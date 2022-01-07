ежедневно в 08:00 и 15:00

2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам

2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам

5
27 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Перезагрузка — поверьте, именно это чувство вам подарят Ладожские шхеры и Валаам.

Вы отдохнете во время созерцательной прогулки на катере, полюбуетесь скалами и водопадом, услышите предания.

На острове у вас будет 3 часа свободного времени, чтобы осмотреть святые места и ощутить здешнюю благодать.

А на обратном пути в программе также внутреннее озеро Валаама.
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Завораживающие Ладожские шхеры

В начале путешествия вас встретит природный заповедник, где скалы и водная гладь напоминают норвежские фьорды. С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу. Попутно расскажем о местных легендах и обычаях, флоре и фауне. Кстати, возможно, вам повезет встретить ладожскую нерпу!

3 часа на Валааме (самостоятельно или с местным гидом)

Перед высадкой мы подскажем, как провести время острове и где пообедать, поможем с арендой электровелосипедов или гольф-каров. На Валааме у вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете посетить самые знаковые церкви и скиты, ощутите атмосферу спокойствия и умиротворения. Шедевры, созданные руками человека, здесь гармонично сочетаются с природными.

Внутреннее озеро Валаама

По нему мы проплывем, прежде чем возвращаться обратно. Посмотрим на скрытые от глаз большинства туристов святыни: Смоленский скит и церковь Александра Невского. А также не пропустим монастырскую ферму и Владимирский мост 19 века.

Организационные детали

На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). Можно заказать экскурсию с местным гидом (групповая — от 500 до 800 руб. /чел.; индивидуальная — от 500 до 800 руб. /чел. + 1300 руб. за всех). Также можно арендовать электровелосипеды или гольф-кары (стоимость смотрите в разделе «Фото»).

Как проходит прогулка

  • В период навигации (начало мая — начало ноября)
  • На новом комфортном катере в группе до 11 человек в сопровождении капитана
  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавалы: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.
  • Перед отправлением вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спас. жилеты
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. В шторм прогулка отменяется из соображений безопасности (предоплата вам возвращается).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00 и 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
1
2
1
А
7 янв 2022
Прогулка понравилась, хотя на обратном пути попали в шторм. Катер хорош. На Валааме лучше брать гида за дополнительную плату.
Е
20 сен 2021
Доброе утро, люди Земли! Была на экскурсии 2:1. прогулка к острову Валаам и по Ладожским шхерам.
Скажу честно, я и мои друзья в восторге. Нам понравилось все. Особенно бережное отношение к той красоте, которая окружает жителей Карелии. МОЛОДЦЫ, пример для других бесшабашных.
С удовольствием приеду еще.
В
11 сен 2021
Здорово! В восторге от экскурсии. Отдельное спасибо капитану Алексею!
Константин
10 сен 2021
Все понравилось!!! Замечательный гид Лев на о. Валаам …. хотелось слушать и слушать. Ну Ладожские шхеры…. это красота неземная))))
О
2 сен 2021
Отличная экскурсия! Для тех, кто не располагает большим количеством времени на осмотр достопримечательностей в разные дни - это прекрасный вариант совместить посещение Валаама и полюбоваться Ладожскими шхерами. Мчаться на новом катере с опытным капитаном - волшебные ощущения. Экскурсия насыщенная, впечатлений много. И в конце по прибытию - прекрасная уха, приготовленная Юлией. Спасибо всем организаторам!!
О
27 авг 2021
Прекрасная экскурсия!!! Катер новый и очень комфортный. Капитан Александр создаёт весёлое настроение,очень внимателен к гостям,всё рассказывает,показывает,даёт время пофотографироваться на носу катера! Мы ездили с двумя детьми 12 и 4 года оба ребёнка получили впечатления и с удовольствием поплавали на катере. На Валааме Александр помог нам арендовать электрокар с замечательным гидом. Всего в отзыве и не напишешь. Но нам очень понравилась прогулка 2 в 1. В следующий раз обязательно съездим на кружево Ладожских шхерный,чтобы погулять по озёрам)))Да,и отдельно про гида Юлию,была всегда на связи всё подробно объясняла,никаких проблем найти место отправления не возникло! Спасибо вам большое)))
я
27 авг 2021
Это были лучшие впечатления за нашу поездку в Питер и Карелию, экскурсию обязательно нужно брать! Капитан Алексей помимо прочего является спасателем, в его компании Ладожское с волнами 2,5 метра пересекать было не страшно, умело и ловко обходили все волны. Поездка сопровождалась музыкой и забавными историями. На острове ждал гид, провел 1,5 часовую экскурсию, лично мне показалось скучноватой, слишком много историй про прекрасные исцеления, но, это, наверное, на любителя, место обязывает.
О
23 авг 2021
Капитан Алексей-молодец! Отлично провел экскурсию))
Алла
22 авг 2021
Очень приятная экскурсия, хороший удобный новый катер. Капитан и гид в одном лице очень всем понравился!
И
20 авг 2021
Доброго времени суток! Вы ещё раздумываете ехать на эту экскурсию? Сомненья прочь! Брать! Скорее! Пока другие Вас не опередили!) Команда просто огонь! Вся команда осталась в наших сердцах! И пускай нам не повезло с гидом на острове Валаам,потому что это был первый день работы гида Ирины. Мы счастливы, что встретили таких ответственных, дружных, отзывчивых и душевных ребят, которые горят своим делом и заряжают всех своим позитивом! Все очень продуманно, все детали и даже простые мелочи, которые трогают до глубины души! Капитан Алексей покорил всех своим обаянием и юмором! Катер великолепный! С музыкой и увлекательными рассказами капитана Алексея мы прибыли на остров. Ладогу штормило, но Алексей мастерски провел нас до острова и только алых парусов не хватало, для наших Ассоль!) Нас было 5 человек. Трое взрослых и две девочки. На Ладожских шхерах Капитан рассказал увлекательные истории, но мы Вам их не расскажем-это наш секрет!) Все кто хочет узнать-Вам срочно нужно зашкериться с капитаном на островах!) Всей команде низкий поклон, за отдых, который мы провели на горе, где все прошли по уникальной тропе, на которой встретили Троллей) и отдельное спасибо за прижок с высоты! Всей команде - здоровья, процтветания и новых высот! Вы показали нам прелестную Карелию! Уезжаем со слезами на глазах! Оставляем кусочки своих сердец у костра на горе! До новых встреч!
С
20 авг 2021
Отличная экскурсия для первого знакомства с Ладожскими шхерами и Валаамом. Все очень динамично, насыщенно и продуманно. Ребята очень стараются. С удовольствием приедем походить по шхерам подольше).
А
18 авг 2021
Всё понравилось. Капитан катера очень приятный в общении человек. Очень интересно рассказывал обо всём. Рекомендую.
Е
14 авг 2021
Всё супер! Спасибо большое! Новый катер, приятный капитан, музыкальное сопровождение, картинка за бортом, рассказ капитана. Мы были с 3 детьми: 9, 4, 4 года. Младшие спали всю дорогу туда-обратно. Очень комфортно и аккуратно плыли. Приятный сюрприз по возвращению-уха и чай на берегу озера. Ребята, спасибо! Юля всегда была на связи.
О! Ещё остались незабываемые ощущения от Троллей. Это особые эмоции!!! Спасибо капитану, что рассказал о такой услуге.
Всех благ Вам.
В
14 авг 2021
Экскурсия очень понравилась! Рекомендую
В
12 авг 2021
Ребята, вы молодцы!
Рекомендую всем.
Ещё 12 отзывов

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