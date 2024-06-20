Встречаемся и едем на перевал Гумбаши, название которого переводится как «песчаная вершина» — скалы здесь из известняков и песчаников. Это самый высокогорный перевал в нашей стране. Проедем по невероятно живописной дороге: через узкое горное ущелье по долинам рек Подкумок и Мара.

Побываем в Кавказском биосферном заповеднике, крупнейшем горно-лесном заповеднике Европы. Полюбуемся нетронутыми лесами и альпийскими лугами, горными ущельями и заснеженными хребтами. Увидим чистейшую реку Уллу-Муруджу с высоким содержанием серебра — виды тут потрясающие!

Следующая остановка — Тебердинский заповедник. Насладимся девственной природой и посмотрим на озеро с тёмной водой Кара-Кёль, овеянное таинственными слухами и легендами. Посмотрим на водопад Алибек на Домбайской поляне, наверное, самый знаменитый и эффектный в Карачаево-Черкессии.

К вечеру приедем в курортный посёлок Домбай и разместимся в отеле на ночь.