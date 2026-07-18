Мини-группа
до 12 чел.
На каяках - вокруг Хохловки
Начало: Береговая улица, 19, село Хохловка, Пермский муниц...
Расписание: Суббота и воскресенье, с 11:00 и каждые 2 часа.
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
На яхте по Пермскому морю
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
19 500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 14 чел.
Прогулка на каяках к музею в Хохловке
Начало: С. Хохловка, ул. Береговая, 21
Завтра в 12:30
20 июл в 12:30
1750 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Прогулки на экоходе»
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