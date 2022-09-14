Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»

Душевная интерактивная прогулка по Ростову-на-Дону с викториной, чаепитием и написанием картины

На несколько часов вы представите себя хранителями города, которые изучают его и никому не дают в обиду. В игровом формате познакомитесь с его историей и отыщете сказочные скульптуры.

А затем посетите уютную творческую студию: выпьете ароматный чай, нарисуете своими руками картину и отправите доброе письмо незнакомому местному жителю.
Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»
Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»
Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»
Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»
Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»
Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»
Экскурсия для детей и взрослых «Ангелы в городе»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интерактивная прогулка по городу

Вы пройдете по ростовскому Бродвею, посетите парк Горького и заглянете в подземную галерею. Потрете нос волшебному коту, кинете монетку Коробейнику и найдете героев сказок Пушкина. Раскроете, как Ростов связан с купечеством, при каких обстоятельствах его посещал Петр I и кого считают «родителями» города.

Чаепитие и написание картины

Мы посетим творческую студию, где вас будут ждать чаепитие со сладостями и небольшая лекция о местных достопримечательностях. Кроме того, вы нарисуете собственную картину — помогать вам в этом будет опытный мастер. В завершение напишете «письмо ангела»: послание с теплыми словами и пожеланиями, которое мы отправим по почте незнакомому жителю города.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: викторина, чаепитие, мастер-класс по рисованию.

в субботу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Дмитрию Донскому
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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