Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб./чел.).

В стоимость включено: питание – обед; входные билеты по экскурсионной программе , работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).

Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.

Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке , где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр.

Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире .

10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе – центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Завтрак в гостинице.

9:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.

На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).

Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами.

(Возможна замена на Ботанический Сад РАН).

Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.

Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана;

видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля;

мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края (возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).

Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).

Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.

Трансфер до гостиницы.

Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.

Самостоятельный ужин.

Возможно дополнить программу:

посещением Аквапарка, колеса обозрения, планетария, мультимедийной выставки в галерее «Облака», музея «Россия – моя история»;

фотосессия «Башкирский национальный костюм» (от 5000 руб./группа);

интерактивная программа «Башкирский воин»: показательный бой, рассказ о костюмах и нарядах башкирского народа (от 5000 руб./группа);

загородная экскурсия с дегустацией кумыса и минеральной воды «Курорты Южного Урала: Юматово» (4 часа, от 4 человек).

В стоимость включено: питание – завтрак; входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).