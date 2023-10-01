4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории

Насладиться видами заснеженных вершин, искупаться в термальных источниках и понаблюдать за звёздами

Описание
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Ответы на вопросы
В небольшой и тёплой компании мы проедем по Пятигорску и Кисловодску, Железноводску и Ессентукам. Вы попробуете знаменитую минералку и самые вкусные хычины на Кавказе.

Послушаете о жизни Лермонтова в этих местах, а в обсерватории, где мы остановимся на ночь, познакомитесь с секретами работы астрономов и узнаете интересные факты о звёздах.

Вас ждут известные достопримечательности и невероятные горные пейзажи, подъём на Эльбрус и купание в тёплых бассейнах с термальной водой.
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
4 города Кавказских Минеральных Вод, Эльбрус, Домбай и ночь в высокогорной обсерватории
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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Пятигорском, подъём на гору Машук, озеро Провал и купание в термальных источниках

После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы посмотрим на Китайскую беседку и скульптуру «Орёл», увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем минеральную воду из нескольких источников.

По дороге к знаменитому озеру Провал посетим живописные каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». После по канатной дороге поднимемся на вершину горы, откуда вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей, а в ясную погоду даже сможете увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли.

Проедем по главным улицам Пятигорска: вы рассмотрите архитектуру жилых домов, сравните стили и ощутите контраст старого и нового. Затем вас ждёт купание в минеральной воде «Суворовских термальных источников».

Продолжительность экскурсии — от 6 часов.

Знакомство с Пятигорском, подъём на гору Машук, озеро Провал и купание в термальных источникахЗнакомство с Пятигорском, подъём на гору Машук, озеро Провал и купание в термальных источникахЗнакомство с Пятигорском, подъём на гору Машук, озеро Провал и купание в термальных источникахЗнакомство с Пятигорском, подъём на гору Машук, озеро Провал и купание в термальных источниках
2 день

Поездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках

Сегодня встанем пораньше и уже в 07:00 отправимся в посёлок Домбай, любуясь по пути горными пейзажами. Заедем в действующий Шоанинский храм 10-го века на горе Шоана в Карачаево-Черкесии. Вы попробуете чистейшую воду из реки Уллу-Муруджу, содержащую серебро. По прибытии по канатной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, с высоты которой нам откроется головокружительная панорама вершин Главного Кавказского хребта. Нагулявшись и надышавшись свежим горным воздухом, поедем обратно с остановкой у термальных источников «Жемчужина Кавказа» — так приятно расслабиться в них после насыщенного дня!

Продолжительность экскурсии — 10-13 часов.

Поездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПоездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПоездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источникахПоездка на Домбай, подъём на гору Мусса-Ачитара, купание в термальных источниках
3 день

Баксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источнике

Сегодня снова встанем рано и в 07:00 отправимся на Эльбрус — высочайшую вершину Кавказа и Европы. Проедем через живописное Баксанское ущелье и самый высокогорный город России — Тырныауз. Вы увидите альпийские луга и огромные отвесные скалы, попробуете настоящий нарзан из живого источника и местные блюда — именно здесь готовят самые вкусные хычины!

Побываем на поляне Чегет и поднимемся на одноимённую гору по канатной дороге, любуясь видами Эльбруса с одной стороны и ледников Донгуз-Орун и Семёрка с другой. Затем доедем до станции «Мир», высота которой — 3500 метров, и до станции «Гарабаши» (3847 м). Насладимся потрясающими видами и чистым воздухом.

Продолжительность экскурсии — 10-13 часов.

Баксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источникеБаксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источникеБаксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источникеБаксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источникеБаксанское ущелье, подъём на Чегет и Эльбрус, купание в термальном источнике
4 день

Железноводск, Ессентуки и Кисловодск, ночная экскурсия в высокогорной обсерватории

В этот день познакомимся с достопримечательностями трёх городов. Сначала побываем в Железноводске. Вы увидите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, попробуете минеральную воду из Смирновского источника. По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы.

Затем посетим Ессентуки. Проедем по центру и полюбуемся архитектурой, посмотрим на храмовый комплекс Петра и Павла и крупнейшую в стране скульптуру Иисуса Христа, обращённую к Кавказскому хребту (из-за величественного монумента это место в шутку называют «Рио-де-Кавказ»).

В Кисловодске пройдёмся по Курортному бульвару, увидим Нарзанную галерею, цветной фонтан и Октябрьские ванны, а в завершении прогуляемся по огромному курортному парку.

Вечером отправимся в высокогорную обсерваторию и разместимся в номерах или гостевых домиках с удобствами. А на ночной экскурсии вы узнаете тонкости работы астрономов, интересные факты о звёздах и планетах. При ясной погоде понаблюдаете за ними в телескопы. Здесь же, при желании, пожарим шашлык или свежепойманную форель.

Железноводск, Ессентуки и Кисловодск, ночная экскурсия в высокогорной обсерваторииЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск, ночная экскурсия в высокогорной обсерваторииЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск, ночная экскурсия в высокогорной обсерваторииЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск, ночная экскурсия в высокогорной обсерваторииЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск, ночная экскурсия в высокогорной обсерваторииЖелезноводск, Ессентуки и Кисловодск, ночная экскурсия в высокогорной обсерватории
5 день

Отъезд

Рано утром отправимся в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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