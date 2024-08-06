Перезагрузка на природе среди снежных вершин и бирюзовых озёр — это к нам! Встретим вас в Минеральных Водах и проведём тропами Кавказского заповедника к одним из самых лучших его локаций. Остановимся в палатках на 3 ночи в диких местах, будем встречать рассветы и закаты в горах и наслаждаться панорамами покрытых лесом склонов каждый день. Полежим на альпийских лугах, умоемся прохладной водой из водопадов и сможем искупаться в чистейших Имеретинских озёрах. Поход подойдёт туристам с минимальным опытом, либо в хорошей физической форме.

Описание

Организационные детали

Вы можете взять с собой детей от 10 лет, готовых к продолжительным треккингам и подъёмам. Родители несут ответственность за своих детей. Обращаем внимание, что рюкзаки несём на себе, частично живём в палатках. Потребуется минимальный походный опыт или хорошая физическая форма.

Требуется оформление пропуска Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Этим занимается инструктор, необходимы паспортные данные участников. Для участников без российского гражданства может потребоваться погранпропуск (оформляется до 3-х месяцев).