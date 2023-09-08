Встречаемся с 8:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.

Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. если будут силы и желание, поднимемся повыше и посмотрим на долину. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и попробуем горный чай.

Вечером вернёмся в гостиницу.