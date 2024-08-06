Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Остановимся в палатках на 3 ночи в диких местах, будем встречать рассветы и закаты в горах и наслаждаться панорамами покрытых лесом склонов каждый день.
Полежим на альпийских лугах, умоемся прохладной водой из водопадов и сможем искупаться в чистейших Имеретинских озёрах. Поход подойдёт туристам с минимальным опытом, либо в хорошей физической форме.
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 500 ₽
Описание
Организационные детали
Вы можете взять с собой детей от 10 лет, готовых к продолжительным треккингам и подъёмам. Родители несут ответственность за своих детей. Обращаем внимание, что рюкзаки несём на себе, частично живём в палатках. Потребуется минимальный походный опыт или хорошая физическая форма.
Требуется оформление пропуска Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Этим занимается инструктор, необходимы паспортные данные участников. Для участников без российского гражданства может потребоваться погранпропуск (оформляется до 3-х месяцев).
Проживание. На территории Кавказского заповедника размещаемся в специально установленных местах в 2-3-местных палатках. Поживём в полевых условиях всего 3 ночи. На 2 ночи остановимся в гостевом доме в пгт. Мостовской. Одиночных туристов подселяем по гендерному признаку. Палатки предоставляем, но вы можете взять свою.
Питание. Включено 3-разовое походное питание на маршруте и в кафе гостиницы с ужина 1-го дня по завтрак 6-го дня. В походе готовим на горелках. Помощь приветствуется. Об аллергии и других пищевых особенностях необходимо заранее сообщить инструктору.
Сложность маршрута. Рекомендуем участникам с минимальным походным опытом, либо регулярно занимающимся спортом. В один из дней ожидается подъём на 1000 метров вверх с рюкзаками. Всего запланировано 3 ходовых дня с рюкзаками и 1 налегке. В вашем рюкзаке будут не только личные вещи и палатка, но и общие продукты и снаряжение для лагеря. 3 ночи будем жить в палатках без возможности принять душ. Общая протяжённость маршрута — 50 км.
Дети. От 10 лет с походным опытом либо в хорошей физической форме.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в горы
Встречаемся на вокзале или в аэропорту Минеральных Вод до 12:00. Переезжаем в посёлок городского типа Мостовской, где разместимся в гостинице на 1 ночь, поужинаем и разберём снаряжение и продукты.
Переход под рюкзаками до Имеретинского домика
После завтрака в 10:00 загрузимся в машину повышенной проходимости, на которой доедем до кордона «Закан». Оформим пропуска в Кавказский заповедник и дойдём до Имеретинского домика. Рядом с ним разобьём палаточный лагерь. Обед представляет собой пикник-перекус. На ужин приготовим горячую еду на горелке.
Кавказский заповедник является самым большим по территории на Северном Кавказе, богат чистейшими озёрами и растительным миром. Здесь насчитывается более 60 ледников и около 89 видов млекопитающих. Наиболее крупные животные: зубр, благородный олень, бурый медведь, серна, косуля и рысь.
Альпийские луга, водопады и снежные вершины
Сегодня нас ждут потрясающие виды Кавказских гор! Но для начала позавтракаем, соберём лагерь и наберём около 1000 метров высоты. Нашей цели достигнем с остановками на отдых, обед и созерцание пейзажей вокруг. Выйдем из лесной зоны к альпийским лугам, где так приятно поваляться среди цветов и дать ножкам перерыв. По пути нам встретятся 2 водопада, прохладной водой из которых мы умоемся и пойдём ещё выше.
До темноты мы встанем на стоянку, приготовим горячий ужин и поделимся впечатлениями.
К пяти чистейшим озёрам налегке
После непростого дня нужно порадовать себя треккингом налегке к пяти бирюзово-голубым озёрам Имеретинского горного узла: Большому, Буша, Ривьера, Географов, Поднебесному. Каждое из них заслуживает вашего внимания и фотографии. Если останутся силы и желание, поднимемся повыше на пик Инпси, откуда видно вершины Архыза, Домбая и Абхазии. Вернёмся в лагерь тем же маршрутом.
Спуск к кордону и переезд в гостиницу
После завтрака соберём лагерь, наденем рюкзаки и спустимся к кордону «Закан», где нас встретит машина. Палаточная часть маршрута успешно завершилась, нас ждёт уютная гостиница в посёлке городского типа Мостовской. Соберёмся вместе на торжественном ужине и отпразднуем прибытие на финиш.
Отъезд
До 12:00 выезжаем из гостиницы. Будет организован общий трансфер до аэропорта и ж. -д. вокзала Минеральных Вод.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Проживание 2 ночи в гостевом доме
- Проживание в палатках в заповеднике
- Питание
- Аренда общегруппового снаряжения
- Аптечка
- Услуги инструктора-проводника
- Оформление пропуска в заповедник
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание в дороге в 1-й и 6-й дни (2 обеда)
- Прокат личного снаряжения: спальника (500 рублей), коврика (100 рублей) и рюкзака (1000 рублей)
- Сувениры и личные расходы