5 отзывов оставили туристы

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Тайны древнего Инкермана

Неприступная крепость, пещерные монастыри и дегустация вина на авто-пешеходной экскурсии

4.8
5 отзывов
Антон
Антон – Гид из Севастополя
Инкерман — небольшой городок с более чем тысячелетней историей 📖.

Вы узнаете, за что в него сослали одного из первых римских пап, как и когда здесь появилась величественная крепость Каламита и кто вырубил в толще скал многочисленные пещерные монастыри.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Тайны древнего Инкермана
Тайны древнего Инкермана

Что вас ожидает

Самое-самое в Инкермане
Вы насладитесь видом на Инкерманскую долину, Севастопольскую бухту и руины средневековой крепости с обзорной площадки. Посетите пещерный монастырь Святого Климента, точный возраст которого не знают даже историки. Погуляете по неприступной крепости Каламита и увидите старинный карьер, где добывали камень для строительства Севастополя. В завершение продегустируете вино 🍷 на легендарном заводе Инкерман.

История 📖 и тайны Инкермана
Инкерман — место, связанное со множеством легенд. Я расскажу, каким образом в устье реки Черной появились исполинские каменные фигуры и какие страшные секреты они скрывают. Кроме того, вы услышите о рынке невольников, когда-то существовавшем у подножья Монастырской скалы, и о приключенческих фильмах, снятых в недрах заброшенного карьера.

Организационные детали

Дополнительные расходы: дегустация 6 вин и экскурсия ⛳ по заводу Инкерман — 600 рублей с человека; экскурсия ⛳ по заводу без дегустации — 250 рублей с человека, детям до 14 лет бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ушакова
Тайны древнего Инкермана
Тайны древнего Инкермана
Тайны древнего Инкермана
Тайны древнего Инкермана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Всем привет! Меня зовут Антон, я профессиональный экскурсовод и писатель. Обожаю родной Севастополь и готов без устали рассказывать об истории города и его жителях. Приглашаю на прогулку по севастопольским улочкам, дворам и лестницам. Я помогу вам открыть город с новой стороны и влюбиться в него до глубины души!
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5 отзывов оставили туристы

17 фев 2021
Были на экскурсии 16. 02. Антон- отличный рассказчик. Настоящий знаток своего края в целом и Инкермана в частности. Несмотря, на плохую погоду, экскурсия прошла отлично, на одном дыхании. Рекомендуем для посещения Инкермана воспользоваться услугами Антона.
20 янв 2021
Антон, большое спасибо за интересный содержательный рассказ про Севастополь (пока ехали в Инкерман), а также за увлекательную и интересную экскурсию. Рекомендую всем Антона, как высоко подготовленного профессионала и в целом очень интересного и образованного человека.
29 сен 2020
Экскурсия очень интересная. Антон красава.
19 сен 2020
Этим летом выбрались с семьёй на несколько дней в Крым - первый совместный отпуск за долгое время. Очень не хотели загромождать и без того короткую передышку у моря избытком экскурсий, поэтому на "культурный" отдых отвели всего два дня. К выбору гида подошли с осторожностью, после тщательных изысканий остановились на Антоне - и не прогадали. И первая прогулочная (именно прогулочная, а не обзорная!) экскурсия по Севастополю, и выезд в Инкерман оказались сверх всяких похвал и ожиданий. Поездка в Инкерман, а точнее в Каламиту, опрелеленно стоила потраченного времени и обгоревших на солнце носов. Рассказ о древних воинах и древних городах на развалинах крепости, слышавших и звон мечей, и пушечные выстрелы обретает плоть и кровь, позволяет почувствовать себя частью истории, заставляет задуматься, что когда-нибудь и наши дома из стекла и бетона станут таким же немым свидетельством прошлого. И во многом такие яркие впечатления мы смогли получить благодаря гиду. Простой и понятный рассказ, без штампов и с правильно расставленными акцентами - это яркий контраст с безэмоциональным речитативом экскурсовода в его классическом представлении. Вообще здорово, когда человек занимается тем, что он любит и что у него получается. Мы благодарны Антону за впечатления и надеемся ещё раз прогуляться по Севастополю вместе с ним, послушав на этот раз, например, об известных писателях, влюбленных в этот город.
17 июл 2020
Антон прекрасный рассказчик хорошо знает историю. Экскурсия познавательная интересная неутомительная. А после дегустации на заводе Инкерман ещё и весело становится. Рекомендую всем.

Антон проводит ещё 4 экскурсии

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