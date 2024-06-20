По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Авторский тур в Минеральных Водах

Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями

В нашем туре мы совместили поездки на машинах и пешие прогулки, две ночи в палатках и одну в отеле — вас ждут разнообразные впечатления и незабываемый отдых! Вы насладитесь видами с самого высокогорного в России перевала и в Кавказском и Тебердинском заповедниках.

Увидите Сырную пещеру и древний Шоанинский храм, загадочное Чёрное озеро (Кара-Кёль) и шумный водопад Алибек.

Целый день посвятим релаксу и увлекательным активностям: поиграем в волейбол, покатаемся на сапах и покачаемся в гамаках. На протяжении всего путешествия вас также ждёт вкусная кавказская кухня.
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Ближайшие даты:
20
июн
1
авг
22
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возьмите с собой: солнцезащитный крем, средства личной гигиены (маленькие баночки), небольшое полотенце, купальник, три пары обуви (кроссовки — 2 пары и сланцы), дождевик, солнцезащитные очки, головной убор (кепку, шапку), лекарственные препараты при необходимости, толстовку, жилетку, спортивный костюм, футболки, термобельё, паспорт РФ.
Когда садится солнце, становится прохладно, поэтому обязательно возьмите тёплые вещи.

Проживание. 1 ночь в отеле в пос. Домбай, 2 ночи в палатках.

Питание. Включены завтраки, обеды, ужины, перекусы.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедники

Встречаемся и едем на перевал Гумбаши, название которого переводится как «песчаная вершина» — скалы здесь из известняков и песчаников. Это самый высокогорный перевал в нашей стране. Проедем по невероятно живописной дороге: через узкое горное ущелье по долинам рек Подкумок и Мара.

Побываем в Кавказском биосферном заповеднике, крупнейшем горно-лесном заповеднике Европы. Полюбуемся нетронутыми лесами и альпийскими лугами, горными ущельями и заснеженными хребтами. Увидим чистейшую реку Уллу-Муруджу с высоким содержанием серебра — виды тут потрясающие!

Следующая остановка — Тебердинский заповедник. Насладимся девственной природой и посмотрим на озеро с тёмной водой Кара-Кёль, овеянное таинственными слухами и легендами. Посмотрим на водопад Алибек на Домбайской поляне, наверное, самый знаменитый и эффектный в Карачаево-Черкессии.

К вечеру приедем в курортный посёлок Домбай и разместимся в отеле на ночь.

Путь в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедникиПуть в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедникиПуть в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедникиПуть в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедникиПуть в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедникиПуть в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедники
2 день

Шоанинский храм, камень Карчи, стоянка на озере Хурла-Кёль

Утром желающие прокатиться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара. Затем отправляемся в древний Шоанинский храм, расположенный на вершине скалы. Заглянем внутрь и пройдём по тропе, ведущей к колоколу.

После остановимся священного для карачаевцев камня Карчи, названного в честь национального героя. По легенде, он сидел на нём, обдумывая планы своих будущих свершений, с него обращался к местному населению и утверждал основы того, что можно назвать карачаевской государственностью.

Побываем в малопосещаемом ущелье Худес, откуда берёт начало река Кубань. Пройдём через Царские ворота — мост над рекой между отвесными скалами — и нам откроется невероятно живописное озеро — озеро Хурла-Кёль. На его берегу разобьём лагерь и останемся тут на 2 ночи.

Шоанинский храм, камень Карчи, стоянка на озере Хурла-КёльШоанинский храм, камень Карчи, стоянка на озере Хурла-КёльШоанинский храм, камень Карчи, стоянка на озере Хурла-КёльШоанинский храм, камень Карчи, стоянка на озере Хурла-Кёль
3 день

Отдых на озере

На озере так хорошо, что уехать отсюда сразу будет преступлением! Да и после насыщенных дней самое время отдохнуть и насладиться единением с природой. Можно расслабиться в гамаке, покататься на сапах, поиграть в волейбол и бадминтон, поплавать и покурить кальян.

Отдых на озереОтдых на озере
4 день

Сырная пещера, возвращение в Пятигорск

Пора двигаться дальше! Едем к необычной Сырной пещере, которая состоит из песчаника и напоминает пористый сыр. О ней знают местные жители, но редко бывают туристы — вы станете исключением. Посмотрим на углубления — формы выветривания, образованные ветром, дождём и снегом и пройдёмся по узким коридорам и полостям внутри. А фотографии на фоне стен из песчаника получаются очень эффектными.

После выезжаем в Пятигорск.

Сырная пещера, возвращение в ПятигорскСырная пещера, возвращение в Пятигорск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (отель и палатки)
  • Питание
  • Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта и обратно
  • С нами в команде работает специалист-остеопат. При вашем желании она может оказать свои услуги за дополнительную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные место и время - по договорённости
Завершение: Пятигорск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеДомбайВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПрирода и пейзажиГорыПопулярные местаЗаповедникиКарачаево-Черкессия

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