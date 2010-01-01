Что вас ожидает

Веселая прогулка

Знаете почему про наш город говорят «Тверь — городок, Петербурга уголок»? Я расскажу о том, как строился город, а после проведу мини-экскурсию по картинной галерее в Императорском дворце. Затем мы отправимся к Путевому дворцу, где императрица Екатерина Великая останавливалась 8 раз. Любуясь живописным видом, вы узнаете о царской и культурной жизни Твери 18-19 веков.

Экскурсия по молочному производству

После плотного обеда в городском кафе детей ждет экскурсия по заводу «Афанасий». В увлекательной форме здесь расскажут о том, как производится молочная продукция: йогурты, кефир, сливочное масло и не только. Также дети увидят, как разливается по бутылкам «Живое молоко», как происходит укупорка бутылок и наклеивается этикетка.

Мастер-класс по приготовлению сырников

В завершение программы ребята отправятся на мастер-класс, где их научат готовить сырники из натурального творога по фирменному рецепту от шеф-повара. Каждый ребенок наденет белый фартучек, нарукавники и поварской колпак и узнает все секреты приготовления блюда. Когда маленькие поварята закончат с готовкой, сырники подадут с деревенской сметаной. Никто не уйдёт без красочных фотографий и дипломов с присвоением звания «маленького шеф-повара»!

Организационные детали