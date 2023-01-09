Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Джип-тур «Джилы-Су» в 6:30 (экологический сбор оплачивается отдельно).
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы.
Незабываемая живописная дорога к Джилы-Су то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то вьётся высоко вверх к заоблачным высотам.
Интересные достопримечательности по пути следования сменяют друг друга.
По программе:
Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.
Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.
«Затерянный мир» – роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.
Ущелье реки Харбас.
Остановка на завтрак.
Завтрак ~ через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас.
Доп. плата за завтрак ~ 200 р. – хычин (лепёшка с сыром или с мясом) и травяной чай.
Продолжение программы:
Гора Сирх – знаменитая среди экстрасенсов.
Гора Тузлук, на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.
Урочище Джилы-Су – северное Приэльбрусье.
Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.
Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.
Возвращение в отель ~ в 18:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен).
ВАРИАНТ I:
Завтрак в отеле в 7:30 (если предусмотрен).
Выселение из отеля 8:00.
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими
водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно).
Обед на маршруте за доп. плату.
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
ВАРИАНТ II:
Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).
Выселение из отеля в 8:30.
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость после 10.01.2023 с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 20 500 руб.
комфорт 21 700 руб.
|Стандарт 16 750 руб.
комфорт 17 350 руб.
люкс 18 550 руб.
|Семейный 17 350 руб.
|Семейный 16 150 руб.
|МАШУК
|Эконом 17 000 руб.
стандарт 17 700 руб.
|Эконом 14 600 руб.
стандарт 14 850 руб.
комфорт 17 550 руб.
|Комфорт 15 450 руб.
семейный 16 900 руб.
Семейный 15 450 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 17 500 руб.
|Стандарт 14 350 руб.
Полулюкс 15 550 руб.
|Полулюкс 14 350 руб.
|–
|Стоимость после 10.01.2023 без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
|-
|-
|-
|-
|МАСК
|Стандарт 19 050 руб.
Делюкс 20 250 руб.
|Стандарт 14 250 руб.
Делюкс 14 850 руб.
Полулюкс 15 450 руб.
|–
|–
|БЕШТАУ
|Стандарт 16 900 руб.
комфорт 18 100 руб.
|Стандарт 13 150 руб.
комфорт 13 750 руб.
люкс 14 950 руб.
|Семейный 13 750 руб.
|Семейный 12 550 руб.
|МАШУК
|Эконом 15 200 руб.
стандарт 16 150 руб.
|Эконом 12 300 руб.
стандарт 13 000 руб.
комфорт 15 750 руб.
|Комфорт 13 600 руб.
семейный 15 050 руб.
Семейный 13 600 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 15 700 руб.
|Стандарт 12 550 руб.
Полулюкс 13 750 руб.
|Полулюкс 12 550 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 14 450 руб.
|Стандарт 13 600 руб.
|–
|–
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 13 500 руб.
|Стандарт 12 300 руб.
джуниор 13 150 руб.
|–
|–
Доп. сутки с питанием от 2200 руб.
Доп. сутки без питания от 2100 руб. (подробнее смотри в разделе “Важно знать”).
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 3 100 руб.
комфорт 3 400 руб.
люкс 4 000 руб.
|Семейный 3 400 руб.
|Семейный 2 800 руб.
|МАШУК
|Эконом 3 500 руб.
стандарт 3 900 руб.
|Эконом 2 300 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 3 750 руб.
|Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 450 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 750 руб.
|Стандарт 2 200 руб.
Полулюкс 2 800 руб.
|Полулюкс 2 200 руб.
|–
|ГОСТИНИЦА
|1-НО МЕСТНОЕ
|2-Х МЕСТНОЕ
|3-Х МЕСТНОЕ
|4-Х МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 6 500 руб.
Делюкс 6 500 руб.
Джуниор 4 100 руб.
Делюкс 4 250 руб.
Делюкс 3 450 руб.
Сем. люкс 4 250 руб.
|Сем. Люкс 3 600 руб.
|МАСК
|Стандарт 4 850 руб.
Делюкс 5 450 руб.
|Стандарт 2 400 руб.
Делюкс 2 400 руб.
Полулюкс 3 000 руб.
|–
|–
|БЕШТАУ
|Стандарт 3 750 руб.
комфорт 4 350 руб.
|Стандарт 1 850 руб.
комфорт 2 250 руб.
люкс 2 800 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|Семейный 1 550 руб.
|МАШУК
|Эконом 2 900 руб.
стандарт 3 250 руб.
|Эконом 1 700 руб.
стандарт 1 800 руб.
комфорт 3 150 руб.
|Комфорт 2 100 руб.
семейный 2 850 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 150 руб.
|Стандарт 1 550 руб.
Полулюкс 2 150 руб.
|Полулюкс 1 550 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|Стандарт 2 550 руб.
|Стандарт 2 100 руб.
|–
|–
|ЮЖНАЯ
|Стандарт 2 050 руб.
|Стандарт 1 450 руб.
джуниор 1 850 руб.
|–
|–
Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 10.01.2022, руб:
Доп. сутки + питание:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 5 800 руб.
комфорт 6 400 руб.
|Стандарт 3 500 руб.
комфорт 3 800 руб.
люкс 4 350 руб.
|Семейный 3 550 руб.
|Семейный 2 950 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб.
|Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 200 руб.
|Полулюкс 3 200 руб.
|-
Доп. сутки + без питания:
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|CENTRAL
Джуниор 13 050 руб.
Делюкс 20 900 руб.
Джуниор 6 550 руб.
Делюкс 10 450 руб.
Делюкс 7 000 руб.
Сем. люкс 8 750 руб.
|Сем. Люкс 6 550 руб.
|МАСК
|Стандарт 6 250 руб.
Делюкс 7 200 руб
|Стандарт 3 250 руб.
Делюкс 3 600 руб.
Полулюкс 3 900 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 4 950 руб.
комфорт 5 550 руб.
|Стандарт 2 650 руб.
комфорт 2 950 руб.
люкс 3 500 руб.
|Семейный 2 700 руб.
|Семейный 2 100 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт 3 900 руб.
Полулюкс 5 100 руб.
|Стандарт 2 150 руб.
Полулюкс 2 750 руб.
|Полулюкс 2 750 руб.
|-
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!