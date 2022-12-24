Путешествие на целый день в джунгли острова.

В провинции Пханга на территории которой проходит большая часть экскурсии находятся несколько национальных парков: «Ао Пхангнга Нга», «Му Ко», «Као Лак Лам Ру» и др.

Во время путешествия вы посетите одну из красивейших видовых площадок Тайланда, гора Саммет Нангши. Виды которые предстанут вашему взору поразят сознание и навсегда останутся в ваших сердцах! Также во время экскурсии вам будет предложена прогулка на деревянных тайских лодках по акватории Адаманского моря с обзором огромных отвесных скал, гротов, мангрового леса, гряды островов с необитаемыми пляжами! Посещение водопада в глубине тропических джунглей не оставит вас равнодушными, тайская природа поистине впечатляет своей флорой и фауной! Здесь же недалеко от водопада расположился под тенью лиан небольшой аутентичный ресторанчик где вам будет предложен обед от шеф-повара! После обеда нам джипы доставят вас на горячие термальный источники, это позволит вам расслабиться после увлекательнооо путешествия и погрузиться в атмосферу релакса и полного спокойствия!

Следующая остановка в нашем путешествии - заповедник слонов! Здесь вы сможете поближе познакомиться с этими удивительными животными, условия обитания максимально приближены к их естественной среде обитания, здесь можно искупаться со слонами в озере, покормить их лакомствами!