Путь к Аватару и спа-источники

Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования

Вас забирает из отеля водитель, у него на руках будет лист бронирования с вашими данными. Далее вы отправляетесь на программу, где познакомитесь с гидом и своей командой. После программы водитель вас отвезет в отель. Не забывайте в автобусе свои вещи!
Путь к Аватару и спа-источники
Путь к Аватару и спа-источники
Путь к Аватару и спа-источники
Путь к Аватару и спа-источники
Путь к Аватару и спа-источники
Путь к Аватару и спа-источники
Путь к Аватару и спа-источники

Что вас ожидает 🤩

  • Аватар
  • Джунгли
  • Слоны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часа до наступления даты экскурсии. Возврат 50% от стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии. В случае отмены менее
Чем за 72 часов до наступления даты экскурсии
Стоимость заказа не возвращается

Описание

Путешествие на целый день в джунгли острова.

В провинции Пханга на территории которой проходит большая часть экскурсии находятся несколько национальных парков: «Ао Пхангнга Нга», «Му Ко», «Као Лак Лам Ру» и др.

Во время путешествия вы посетите одну из красивейших видовых площадок Тайланда, гора Саммет Нангши. Виды которые предстанут вашему взору поразят сознание и навсегда останутся в ваших сердцах! Также во время экскурсии вам будет предложена прогулка на деревянных тайских лодках по акватории Адаманского моря с обзором огромных отвесных скал, гротов, мангрового леса, гряды островов с необитаемыми пляжами! Посещение водопада в глубине тропических джунглей не оставит вас равнодушными, тайская природа поистине впечатляет своей флорой и фауной! Здесь же недалеко от водопада расположился под тенью лиан небольшой аутентичный ресторанчик где вам будет предложен обед от шеф-повара! После обеда нам джипы доставят вас на горячие термальный источники, это позволит вам расслабиться после увлекательнооо путешествия и погрузиться в атмосферу релакса и полного спокойствия!

Следующая остановка в нашем путешествии - заповедник слонов! Здесь вы сможете поближе познакомиться с этими удивительными животными, условия обитания максимально приближены к их естественной среде обитания, здесь можно искупаться со слонами в озере, покормить их лакомствами!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед входные билеты трансфер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные🍀Природа и пейзажи☀️На весь день📜История и культураОздоровительный отдых🧖SPA

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