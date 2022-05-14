ежедневно в 08:00 и 15:00

2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам

Побывать на сокровенной земле и вдохновиться карельской природой

Мини-группа
Перезагрузка — поверьте, именно это чувство вам подарят Ладожские шхеры и Валаам.

Вы отдохнете во время созерцательной прогулки на катере, полюбуетесь скалами и водопадом, услышите предания.

На острове у вас будет 3 часа свободного времени, чтобы осмотреть святые места и ощутить здешнюю благодать.

А на обратном пути в программе также внутреннее озеро Валаама.
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Завораживающие Ладожские шхеры

В начале путешествия вас встретит природный заповедник, где скалы и водная гладь напоминают норвежские фьорды. С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу. Попутно расскажем о местных легендах и обычаях, флоре и фауне. Кстати, возможно, вам повезет встретить ладожскую нерпу!

3 часа на Валааме (самостоятельно или с местным гидом)

Перед высадкой мы подскажем, как провести время острове и где пообедать, поможем с арендой электровелосипедов или гольф-каров. На Валааме у вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете посетить самые знаковые церкви и скиты, ощутите атмосферу спокойствия и умиротворения. Шедевры, созданные руками человека, здесь гармонично сочетаются с природными.

Внутреннее озеро Валаама

По нему мы проплывем, прежде чем возвращаться обратно. Посмотрим на скрытые от глаз большинства туристов святыни: Смоленский скит и церковь Александра Невского. А также не пропустим монастырскую ферму и Владимирский мост 19 века.

Организационные детали

На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). Можно заказать экскурсию с местным гидом (групповая — от 500 до 800 руб. /чел.; индивидуальная — от 500 до 800 руб. /чел. + 1300 руб. за всех). Также можно арендовать электровелосипеды или гольф-кары (стоимость смотрите в разделе «Фото»).

Как проходит прогулка

  • В период навигации (начало мая — начало ноября)
  • На новом комфортном катере в группе до 11 человек в сопровождении капитана
  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавалы: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.
  • Перед отправлением вы узнаете о технике безопасности на воде и получите спас. жилеты
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погоды. В шторм прогулка отменяется из соображений безопасности (предоплата вам возвращается).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00 и 15:00

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