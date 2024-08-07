Круизы однодневные – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Нижнем Новгороде, цены от 4 999 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
На яхте
скидка
50%
26 отзывов
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Насладитесь панорамами Нижнего Новгорода с воды и окунитесь в атмосферу релакса на яхте. Возможность купания у зелёного Мочального острова
Начало: На набережной Гребного кaнaлa 109
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
99984 999 за всё до 5 чел.
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
На катере
3 отзыва
1 час
Водная прогулка
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
Покататься на частном катере в закатных лучах солнца и насладиться волшебными видами
Начало: В яхт-клубе «Лето»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
13 000 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
На яхте
3 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Круизы однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
  2. Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
  3. Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в августе 2024
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