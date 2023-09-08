Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Устроим пикник в горах, увидим древние храмы и «Лик Христа», посетим самую большую обсерваторию в России. Попробуем кавказские хычины и чай с местным вареньем.
Самые сильные смогут подняться на Софийское седло и полюбоваться панорамой на долину, а отважные — сплавиться на рафтах по бурной реке или прокатиться на лошадях.
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Описание
Организационные детали
Возможно провести индивидуальный тур только для вашей компании от 2-х человек.
Время и место могут меняться в зависимости от группы. Возможен трансфер из аэропортов, вокзалов других городов.
Программа тура по дням
Софийские водопады, седло, форелевое озеро и горный чай
Встречаемся с 8:00 в Армавире, Ставрополе, Минеральных Водах или в других городах по договорённости. Переезжаем в посёлок Архыз, где заселимся в отель в горах.
Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам. По дороге заедем на форелевое озеро и увидим панораму на Софийское седло. если будут силы и желание, поднимемся повыше и посмотрим на долину. Прогуляемся к каскадным водопадам, сделаем эффектные фотографии и попробуем горный чай.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Пикник у Дуккинских озёр и программа на выбор
После завтрака отправимся на внедорожниках к Дуккинским озёрам. Часть пути пройдём пешком вдоль альпийских лугов. В сезон здесь цветут рододендроны. У чистейших озёр устроимся на пикник и насладимся тишиной с чашечкой горного чая.
В гостиницу вернёмся во второй половине дня. Желающие смогут отправиться на рафтинг или конную прогулку.
Древние храмы, обсерватория и чаепитие с вареньем
После завтрака — выезд из гостиницы и переезд в Нижний Архыз. Здесь осмотрим древние храмы, городище и «Лик Христа». Полюбуемся видами и попробуем местное варенье. Доедем до самой большой в России обсерватории, где наблюдают за глубоким космосом. Восхитимся пейзажами вокруг и вернёмся в город к 18:00 или позже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, 8:00 и Краснодар с доплатойЗавершение: Армавир / Ставрополь / Минеральные Воды, после 18:00 и Краснодар с доплатой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.