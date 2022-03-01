1 день

Встреча, трансфер, свободное время

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды или г. Пятигорска.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска, размещение после 12:00.

Свободное время.

Ночь в гостинице «Машук» г. Пятигорска.