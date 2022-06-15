Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая

Подняться по канатной дороге и походить по живописным горным тропам

Архыз и Домбай — это одни из самых популярных кавказских курортов, красивейшие уголки Западного Кавказа, которые находятся не очень далеко друг от друга и очень хорошо объединяются в один маршрут.

Наше путешествие — настоящее расслабление и перезагрузка, которые так нужны всем, кто живет в городе.

Мы будем любоваться горами и озерами, подниматься на вершины по канатным дорогам, гулять по Тебердинскому заповеднику и погружаться в местные легенды и истории.
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Берите с собой наличные (в горах с безналичной оплатой могут быть сложности). Также захватите с собой небольшой рюкзачок, чтобы положить туда воду, перекус в дорогу, головной убор и защиту от солнца.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, 6:00, можно присоединиться в Минеральных Водах
Завершение: Краснодар, до 24:00, можно завершить программу в Минеральных Водах
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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