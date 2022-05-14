ежедневно в 08:00 и 15:00

Что вас ожидает

Завораживающие Ладожские шхеры

В начале путешествия вас встретит природный заповедник, где скалы и водная гладь напоминают норвежские фьорды. С катера вы увидите финскую каменоломню, живописную Петровскую бухту, водопад и остров Волнорез — мимо него мы выйдем в открытую Ладогу. Попутно расскажем о местных легендах и обычаях, флоре и фауне. Кстати, возможно, вам повезет встретить ладожскую нерпу!

3 часа на Валааме (самостоятельно или с местным гидом)

Перед высадкой мы подскажем, как провести время острове и где пообедать, поможем с арендой электровелосипедов или гольф-каров. На Валааме у вас будет 3 часа свободного времени: вы успеете посетить самые знаковые церкви и скиты, ощутите атмосферу спокойствия и умиротворения. Шедевры, созданные руками человека, здесь гармонично сочетаются с природными.

Внутреннее озеро Валаама

По нему мы проплывем, прежде чем возвращаться обратно. Посмотрим на скрытые от глаз большинства туристов святыни: Смоленский скит и церковь Александра Невского. А также не пропустим монастырскую ферму и Владимирский мост 19 века.

Организационные детали

На острове Валаам вы проводите время самостоятельно (3 часа). Можно заказать экскурсию с местным гидом (групповая — от 500 до 800 руб. /чел.; индивидуальная — от 500 до 800 руб. /чел. + 1300 руб. за всех). Также можно арендовать электровелосипеды или гольф-кары (стоимость смотрите в разделе «Фото»).

Как проходит прогулка