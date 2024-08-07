скидка
50%
1 час
Водная прогулка
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Насладитесь панорамами Нижнего Новгорода с воды и окунитесь в атмосферу релакса на яхте. Возможность купания у зелёного Мочального острова
Начало: На набережной Гребного кaнaлa 109
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
99984 999₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Волга, закат, Нижний Новгород: индивидуальная прогулка на катере
Покататься на частном катере в закатных лучах солнца и насладиться волшебными видами
Начало: В яхт-клубе «Лето»
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:00
13 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина7 августа 2024Прогулка прошла на одном дыхании, все понравилось, капитан молодец!
- ИИрина6 августа 2024Спасибо за прекрасную прогулку
- MMarina20 июля 2024Спасибо большое всей команде, которая была с нами. Нам очень понравилось. Учли все наши пожелания. Мы очень круто провели время нашей дружной компанией. Dance team Пу | Ма (г. Москва).
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Круизы однодневные»
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