Четыре горнолыжных курорта Кавказа

Увлекательное путешествие по Кавказу: катание на горнолыжных курортах

5
3 отзыва
Увлекательное путешествие по Кавказу: катание на горнолыжных курортах, уютные прогулки по городам и термальные источники. Приглашаем вас вместе с нами окунуться в это незабываемое приключение!
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Головокружительные спуски
Головокружительные спуски
Побываем на четырех горнолыжных курорта Кавказа
Традиционные экскурсии
Традиционные экскурсии
Познакомимся с жемчужинами Кавказских Минеральных Вод – городами Пятигорск, Железноводск и Кисловодск
Самые красивые фото
Самые красивые фото
Возьмем кусочек Кавказа с собой – после этого тура у нас останутся на память потрясающие снимки отдыха

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер, свободное время

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или г. Пятигорска.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.

Свободное время.

Ночь в гостинице «Машук» г. Пятигорска.

Встреча, трансфер, свободное времяВстреча, трансфер, свободное времяВстреча, трансфер, свободное времяВстреча, трансфер, свободное время
2 день

Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг

Завтрак (сухой паек).

6:00 Ранний выезд в Цейское ущелье (240 км).

Цейское ущелье – край волшебных красот – величественных снежных вершин и ледников.

Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов.

Катание и прогулки на горнолыжном курорте (доп. плата туристический подъем и спуск 400 руб. /чел., ски-пасс 1500 руб. /чел., обед за доп. плату (от 400 руб. /чел.).

Зона катания 1850 - 2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.

Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.

На обратном пути посещение термальных источников Бирагзанк (доп. плата 300 руб. /чел.).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Горнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике БирагзангГорнолыжный курорт в Цейском ущелье, купание в термальном источнике Бирагзанг
3 день

Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко

Завтрак (сухой паек).

6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).

Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.

Подъем и катание г. Эльбрус (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 1400 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 900 руб.

Ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.) взрослый 2000 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1300 руб.

Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря].

Обед (доп. плата от 600 руб. /чел.).

После катания, термальные источники Гедуко (доп. плата 200 руб. /чел.).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Горнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники ГедукоГорнолыжный курорт Эльбрус, термальные источники Гедуко
4 день

Обзорная экскурсия по Кисловодску

Завтрак (входит в стоимость).

День отдыха.

В этот день мы предлагаем отправиться в один из прекрасных городов Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск.

Обзорная экскурсия по городу Кисловодску.

Курортный парк, Курортный бульвар.

Обед (доп. плата от 400 руб. /чел.).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Обзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по КисловодскуОбзорная экскурсия по Кисловодску
5 день

Горнолыжный курорт Архыз

Завтрак (сухой паек).

6:00 Ранний выезд с вещами в п. Архыз.

Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 800 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 500 руб.).

Ски-пасс взрослый 2300 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1450 руб.

Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.

Вечером выезд в п. Домбай.

Размещение в гостинице г. Теберда (номера категории стандарт).

Ужин (входит в стоимость).

Ночь в гостинице.

Горнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт Архыз
6 день

Горнолыжный курорт Домбай

Завтрак (входит в стоимость).

Домбай - известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.

Катание и прогулки в Домбае, (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый билет 700-1600 руб. /чел., дети с 3 до 10 лет включительно 500-1100 руб. (в зависимости от от количества подъемов).

Ски-пасс взрослый 2000 руб. /чел., дети с 3 до 10 лет включительно 1600 руб.

Перепад высот 1600-3012 метров над уровнем моря.

Обед (доп. плата от 600 руб. /чел.).

Возвращение в гостиницу города Пятигорска.

Горнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт Домбай
7 день

Обзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъезд

Завтрак(входит в стоимость).

День отдыха.

Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортным городам Кавказских Минеральных Вод - Пятигорска и Железноводска.

Обзорная экскурсия по городу Пятигорску.

ГораМашук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.

Обед (доп. плата от 400 руб. /чел.).

Обзорная экскурсия по городу Железноводску.

