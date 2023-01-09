Новогодний экскурсионный тур по Кавказу

Отдохнуть от городской суеты и встретить Новый год на Кавказе

5
3 отзыва
Отдохнуть от городской суеты и встретить Новый год на Кавказе – подарок, который вы можете подарить себе и своим близким в нашем экскурсионном туре.
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • широкий выбор экскурсий – вы можете посмотреть то, что нравится именно вам;
  • неизгладимые впечатления – увидим захватывающая дух панораму Главного Кавказского хребта;
  • гастрономические изыски – попробуем национальные кухни народностей Кавказа;
  • отдых для всей семьи.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, программа на выбор

Встреча в аэропорту Минеральных Вод или на ж/д вокзале Минеральных Вод / Пятигорска.

Программа на выбор.

Вариант 1. Экскурсия “ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам”, начало в 14:00.

По программе экскурсии: посещение озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:

  • музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»;
  • канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Заселение в отель.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

Вариант 2. Экскурсия «КИСЛОВОДСК» в 13:00.

По программе экскурсии:

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18.30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

Вариант 3. Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости)

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Возвращение в Пятигорск~ в 18:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

Вариант 4. Экскурсия «СУВОРОВСКИЕ БАНИ» в 14:00.

Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха (доп. плата). На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

Вариант 5. Экскурсия паломническая к МОЩАМ СВ. ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО в 14:00.

По программе экскурсии:

Переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

Возвращение в отель ~ в 18:00

Заселение в гостиницу.

Ужин в отеле ~ в 19:00.

Встреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выборВстреча, программа на выбор
2 день

Программа на выбор

Завтрак в отеле с 10:00-12:00.

Обед в отеле в 12:30.

Программа на выбор.

Вариант 1. Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» в 13:00.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости)

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.

Возвращение в Пятигорск~ в 18:30.

Вариант 2. Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам в 14:00

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

За доп. плату самостоятельное посещение в любое свободное время:

Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова» (доп. плата).

Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск.

Окончание экскурсии ~ в 17:30.

Вариант 3. Экскурсия «ДВА МОНАСТЫРЯ» в 13:00

Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.

Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау.

Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь.
Святыни обители: икона Божьей Матери, привезённой с горы Афон, образ св. Апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённых на Афоне в Илиинском скиту, ковчег с мощами Киевско-Печерских святых.

Второ-Афонский монастырь стал первым возрожденным монастырем на Северном Кавказе.

Его возрождение знаменует возрождение кавказского монашества.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Программа на выбор

Программа на выбор.

Вариант 1. Экскурсия «ЭЛЬБРУС» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату.

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня.

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

Вариант 2. Экскурсия ДОМБАЙ ~ 06.00

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату:

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.)
  • 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)
  • 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)

Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

Вариант 3. Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ» в 6:20

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор).

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле ~ в 21:00.

Свободное время.

Вариант 4. Экскурсия «ГРОЗНЫЙ» в 6:30.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Доп. расходы на подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода.

Возвращение в отель ~ в 22:00.

Вариант 5. Экскурсия «ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ» в 5:00. Только для граждан РФ.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку).

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям)

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Заезд на курорт Армхи и канатная дорога за доп. плату (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия»).

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.

Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку).

Возвращение в отель ~ в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Программа на выбор

Вариант 1. Экскурсия “ЭЛЬБРУС”, начало в 6:00.

Вариант 2. Экскурсия “ДОМБАЙ”, начало в 6:00.

Вариант 3. Экскурсия “ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ”, начало в 6:20.

Описание программ см. в третьем дне.

Вариант 4. Экскурсия «ГРОЗНЫЙ», начало в 6:10.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Доп. расходы на подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода.

Возвращение в отель ~ в 22:00.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
5 день

Отъезд

Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (выселение из отеля до 12.00).

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Бештау" и «Наутилус».

