – здорово!

Итак, дикие пещеры!

О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

Мы посетим одну из красивейших карстовых полостей.

Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.

Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.

Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.

Сегодня даже обеденный перекус проходит в необычном месте.

Большие поляны – копия живописных среднерусских равнин, вокруг березы и сосны.

Возвращение на базу, ужин.

Вечером ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.

Маршрут в дикие пещерыМаршрут в дикие пещерыМаршрут в дикие пещеры
5 день
Водопады, пещеры и гроты

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.

Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.

Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.

Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.

Далее поселок Мезмай.

В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и

впечатлялись.

Набираем высоту.

Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.

Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое!

После обеда возвращаемся к нашему вездеходу и двигаемся по Гуамскому хребту в сторону Монахова водопада и пещер.

Дорога лежит через столетние дубравы.

Разбиваем лагерь, завтра утром мы спустимся к водопадам и пещерам, месту проживания (в 16 веке) монаха – отшельника.

Это место находится в скальном горизонтальном ложе, ограниченном снизу трёхсотметровым обрывом в Гуамское ущелье – это завтра, а сегодня вечером мы балуем себя разными вкусностями, слушаем гитару у костра, в общем расслабляемся.

Водопады, пещеры и гротыВодопады, пещеры и гротыВодопады, пещеры и гротыВодопады, пещеры и гроты
6 день
Каньонинг в Гуамском ущелье

В этот день вас ждёт захватывающий каньонинг в Гуамском ущелье, а точнее, в каньоне Сухая балка.

Это приключение в одном из самых интересных и сложных ущелий Краснодарского края.

Спускаемся через девственный лес стройных сосен и буков в Гуамское ущелье.

Делаем остановку для изучения пещерного водопада – Монахова.

Вновь крутая тропа.

Восстанавливаем силы вкусным перекусом, любуясь красотами ущелья.

Переодеваемся в гидрокостюмы и уходим за новой порцией ярких приключений.

Нас ждет Сухая балка!

Потрясающий объект – приток р. Курджипс, здесь тысячелетние реликтовые заросли самшита и папоротника в сочетании с нагромождением плотин из бревен и валунов создают ощущение оторванности от временной реальности.

Мы попадаем в «Юрский период», но гидрашки одеты, карабины закреплены – вперёд!

В Сухой балке вода бодряще холодная, так что, хвала изобретателю неопрена.

Дорога домой – 6 км по узкоколейке до Мезмая, где нас подхватывает глубокоуважаемый наш «владыка бездорожья».

Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».

Каньонинг в Гуамском ущельеКаньонинг в Гуамском ущельеКаньонинг в Гуамском ущельеКаньонинг в Гуамском ущелье
7 день
Пеший радиальный выход в верховья р. Курджипс, термальные источники

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.).

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух.

По лесной тропе, среди высоченных пихт и сосен, над Курджипским ущельем забираемся во все интересные места – гроты, разломы, покрытые коврами мха.

Здесь настоящая тайга – дикая и красивая!

Возвращение на базу.

После ужина можно отправиться на геотермальные источники.

Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!

Вечером ждем всех на вечеринку.

Её проведем на свежем воздухе у костра с гитарой или в нашем уютном кафе.

В баре можно заказать авторские напитки из локальных продуктов и продегустировать адыгейский сыр.

Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями.

Пеший радиальный выход в верховья р. Курджипс, термальные источникиПеший радиальный выход в верховья р. Курджипс, термальные источникиПеший радиальный выход в верховья р. Курджипс, термальные источникиПеший радиальный выход в верховья р. Курджипс, термальные источники
8 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 трансфер в Краснодар.

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в палаточном лагере на маршруте.

Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й-7-й дни – трехразовое питание, 8-й день – завтрак)
  • Активные маршруты
  • Экскурсионная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Сопровождение инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения – Краснодар – 3 000 руб. /чел. (оплачивается дополнительно, в первый день тура).
  • Баня – 3 000 руб. /2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • удобную спортивную обувь: легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (если есть возможность – обувь для каньонинга);
  • сменную обувь (кроссовки или обувь для трекинга);
  • спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды: куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные, шорты;
  • носки;
  • головной убор: кепка, панама (обязательно с козырьком);
  • купальный костюм;
  • средства личной гигиены;
  • небольшой рюкзак (20-30л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные;
  • гермопакет для телефона;
  • для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Для прохождения активной части туров предоставляется все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как добраться самостоятельно?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Как организован трансфер?

Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату:
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 15:00.
– Обратный трансфер – в 10:00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.

Индивидуальный трансфер:

  • аэропорт Краснодара – горы – 4 000 руб. за машину;
  • жд вокзал/центр Краснодара – 4 500 руб. за машину;
  • Белореченск – горы – 2 200 руб. за машину;
  • Майкоп – горы – 2 000 руб. за машину.
Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.

Есть ли сотовая связь?

МТС, Билайн, Мегафон.

! обратите внимание, что tele2, yota – сигнал отсутствует.

Мобильный интернет:

Билайн

Wi-fi:

В кафе, на территории базы (в номерах нет)

! Т. к. база отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.

Как добраться до базы отдыха, если аэропорт Краснодара закрыт?

Подготовили для вас подробную информацию, как к нам можно добраться другими способами.

Вариант 1. Поездом до Краснодара, групповой трансфер

Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ж/д вокзала Краснодар -1 в 15.00 ч (стоимость 1500 руб. /чел в одну сторону)
Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.
Стоимость – 4500 руб. за машину (до 4-х человек), время в пути – 3 ч.

Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, групповой трансфер

На время закрытия аэропорта Краснодара групповой трансфер также будет организован из Минеральных вод.

Место сбора — аэропорт Мин. Воды

Время — 15.00 ч (отправление трансфера)

Стоимость – 2000 руб. /чел в одну сторону.

Также остается возможность индивидуального трансфера:

— из Мин. Вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин
— из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.

Вариант 3. Самолётом до Сочи (Адлер), далее — на «Ласточке» до ж/д станции Белореченская, далее — индивидуальный трансфер.

Ещё один доступный вариант — прилететь в Сочи (Адлер), далее пересесть на «Ласточку» до ж/д станции Белореченская (отправление с ж/д вокзала Адлера в 16.18 ч, в пути 4.50 ч, стоимость билета от 795 руб.).

По прибытии на ж/д станцию Белореченская по запросу будет организован индивидуальный трансфер.

От Белореченска до базы отдыха ехать примерно 70 км (в дороге около 1 ч)

Обратный трансфер

1. Трансфер до Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1)

Групповой трансфер: Выезжаем в 10.00 ч с базы отдыха. Обратные ж/д билеты нужно брать с отправлением после 15.00 ч

Если трансфер индивидуальный - мы может заказать машину на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на базе отдыха 12.00 ч

2. Трансфер до Мин. вод или Ставрополя

Групповой трансфер возможен до аэропорта Минеральных Вод.

С базы отдыха выезжаем в 9.00 ч, обратные билеты лучше брать с вылетом после 15.30 ч

Индивидуальный трансфер до Мин. Вод и Ставрополя можем заказать на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на нашей базе – 12.00 ч (стоимость и время в пути см. выше)

3. До Майкопа, вылет из Сочи (Адлера)

Из Майкопа каждое утро ходит «Ласточка» до Адлера. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).
Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Адлер в 12.47 ч. (в пути 5 ч 47мин).

Далее можно улететь из аэропорта Сочи (Адлера), либо продолжить свой отпуск на море.

Стоимость «Ласточки» от 923 руб.

До Майкопа трансфер только индивидуальный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем
Г
16 мар 2022
Организаторы молодцы, в сложившемся положении организовали тур, даже для одного. Поддержка была на уровне не хуже 5. Я даже не знаю как они столько времени нашли на меня одного учитывая, что происходит в стране. Большая страна отличный организатор и желаю им всегда быть на уровне!
И
16 фев 2022
Принимающая сторона с душой подходит к организации отдыха своих гостей. Все проблемы быстро решаются, персонал базы приветлив, радушен и очень дружен. Ощущение одной большой семьи! В маршруты нас сопровождали каждый раз новые инструкторы - о каждом из них можно петь дифирамбы. Маша, Фил, Кирилл - всем огромное спасибо! Ребята, вы супер! Отдельное спасибо поварам за вкусную кухню, которая органично дополняла наш прекрасный отдых. Всем рекомендую отдых в этих краях!

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Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
4 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
Прокатиться на байдарке по горной реке Белая и насладиться видами плато Лаго-Наки
4 июля
10 июля
22 авг
69 000 за 1 человека
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
5
11 отзывов
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
2 июля
24 июля
2 000 за 1 человека
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