Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Увидите Сырную пещеру и древний Шоанинский храм, загадочное Чёрное озеро (Кара-Кёль) и шумный водопад Алибек.
Целый день посвятим релаксу и увлекательным активностям: поиграем в волейбол, покатаемся на сапах и покачаемся в гамаках. На протяжении всего путешествия вас также ждёт вкусная кавказская кухня.
июн
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возьмите с собой: солнцезащитный крем, средства личной гигиены (маленькие баночки), небольшое полотенце, купальник, три пары обуви (кроссовки — 2 пары и сланцы), дождевик, солнцезащитные очки, головной убор (кепку, шапку), лекарственные препараты при необходимости, толстовку, жилетку, спортивный костюм, футболки, термобельё, паспорт РФ.
Когда садится солнце, становится прохладно, поэтому обязательно возьмите тёплые вещи.
Проживание. 1 ночь в отеле в пос. Домбай, 2 ночи в палатках.
Питание. Включены завтраки, обеды, ужины, перекусы.
Программа тура по дням
Путь в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедники
Встречаемся и едем на перевал Гумбаши, название которого переводится как «песчаная вершина» — скалы здесь из известняков и песчаников. Это самый высокогорный перевал в нашей стране. Проедем по невероятно живописной дороге: через узкое горное ущелье по долинам рек Подкумок и Мара.
Побываем в Кавказском биосферном заповеднике, крупнейшем горно-лесном заповеднике Европы. Полюбуемся нетронутыми лесами и альпийскими лугами, горными ущельями и заснеженными хребтами. Увидим чистейшую реку Уллу-Муруджу с высоким содержанием серебра — виды тут потрясающие!
Следующая остановка — Тебердинский заповедник. Насладимся девственной природой и посмотрим на озеро с тёмной водой Кара-Кёль, овеянное таинственными слухами и легендами. Посмотрим на водопад Алибек на Домбайской поляне, наверное, самый знаменитый и эффектный в Карачаево-Черкессии.
К вечеру приедем в курортный посёлок Домбай и разместимся в отеле на ночь.
Шоанинский храм, камень Карчи, стоянка на озере Хурла-Кёль
Утром желающие прокатиться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара. Затем отправляемся в древний Шоанинский храм, расположенный на вершине скалы. Заглянем внутрь и пройдём по тропе, ведущей к колоколу.
После остановимся священного для карачаевцев камня Карчи, названного в честь национального героя. По легенде, он сидел на нём, обдумывая планы своих будущих свершений, с него обращался к местному населению и утверждал основы того, что можно назвать карачаевской государственностью.
Побываем в малопосещаемом ущелье Худес, откуда берёт начало река Кубань. Пройдём через Царские ворота — мост над рекой между отвесными скалами — и нам откроется невероятно живописное озеро — озеро Хурла-Кёль. На его берегу разобьём лагерь и останемся тут на 2 ночи.
Отдых на озере
На озере так хорошо, что уехать отсюда сразу будет преступлением! Да и после насыщенных дней самое время отдохнуть и насладиться единением с природой. Можно расслабиться в гамаке, покататься на сапах, поиграть в волейбол и бадминтон, поплавать и покурить кальян.
Сырная пещера, возвращение в Пятигорск
Пора двигаться дальше! Едем к необычной Сырной пещере, которая состоит из песчаника и напоминает пористый сыр. О ней знают местные жители, но редко бывают туристы — вы станете исключением. Посмотрим на углубления — формы выветривания, образованные ветром, дождём и снегом и пройдёмся по узким коридорам и полостям внутри. А фотографии на фоне стен из песчаника получаются очень эффектными.
После выезжаем в Пятигорск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (отель и палатки)
- Питание
- Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта и обратно
- С нами в команде работает специалист-остеопат. При вашем желании она может оказать свои услуги за дополнительную плату