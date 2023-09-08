Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам

Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию

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Отправимся в живописнейшие края озёр и снежных вершин к главным достопримечательностям Архыза.

Устроим пикник в горах, увидим древние храмы и «Лик Христа», посетим самую большую обсерваторию в России. Попробуем кавказские хычины и чай с местным вареньем.

Самые сильные смогут подняться на Софийское седло и полюбоваться панорамой на долину, а отважные — сплавиться на рафтах по бурной реке или прокатиться на лошадях.
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.

Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.

Программа тура по дням

1 день

Софийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чай

Встречаемся с 8:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.

Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. если будут силы и желание, поднимемся повыше и посмотрим на долину. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и попробуем горный чай.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Софийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чайСофийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чай
2 день

Пикник у Дуккинских озёр и программа на выбор

После завтрака отправимся на внедорожниках к Дуккинским озёрам. Часть пути пройдём пешком вдоль альпийских лугов. В сезон здесь цветут рододендроны. У чистейших озёр устроимся на пикник и насладимся тишиной с чашечкой горного чая.

В гостиницу вернёмся во второй половине дня. Желающие смогут отправиться на рафтинг или конную прогулку.

Пикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выборПикник у Дуккинских озёр и программа на выбор
3 день

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город к 18:00 или позже.

Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньемДревние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, 8:00 и Краснодар с доплатой
Завершение: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, после 18:00 и Краснодар с доплатой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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