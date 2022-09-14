в субботу и воскресенье в 10:00

На несколько часов вы представите себя хранителями города, которые изучают его и никому не дают в обиду. В игровом формате познакомитесь с его историей и отыщете сказочные скульптуры. А затем посетите уютную творческую студию: выпьете ароматный чай, нарисуете своими руками картину и отправите доброе письмо незнакомому местному жителю.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интерактивная прогулка по городу

Вы пройдете по ростовскому Бродвею, посетите парк Горького и заглянете в подземную галерею. Потрете нос волшебному коту, кинете монетку Коробейнику и найдете героев сказок Пушкина. Раскроете, как Ростов связан с купечеством, при каких обстоятельствах его посещал Петр I и кого считают «родителями» города.

Чаепитие и написание картины

Мы посетим творческую студию, где вас будут ждать чаепитие со сладостями и небольшая лекция о местных достопримечательностях. Кроме того, вы нарисуете собственную картину — помогать вам в этом будет опытный мастер. В завершение напишете «письмо ангела»: послание с теплыми словами и пожеланиями, которое мы отправим по почте незнакомому жителю города.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: викторина, чаепитие, мастер-класс по рисованию.