Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Авторский тур в Минеральных Водах

Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах

Перезагрузка на природе среди снежных вершин и бирюзовых озёр — это к нам! Встретим вас в Минеральных Водах и проведём тропами Кавказского заповедника к одним из самых лучших его локаций.

Остановимся в палатках на 3 ночи в диких местах, будем встречать рассветы и закаты в горах и наслаждаться панорамами покрытых лесом склонов каждый день.

Полежим на альпийских лугах, умоемся прохладной водой из водопадов и сможем искупаться в чистейших Имеретинских озёрах. Поход подойдёт туристам с минимальным опытом, либо в хорошей физической форме.
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Ближайшие даты:
6
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вы можете взять с собой детей от 10 лет, готовых к продолжительным треккингам и подъёмам. Родители несут ответственность за своих детей. Обращаем внимание, что рюкзаки несём на себе, частично живём в палатках. Потребуется минимальный походный опыт или хорошая физическая форма.

Требуется оформление пропуска Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Этим занимается инструктор, необходимы паспортные данные участников. Для участников без российского гражданства может потребоваться погранпропуск (оформляется до 3-х месяцев).

Проживание. На территории Кавказского заповедника размещаемся в специально установленных местах в 2-3-местных палатках. Поживём в полевых условиях всего 3 ночи. На 2 ночи остановимся в гостевом доме в пгт. Мостовской. Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку. Палатки предоставляем, но вы можете взять свою.

Питание. Включено 3-разовое походное питание на маршруте и в кафе гостиницы с ужина 1-го дня по завтрак 6-го дня. В походе готовим на горелках. Помощь приветствуется. Об аллергии и других пищевых особенностях необходимо заранее сообщить инструктору.

Сложность маршрута. Рекомендуем участникам с минимальным походным опытом, либо регулярно занимающимся спортом. В один из дней ожидается подъём на 1000 метров вверх с рюкзаками. Всего запланировано 3 ходовых дня с рюкзаками и 1 налегке. В вашем рюкзаке будут не только личные вещи и палатка, но и общие продукты и снаряжение для лагеря. 3 ночи будем жить в палатках без возможности принять душ. Общая протяжённость маршрута — 50 км.

Дети. От 10 лет с походным опытом либо в хорошей физической форме.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в горы

Встречаемся на вокзале или в аэропорту Минеральных Вод до 12:00. Переезжаем в посёлок городского типа Мостовской, где разместимся в гостинице на 1 ночь, поужинаем и разберём снаряжение и продукты.

2 день

Переход под рюкзаками до Имеретинского домика

После завтрака в 10:00 загрузимся в машину повышенной проходимости, на которой доедем до кордона «Закан». Оформим пропуска в Кавказский заповедник и дойдём до Имеретинского домика. Рядом с ним разобьём палаточный лагерь. Обед представляет собой пикник-перекус. На ужин приготовим горячую еду на горелке.

Кавказский заповедник является самым большим по территории на Северном Кавказе, богат чистейшими озёрами и растительным миром. Здесь насчитывается более 60 ледников и около 89 видов млекопитающих. Наиболее крупные животные: зубр, благородный олень, бурый медведь, серна, косуля и рысь.

Переход под рюкзаками до Имеретинского домикаПереход под рюкзаками до Имеретинского домикаПереход под рюкзаками до Имеретинского домикаПереход под рюкзаками до Имеретинского домика
3 день

Альпийские луга, водопады и снежные вершины

Сегодня нас ждут потрясающие виды Кавказских гор! Но для начала позавтракаем, соберём лагерь и наберём около 1000 метров высоты. Нашей цели достигнем с остановками на отдых, обед и созерцание пейзажей вокруг. Выйдем из лесной зоны к альпийским лугам, где так приятно поваляться среди цветов и дать ножкам перерыв. По пути нам встретятся 2 водопада, прохладной водой из которых мы умоемся и пойдём ещё выше.

До темноты мы встанем на стоянку, приготовим горячий ужин и поделимся впечатлениями.

Альпийские луга, водопады и снежные вершиныАльпийские луга, водопады и снежные вершиныАльпийские луга, водопады и снежные вершиныАльпийские луга, водопады и снежные вершины
4 день

К пяти чистейшим озёрам налегке

После непростого дня нужно порадовать себя треккингом налегке к пяти бирюзово-голубым озёрам Имеретинского горного узла: Большому, Буша, Ривьера, Географов, Поднебесному. Каждое из них заслуживает вашего внимания и фотографии. Если останутся силы и желание, поднимемся повыше на пик Инпси, откуда видно вершины Архыза, Домбая и Абхазии. Вернёмся в лагерь тем же маршрутом.

К пяти чистейшим озёрам налегкеК пяти чистейшим озёрам налегкеК пяти чистейшим озёрам налегкеК пяти чистейшим озёрам налегкеК пяти чистейшим озёрам налегкеК пяти чистейшим озёрам налегке
5 день

Спуск к кордону и переезд в гостиницу

После завтрака соберём лагерь, наденем рюкзаки и спустимся к кордону «Закан», где нас встретит машина. Палаточная часть маршрута успешно завершилась, нас ждёт уютная гостиница в посёлке городского типа Мостовской. Соберёмся вместе на торжественном ужине и отпразднуем прибытие на финиш.

Спуск к кордону и переезд в гостиницуСпуск к кордону и переезд в гостиницуСпуск к кордону и переезд в гостиницуСпуск к кордону и переезд в гостиницу
6 день

Отъезд

До 12:00 выезжаем из гостиницы. Будет организован общий трансфер до аэропорта и ж. -д. вокзала Минеральных Вод.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Проживание 2 ночи в гостевом доме
  • Проживание в палатках в заповеднике
  • Питание
  • Аренда общегруппового снаряжения
  • Аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
  • Оформление пропуска в заповедник
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание в дороге в 1-й и 6-й дни (2 обеда)
  • Прокат личного снаряжения: спальника (500 рублей), коврика (100 рублей) и рюкзака (1000 рублей)
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
Завершение: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхТреккинг и походыВсе туры6-дневные турыВодопадыЗаповедникиМногодневные походы

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