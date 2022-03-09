10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфе – центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Оформление документационных и организационных вопросов.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (4 часа)
Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире.
В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр.
Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.
Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.
Обед с элементами башкирской кухни.
Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.
Трансфер в выбранную гостиницу.
Завершение экскурсионной программы дня к 16:30.
Самостоятельный ужин.
В стоимость включено: питание – обед; входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).
Возможно дополнить программу:
Мастер-класс по изготовлению сувенира из войлока (от 500 руб./чел.).
Завтрак в гостинице.
9:45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.
Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.
На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).
Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами.
(Возможна замена на Ботанический Сад РАН).
Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.
Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана;
видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля;
мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края (возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).
Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).
Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.
Трансфер до гостиницы.
Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.
Самостоятельный ужин.
Возможно дополнить программу:
В стоимость включено: питание – завтрак; входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров.
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Размещение на туристской базе «Тенгри».
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры 19 века – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек.
Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.
Ужин.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – по с. Кага, конно-санная прогулка;
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Обед в термосах.
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Отдых на базе.
Возможно разнообразить свой отдых прогулкой на снегоходах (за дополнительную плату).
Ужин.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; конно-санная прогулка;
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Освобождение номеров.
Экскурсия на конный двор «Деревенские хлопоты».
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Обед на турбазе «Тенгри».
«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Отъезд в г. Уфа: в день отъезда организован групповой трансфер.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21:00.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; программа – музей, конно-санная прогулка.
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице в Уфе.
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
стационарное, по программе, еду готовит повар; Запросы по специальному согласованию с туроператором.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.