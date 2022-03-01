Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или г. Пятигорска.
Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.
Свободное время.
Ночь в гостинице «Машук» г. Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
6:00 Ранний выезд в Цейское ущелье (240 км).
Цейское ущелье – край волшебных красот – величественных снежных вершин и ледников.
Цей является узлом самых различных по сложности туристских, альпинистских, горнолыжных и экскурсионных маршрутов.
Катание и прогулки на горнолыжном курорте (доп. плата туристический подъем и спуск 400 руб. /чел., ски-пасс 1500 руб. /чел., обед за доп. плату (от 400 руб. /чел.).
Зона катания 1850 - 2870 м. над уровнем моря, протяженность трасс до 3 км.
Перепад высот верхней и нижней станции 500 м.
На обратном пути посещение термальных источников Бирагзанк (доп. плата 300 руб. /чел.).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
6:00 Ранний выезд в Приэльбрусье (180 км).
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).
Эльбрус зимой притягивает лыжников и сноубордистов, а также туристов, которые хотят насладится снежными пиками гор Кавказа.
Подъем и катание г. Эльбрус (доп. плата: туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 1400 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 900 руб.
Ски-пасс: «ст. Азау- ст. Гара Баши» (3847 м. над у. м.) взрослый 2000 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1300 руб.
Перепад высот 2300-3847 метров над уровнем моря].
Обед (доп. плата от 600 руб. /чел.).
После катания, термальные источники Гедуко (доп. плата 200 руб. /чел.).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Завтрак (входит в стоимость).
День отдыха.
В этот день мы предлагаем отправиться в один из прекрасных городов Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск.
Обзорная экскурсия по городу Кисловодску.
Курортный парк, Курортный бульвар.
Обед (доп. плата от 400 руб. /чел.).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Завтрак (сухой паек).
6:00 Ранний выезд с вещами в п. Архыз.
Катание и прогулки в Архызе, горнолыжный курорт «Романтик» (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый 800 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 500 руб.).
Ски-пасс взрослый 2300 руб. /чел., дети с 6 до 13 лет включительно 1450 руб.
Перепад высот 1329-3144 метров над уровнем моря.
Вечером выезд в п. Домбай.
Размещение в гостинице г. Теберда (номера категории стандарт).
Ужин (входит в стоимость).
Ночь в гостинице.
Завтрак (входит в стоимость).
Домбай - известный горнолыжный курорт на Кавказе со своей легендарной историей.
Катание и прогулки в Домбае, (доп. плата, туристический подъем и спуск на канатной дороге взрослый билет 700-1600 руб. /чел., дети с 3 до 10 лет включительно 500-1100 руб. (в зависимости от от количества подъемов).
Ски-пасс взрослый 2000 руб. /чел., дети с 3 до 10 лет включительно 1600 руб.
Перепад высот 1600-3012 метров над уровнем моря.
Обед (доп. плата от 600 руб. /чел.).
Возвращение в гостиницу города Пятигорска.
Завтрак(входит в стоимость).
День отдыха.
Мы предлагаем этот день провести с экскурсией по курортным городам Кавказских Минеральных Вод - Пятигорска и Железноводска.
Обзорная экскурсия по городу Пятигорску.
ГораМашук, Провал, беседка Эолова Арфа, парк Цветник, грот Дианы, место дуэли Лермонтова.
Обед (доп. плата от 400 руб. /чел.).
Обзорная экскурсия по городу Железноводску.
Курортный парк, дворец Эмира Бухарского, минеральные источники, Каскадная лестница, городское озеро.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице в номере "стандарт":
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
|взрослые
|дети до 14 лет
|28 900
|26 900
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.