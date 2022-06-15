Архыз и Домбай — это одни из самых популярных кавказских курортов, красивейшие уголки Западного Кавказа, которые находятся не очень далеко друг от друга и очень хорошо объединяются в один маршрут.



Наше путешествие — настоящее расслабление и перезагрузка, которые так нужны всем, кто живет в городе.



Мы будем любоваться горами и озерами, подниматься на вершины по канатным дорогам, гулять по Тебердинскому заповеднику и погружаться в местные легенды и истории.