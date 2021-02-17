5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Инкермане

Вы насладитесь видом на Инкерманскую долину, Севастопольскую бухту и руины средневековой крепости с обзорной площадки. Посетите пещерный монастырь Святого Климента, точный возраст которого не знают даже историки. Погуляете по неприступной крепости Каламита и увидите старинный карьер, где добывали камень для строительства Севастополя. В завершение продегустируете вино 🍷 на легендарном заводе Инкерман.

История 📖 и тайны Инкермана

Инкерман — место, связанное со множеством легенд. Я расскажу, каким образом в устье реки Черной появились исполинские каменные фигуры и какие страшные секреты они скрывают. Кроме того, вы услышите о рынке невольников, когда-то существовавшем у подножья Монастырской скалы, и о приключенческих фильмах, снятых в недрах заброшенного карьера.

Организационные детали

Дополнительные расходы: дегустация 6 вин и экскурсия ⛳ по заводу Инкерман — 600 рублей с человека; экскурсия ⛳ по заводу без дегустации — 250 рублей с человека, детям до 14 лет бесплатно.