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в "Бештау", руб:

КАТЕГОРИЯ НОМЕРАСтоимость

Стоимость

Доп. сутки

СТАНДАРТ

размещение 2-х местное

34 2003 500

СТАНДАРТ

Размещение 1-но местное

43 1005 800

КОМФОРТ

размещение 2-х местное

35 5503 800

КОМФОРТ

Размещение 1-но местное

45 8506 400

КОМФОРТ

размещение на доп. месте

(ЕВРОРАСКЛАДУШКА)

28 0002 050

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в «Наутилус», руб:

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

КАТЕГОРИЯ НОМЕРАСтоимость

Стоимость

Доп. сутки

СТАНДАРТ

размещение 2-х местное

26 5002 600

СТАНДАРТ

размещение 1-но местное

33 4504 350

ПОЛУЛЮКС

размещение 2-х местное

28 9003 200

ПОЛУЛЮКС

Размещение 1-но местное

38 3005 550

ПОЛУЛЮКС

Размещение 3-х местное

28 9003 200

Варианты проживания

Отель «Бештау»

4 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Наутилус»

4 ночи

Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» – Пятигорск, отель «Бештау»/«Наутилус» Ж/Д вокзал Пятигорск/Минеральные воды — Отель «Бештау»/«Наутилус»)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды/г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • «Суворовские бани» 1 час купания – 550 руб. /чел.
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод:для взрослых – 50 руб. /сутки/чел., (с 1 января 2023 100 руб.)с детей до 18 лет – курортный сбор не взимается
  • Для взрослых – 50 руб. /сутки/чел., (с 1 января 2023 100 руб.)
  • С детей до 18 лет – курортный сбор не взимается
  • Дополнительные расходы на экскурсиях
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Как празднуют новый год в Пятигорске?

В Пятигорске очень популярно встречать Новый год возле знаменитых достопримечательностей города:
– Ворота Любви (высота 650м н. у. м)
– Эолова Арфа (высота 600м н. у. м)
– Скульптура Орла (550м н. у. м.)
– Вершина горы “Машук” (990м н. у. м)

Со всех этих достопримечательностей открывается великолепный вид на город Пятигорск.
Эти возвышенности самые лучшие места для наблюдения ночного фейерверка, которым взрывается весь Пятигорска.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Экскурсия «Суворовские бани»

1 час купания – 550 руб.

Экскурсия «Эльбрус»

г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) – 900 руб.
Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1400 руб.
Залог за ски-пасс на Эльбрусе (если не используется, стоимость залога возвращается на обратном пути в кассах) – 100 руб.

Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» – 200 руб.

Экскурсия «Домбай»
Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:

  • на высоту 2250 м. н. у. м. – 700 руб.;
  • на высоту 3012 м. н. у. м. – 700 руб.;
  • на высоту 3200 м. н. у. м. – 400 руб. .

При единовременной оплате всех 3-х уровней – 1600 руб.

Экскурсия «Верхняя Балкария»

Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 200 руб.

Экскурсия «Медовые водопады»

Экологический сбор на территории турбазы – 100 руб.

Экскурсия «Грозный»

Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода – 500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
9 янв 2023
Все организованно на должном уровне, встречают, оперативно отвечают
В
8 янв 2023
Все очень хорошо
А
7 янв 2022
отдыхали с мужем в период с 31.12. по 04.01. Из экскурсий выбрали посещение г. Железноводск, Суворовские термальные источники, Верхняя Балкария и подъем на канатке на Эльбрус. Теперь по порядку. Из минусов тура - дико было выбирать питание (из 6 вариантов ужина и обедов) за месяц до поездки и при этом озвучивать выбранное официантам. К слову, турист должен помнить какие приемы пищи у него запланированы каждый день. В гостинице Бештау были проблемы с водой (полдня в туалете отсутствовало водоснабжение), в номерах довольно темно)) для интимной обстановки - ок, а вот новогодний макияж было наносить тяжело; убирались в номере и меняли полотенца ежедневно; в ресторане на завтрак большое разнообразие блюд как для детей так и взрослых.
Об эскурсиях и встречу НГ:
31.12. - наш рейс задержали на 1,5 ч, но по прибытию организаторы заказали и оплатили нам такси. в этот же день была экскурсия в г. Железноводск в сопровождении Алены. Экскурсия, город и организация очень понравились!
Оплаченная заранее шоу-программа с банкетом началась в 19:00. столики для купивших тур располагались в непосредственной близи от маленькой сцены, далее располагались посетители ресторана при гостинице. Меню как и заранее нам прислали - сытное, разнообразное. программа,в целом, не плохая, но шутки нам показались какими-то пошлыми и плоскими, возможно, мало выпили) были различные конкурсы, викторины, в которых удалось выиграть призы, но а после боя курантов шоу закончилось) до 4х утра осталась только музыка и хорошо выпившие посетители, отплясывающие под нее)) на мой взгляд 10000 руб такой банкет и программа на двоих не стоит.
01.01. - с 14:00 поездка на Суворовские термальные источники (продолжительность сеанса 1 час, +время на переодевание). по приезду водитель собрал с нас оплату, раздал ключи от раздевалок (из-за большого кол-ва народа, некоторым не хватило ключей и пришлось пользоваться 1 раздевалкой на двоих) и мы пошли в "термы". Комплекс состоит из 4 бассейнов (42, 36, 28, 24 градусов), народу много, но вполне можно комфортно релакснуть, грязи/волос и пр не обнаружила, вполне все чисто) в женской раздевалке 2 фена, в мужской 1, лучше брать свой - розетки есть. в термах есть кафешечка, можно потом насладиться горным/травяным чаем, справа от входа есть возможность набрать с собой питьевую минеральную воду (на любителя - сильно пахнет сероводородом).
02.01. - в этот день была самая не организованная, скучная и бестолковая экскурсия в Верхнюю Балкарию. начало запланировано на 06:00. экскурсовод - Наталья Викторовна. Опоздала на 40 мин. Ехали на автобусе явно не соответствующему по мощностям таким маршрутам (практически не поднимался в горку и были проблемы с тормозами, поскольку мы сидели сразу за водителем и слышали все его переговоры с экскурсоводом, то и услышали его жалобы о том, что посеедет после такой поездки на не исправном автобусе). Нат. Викт. всю экскурсию читала по конспектам, о санитарных поездках и кафе на пути не предупреждала, приходилось на каждой точке осмотра спрашивать где туалет, сколько мы здесь пробудем и пр. бытовые вопросы. централизованно группу не собирала, рассказывала по принципу - кто ее догонит, тот что-то успеет услышать. В этот день посетили Чегемские водопады, Чегемское ущелье, Верхнюю Балкарию с древней крепостью и дикий необорудованный термальный источник Аушигер (с оплатой курортного сбора в 200р с носа)))) между достопримечательностями время в пути минимум час (автобусу тяжело дорога в горах давалась по причинам описанным выше), обед был в 10 утра и как по факту выяснили больше перекусить было негде (по словам Нат. Викт. в этом ресторане слишком долго ждать и мы не будем всех ждать, через час будет остановка с омотром древней крепости там кафе быстрого обслуживания (которое оказалось закрыто)) в общем, запасайтесь с собой либо успевайте что-то заказать в доступным на маршруте местах) ТЕрмальный источник Аушигер - теплые общие раздевалки и в 30 м бассейн под открытым небом, заполняется из трубы с термальной водой 42 градусов. народ жмется у этой трубы, потому как отойдя чуть дальше в бассейне довольно прохладно, глубина - ниже пояса. в раздевалках ни фена, ни удобств) туалеты наверное где-то и были, как и кафе, про которое мы узнали когда уже отьезжали)
03.01. - экскурсия на Чегет и Эльбрус. экскурсовод - Марина Владимировна. Начало в 05:35. в полную противоположность предыдущему дню - великолепно организованная, информативная, красочная экскурсия!!!
ровно в 05:35 за нами приехал нормальный исправный автобус, на всем пути развесив уши слушали Марину Владимировну. весь день был четко организован - нам сообщали где и во сколько и какие остановки (туалет, размяться, сувениры, завтрак/обед) будут. экскурсия состояла из подъемов сначала на Чегет, чтобы посмотреть на вершину Эльбруса и заодно прокатиться по открытой двух и далее однокресельной канатке, а далее на подъем уже в крытых кабинках на Эльбрус. что сказать - рассказы экскурсовода и захватывающие виды с разных view point останутся в памяти на дооолгое время! рекомендую даную экскурсию, но совет - одевайтесь теплее (унты, непродуваемые пуховики и горнолыжные штаны - самое то! особенно на открытой канатке, где -17 и ветер со всех сторон, а подниматься и спускаться минут 40 в совокупности)
04.01. - завтрак и отъезд. туром предусмотрена самостоятельная поездка до аэропорта.

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