Курортный парк, дворец Эмира Бухарского, минеральные источники, Каскадная лестница, городское озеро.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Обзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъездОбзорная экскурсия по Пятигорску и Железноводску, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в номере "стандарт":

  • гостиница «Машук» г. Пятигорска – 5 ночей;
  • в одной из гостиниц г. Теберда – 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

взрослыедети до 14 лет
28 90026 900

Варианты проживания

Отель «Машук»

5 ночей

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Гостиница г. Теберда

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе Мерседес
  • Проживание 6 ночей в гостинице по программе, номера стандарт
  • Завтраки по программе, 1 ужин в г. Теберде
  • Сопровождающий
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины, от 400 руб. /чел.)
  • Канатные дороги:Цейское ущелье — туристический подъем и спуск 400 руб. /чел. Эльбрус:взрослый – 1400 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 900 руб. /чел. горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый — 800 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб. Домбай:взрослый билет – 700 – 1 600 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 500 – 1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Цейское ущелье — туристический подъем и спуск 400 руб. /чел.
  • Эльбрус:взрослый – 1400 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 900 руб. /чел.
  • Взрослый – 1400 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно – 900 руб. /чел.
  • Горнолыжный курорт «Романтик» (туристический подъем и спуск на канатной дороге):взрослый — 800 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб.
  • Взрослый — 800 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно — 500 руб.
  • Домбай:взрослый билет – 700 – 1 600 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 500 – 1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Взрослый билет – 700 – 1 600 руб. /чел.
  • Дети с 3 до 10 лет включительно – 500 – 1 100 руб. (в зависимости от количества подъемов)
  • Ски-пассы:Цейское ущелье – 1 500 руб. /чел. Эльбрус "ст. Азау – ст. Мир":взрослый – 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 800 руб. /чел. Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" – 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 1300 руб. /чел. Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» дневное катание (с 12:00 до 16:30):дети от 6 до 13 лет – 1 450 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 2300 руб. /чел. Лицам от 65 лет и старше – скидка 40% (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)Домбай:взрослый – 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 1 600 руб.
  • Цейское ущелье – 1 500 руб. /чел.
  • Эльбрус "ст. Азау – ст. Мир":взрослый – 1 600 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 800 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 600 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно – 800 руб. /чел.
  • Эльбрус "ст. Азау – ст. Гара Баши" – 2 000 руб. /чел. дети с 6 до 13 лет включительно – 1300 руб. /чел.
  • Дети с 6 до 13 лет включительно – 1300 руб. /чел.
  • Архыз, горнолыжный курорт «Романтик» дневное катание (с 12:00 до 16:30):дети от 6 до 13 лет – 1 450 руб. /чел. дети от 14 лет и взрослые – 2300 руб. /чел. Лицам от 65 лет и старше – скидка 40% (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
  • Дети от 6 до 13 лет – 1 450 руб. /чел.
  • Дети от 14 лет и взрослые – 2300 руб. /чел. Лицам от 65 лет и старше – скидка 40% (при предъявлении документа, удостоверяющего личность)
  • Домбай:взрослый – 2 000 руб. /чел. дети с 3 до 10 лет включительно – 1 600 руб.
  • Взрослый – 2 000 руб. /чел.
  • Дети с 3 до 10 лет включительно – 1 600 руб.
  • Термальные источники:купание в термальном источнике Бирагзанг – 300 руб. /чел. термальные источники Гедуко – 200 руб. /чел.
  • Купание в термальном источнике Бирагзанг – 300 руб. /чел.
  • Термальные источники Гедуко – 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • Теплая одежда / удобная обувь / защита от солнца;
  • Купальные принадлежности;
  • Личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 мар 2022
Спасибо за такой прекрасный тур "Четыре горнолыжных курорта Кавказа". Кроме непосредственно спорта - катания на лыжах, мы познакомились с несколькими городами-курортами Ставропольского края.
С
28 фев 2022
Поверьте путешественнику с большим стажем («пробежал по миру от Аляски до Австралии):БЫЛО ЗДОРОВО и на достаточно высоком уровне.
С
27 фев 2022
Тур позволят за неделю попробовать 4 горнолыжных курорта и получить личные впечатления от них. Насыщенная программа и уютная атмосфера, которую создают организаторы, позволяет неплохо отвлечься от обычных дел.

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