Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей

Посетить Императорский дворец и получить диплом «маленького шеф-повара»

Ребята прогуляются по историческому центру, узнают, почему у Твери два дня рождения, и правда ли, что она могла быть столицей.

А затем познакомятся с лучшим шеф-поваром города и своими руками приготовят ароматные сырники, которые в конце занятия отведают со свежей сметаной! Экскурсия проводится для групп от 10 участников.
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей
Прогулка по Твери и кулинарный мастер-класс для детей

Что вас ожидает

Веселая прогулка

Знаете почему про наш город говорят «Тверь — городок, Петербурга уголок»? Я расскажу о том, как строился город, а после проведу мини-экскурсию по картинной галерее в Императорском дворце. Затем мы отправимся к Путевому дворцу, где императрица Екатерина Великая останавливалась 8 раз. Любуясь живописным видом, вы узнаете о царской и культурной жизни Твери 18-19 веков.

Экскурсия по молочному производству

После плотного обеда в городском кафе детей ждет экскурсия по заводу «Афанасий». В увлекательной форме здесь расскажут о том, как производится молочная продукция: йогурты, кефир, сливочное масло и не только. Также дети увидят, как разливается по бутылкам «Живое молоко», как происходит укупорка бутылок и наклеивается этикетка.

Мастер-класс по приготовлению сырников

В завершение программы ребята отправятся на мастер-класс, где их научат готовить сырники из натурального творога по фирменному рецепту от шеф-повара. Каждый ребенок наденет белый фартучек, нарукавники и поварской колпак и узнает все секреты приготовления блюда. Когда маленькие поварята закончат с готовкой, сырники подадут с деревенской сметаной. Никто не уйдёт без красочных фотографий и дипломов с присвоением звания «маленького шеф-повара»!

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована детям от 7 лет
  • Экскурсия проводится для групп от 10 человек

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Очень рада Тверскому гостю! Свой город люблю всей душой и с радостью поделюсь этой любовью с каждым путешественником! С 2010 года провожу экскурсии и по Твери, и по городам Тверской области (Торжок, Старица, Берново, Завидово). С одинаковым воодушевлением работаю с разными туристами: возрастные гости совершат неспешную прогулку с интеллигентной беседой, молодежным компаниям и корпоративным группам — захватывающие квесты, а юным туристам и их родителям — сказки, загадки и легенды! До встречи в Твери)
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