После встречи в аэропорту разместимся в апартаментах и отправимся на обзорную экскурсию по Пятигорску. Начнём со старейшего парка «Цветник». Вы увидите Лермонтовскую галерею, здание Ермоловских ванн, Грот Дианы. Узнаете историю города и познакомитесь с курортными традициями 19-го века. Мы посмотрим на Китайскую беседку и скульптуру «Орёл», увидим беседку «Эолова арфа», грот Лермонтова и здание Академической галереи. Прогуляемся по Иммануэлевскому парку и попробуем минеральную воду из нескольких источников.

По дороге к знаменитому озеру Провал посетим живописные каскады каменных бассейнов с сероводородной водой на горе Машук, получившие прозвище «Бесстыжие ванны». После по канатной дороге поднимемся на вершину горы, откуда вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей, а в ясную погоду даже сможете увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Мы расскажем вам о жизни М. Ю. Лермонтова на Кавказе и покажем место его дуэли.

Проедем по главным улицам Пятигорска: вы рассмотрите архитектуру жилых домов, сравните стили и ощутите контраст старого и нового. Затем вас ждёт купание в минеральной воде «Суворовских термальных источников».

Продолжительность экскурсии — от 6 часов.