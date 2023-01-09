Встреча, программа на выбор

отдыхали с мужем в период с 31.12. по 04.01. Из экскурсий выбрали посещение г. Железноводск, Суворовские термальные источники, Верхняя Балкария и подъем на канатке на Эльбрус. Теперь по порядку. Из минусов тура - дико было выбирать питание (из 6 вариантов ужина и обедов) за месяц до поездки и при этом озвучивать выбранное официантам. К слову, турист должен помнить какие приемы пищи у него запланированы каждый день. В гостинице Бештау были проблемы с водой (полдня в туалете отсутствовало водоснабжение), в номерах довольно темно)) для интимной обстановки - ок, а вот новогодний макияж было наносить тяжело; убирались в номере и меняли полотенца ежедневно; в ресторане на завтрак большое разнообразие блюд как для детей так и взрослых.

Об эскурсиях и встречу НГ:

31.12. - наш рейс задержали на 1,5 ч, но по прибытию организаторы заказали и оплатили нам такси. в этот же день была экскурсия в г. Железноводск в сопровождении Алены. Экскурсия, город и организация очень понравились!

Оплаченная заранее шоу-программа с банкетом началась в 19:00. столики для купивших тур располагались в непосредственной близи от маленькой сцены, далее располагались посетители ресторана при гостинице. Меню как и заранее нам прислали - сытное, разнообразное. программа,в целом, не плохая, но шутки нам показались какими-то пошлыми и плоскими, возможно, мало выпили) были различные конкурсы, викторины, в которых удалось выиграть призы, но а после боя курантов шоу закончилось) до 4х утра осталась только музыка и хорошо выпившие посетители, отплясывающие под нее)) на мой взгляд 10000 руб такой банкет и программа на двоих не стоит.

01.01. - с 14:00 поездка на Суворовские термальные источники (продолжительность сеанса 1 час, +время на переодевание). по приезду водитель собрал с нас оплату, раздал ключи от раздевалок (из-за большого кол-ва народа, некоторым не хватило ключей и пришлось пользоваться 1 раздевалкой на двоих) и мы пошли в "термы". Комплекс состоит из 4 бассейнов (42, 36, 28, 24 градусов), народу много, но вполне можно комфортно релакснуть, грязи/волос и пр не обнаружила, вполне все чисто) в женской раздевалке 2 фена, в мужской 1, лучше брать свой - розетки есть. в термах есть кафешечка, можно потом насладиться горным/травяным чаем, справа от входа есть возможность набрать с собой питьевую минеральную воду (на любителя - сильно пахнет сероводородом).

02.01. - в этот день была самая не организованная, скучная и бестолковая экскурсия в Верхнюю Балкарию. начало запланировано на 06:00. экскурсовод - Наталья Викторовна. Опоздала на 40 мин. Ехали на автобусе явно не соответствующему по мощностям таким маршрутам (практически не поднимался в горку и были проблемы с тормозами, поскольку мы сидели сразу за водителем и слышали все его переговоры с экскурсоводом, то и услышали его жалобы о том, что посеедет после такой поездки на не исправном автобусе). Нат. Викт. всю экскурсию читала по конспектам, о санитарных поездках и кафе на пути не предупреждала, приходилось на каждой точке осмотра спрашивать где туалет, сколько мы здесь пробудем и пр. бытовые вопросы. централизованно группу не собирала, рассказывала по принципу - кто ее догонит, тот что-то успеет услышать. В этот день посетили Чегемские водопады, Чегемское ущелье, Верхнюю Балкарию с древней крепостью и дикий необорудованный термальный источник Аушигер (с оплатой курортного сбора в 200р с носа)))) между достопримечательностями время в пути минимум час (автобусу тяжело дорога в горах давалась по причинам описанным выше), обед был в 10 утра и как по факту выяснили больше перекусить было негде (по словам Нат. Викт. в этом ресторане слишком долго ждать и мы не будем всех ждать, через час будет остановка с омотром древней крепости там кафе быстрого обслуживания (которое оказалось закрыто)) в общем, запасайтесь с собой либо успевайте что-то заказать в доступным на маршруте местах) ТЕрмальный источник Аушигер - теплые общие раздевалки и в 30 м бассейн под открытым небом, заполняется из трубы с термальной водой 42 градусов. народ жмется у этой трубы, потому как отойдя чуть дальше в бассейне довольно прохладно, глубина - ниже пояса. в раздевалках ни фена, ни удобств) туалеты наверное где-то и были, как и кафе, про которое мы узнали когда уже отьезжали)

03.01. - экскурсия на Чегет и Эльбрус. экскурсовод - Марина Владимировна. Начало в 05:35. в полную противоположность предыдущему дню - великолепно организованная, информативная, красочная экскурсия!!!

ровно в 05:35 за нами приехал нормальный исправный автобус, на всем пути развесив уши слушали Марину Владимировну. весь день был четко организован - нам сообщали где и во сколько и какие остановки (туалет, размяться, сувениры, завтрак/обед) будут. экскурсия состояла из подъемов сначала на Чегет, чтобы посмотреть на вершину Эльбруса и заодно прокатиться по открытой двух и далее однокресельной канатке, а далее на подъем уже в крытых кабинках на Эльбрус. что сказать - рассказы экскурсовода и захватывающие виды с разных view point останутся в памяти на дооолгое время! рекомендую даную экскурсию, но совет - одевайтесь теплее (унты, непродуваемые пуховики и горнолыжные штаны - самое то! особенно на открытой канатке, где -17 и ветер со всех сторон, а подниматься и спускаться минут 40 в совокупности)

04.01. - завтрак и отъезд. туром предусмотрена самостоятельная поездка до аэропорта.