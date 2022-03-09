Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа

Проведите пять незабываемых дней на Южном Урале: двухдневная экскурсионная программа

5
3 отзыва
Проведите пять незабываемых дней на Южном Урале: двухдневная экскурсионная программа в городе Уфа и катания в санях по заснеженным тропам хребта Крака. Этот тур прекрасная возможность хорошо отдохнуть и запастись впечатлениями на весь предстоящий год.
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Снежный Крака. Конно-санные приключения и Уфа
Ближайшие даты:
05
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Что вас ожидает 🤩

Частичка Башкирии с собой
Частичка Башкирии с собой
Посетим лавки с традиционными сувенирами и Уфимский рынок, который изобилует щедрыми дарами природы
Конные прогулки в санях
Конные прогулки в санях
Ознакомимся с упряжью и навыками управления лошадью. Прокатимся в окрестностях и посетим обзорно-видовые точки Южного Урала
Чайная церемония и фото в народных костюмах
Чайная церемония и фото в народных костюмах
Посетим музей «Домъ заводского крестьянина 19 века» и погрузимся в быт горнозаводских крестьян, а также насладимся травяным чаем и медом
Вкуснейший Башкирский мед
Вкуснейший Башкирский мед
Попробуем Башкирский мед, который возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России
Уникальная мечеть Ляля-Тюльпан
Уникальная мечеть Ляля-Тюльпан
Нас ждет обзорная экскурсия по Уфе с посещением мечети Ляля-Тюльпан – культовой постройкой не имеющей аналогов в мире

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по городу Уфа + обед национальной кухни

10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе – центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Оформление документационных и организационных вопросов.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (4 часа)

Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире.

В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр.

Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.

Обед с элементами башкирской кухни.

Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.

Трансфер в выбранную гостиницу.

Завершение экскурсионной программы дня к 16:30.

Самостоятельный ужин.

В стоимость включено: питание – обед; входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).

Возможно дополнить программу:

Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб./чел.).

Экскурсия по городу Уфа + обед национальной кухниЭкскурсия по городу Уфа + обед национальной кухниЭкскурсия по городу Уфа + обед национальной кухниЭкскурсия по городу Уфа + обед национальной кухни
2 день
Ботанический сад, Лимонарий, Уфимский рынок

Завтрак в гостинице.

9:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.

На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).

Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами.

(Возможна замена на Ботанический Сад РАН).

Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.

Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана;

видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля;

мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края (возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).

Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).

Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.

Трансфер до гостиницы.

Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.

Самостоятельный ужин.

Возможно дополнить программу:

  • посещением Аквапарка, колеса обозрения, планетария, мультимедийной выставки в галерее «Облака», музея «Россия – моя история»;
  • фотосессия «Башкирский национальный костюм» (от 5000 руб./группа);
  • интерактивная программа «Башкирский воин»: показательный бой, рассказ о костюмах и нарядах башкирского народа (от 5000 руб./группа);
  • загородная экскурсия с дегустацией кумыса и минеральной воды «Курорты Южного Урала: Юматово» (4 часа, от 4 человек).

В стоимость включено: питание – завтрак; входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).

Ботанический сад, Лимонарий, Уфимский рынокБотанический сад, Лимонарий, Уфимский рынокБотанический сад, Лимонарий, Уфимский рынокБотанический сад, Лимонарий, Уфимский рынок
3 день
Переезд в с. Кага, конно-санная прогулка

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров.

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Размещение на туристской базе «Тенгри».

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Ужин.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – по с. Кага, конно-санная прогулка;

Переезд в с. Кага, конно-санная прогулкаПереезд в с. Кага, конно-санная прогулкаПереезд в с. Кага, конно-санная прогулкаПереезд в с. Кага, конно-санная прогулка
4 день
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Обед в термосах.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Отдых на базе.

Возможно разнообразить свой отдых прогулкой на снегоходах (за дополнительную плату).

Ужин.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; конно-санная прогулка;

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
5 день
Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты»

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Освобождение номеров.

Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Обед на турбазе «Тенгри».

«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21:00.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; программа – музей, конно-санная прогулка.

Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты»Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты»Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты»Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты»Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты»

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице в Уфе.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
  • Самостоятельное питание
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?

стационарное, по программе, еду готовит повар; Запросы по специальному согласованию с туроператором.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
9 мар 2022
Поездка понравилась, сопровождающие доброжелательные. Помогали и подсказывали во всех ситуациях. Проживание в комфортабельных условиях. Все хорошо.
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.

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