во вторник, четверг и субботу в 08:00

Внимание обман.



Комментарием будет являться переписка с Ириной - агентом.



Переписка состоялась после экскурсии. В содержании переписки суть произошедшего и конфликт.



Я - Добрый вечер. Экскурсия состоялась частично, основная часть программы не состоялась из-за погодных условий. Нам вернули 12 долларов за двоих. Экскурсия в итоге обошлась в 68 долларов. Это исключительно трансфер и обед. Вы считаете это справедливым? Экскурсия на яхте и подъём на гору не стоит 12 долларов за двоих. А трансфер и обед не может стоить 68 долларов. Прошу вас оценить и исправить ситуацию. Мы согласны на недостающий возврат или на скидку на следующую экскурсию в размере 30%. Планируем посетить каппадокию.



Ирина - Здравствуйте. Я чуть позже разберусь с этой ситуаций, я вам напишу.



…



Ирина - Доброе утро. Когда вы хотите поехать в Кападоккию я постараюсь вам сделать скидку.



Я - Доброе утро. Стоимость экскурсии какая у вас? И сколько скидка? Поехать планировали завтра.



Ирина - У нас стоимость 95 $ могу вас сделать за 85. Без обедов 75.



Я - Экскурсия у других операторов стоит 60$.

Ладно, компенсация экскурсией мне не нужна.

Денежная компенсация 20$.



Ирина - К сожалению цена на экскурсии у нас такие. Денежную компенсацию я вам не могу предоставить, так как вам произвели денежную компенсацию оператор который проводит тур….



…. Идет невнятный торг.



Я - Вы оценили стоимость услуг - трансфер, канатную дорогу и прогулку на яхте в 100 лир на двоих.



Компенсацией будем считать: продажу нам этой поездки, мы воспользуемся вашими услугами и посетим канатную дорогу и прогуляемся на яхте за 100 лир на двоих.



И мы довольны, и вы свою репутацию не замараете.



Ирина - Давайте скажем так, я вам дам номер оператора который сделал этот тур…



Я - А вы кто? Кем выступаете? С кем я общаюсь, если вы не уполномочены? Деньги платили вам. На сайте написано, что вы представитель агентства. Будьте добры, разбирайтесь.



Ирина - Деньги вы мне не платили. Я представитель агентства. Оператор который вам делал тур брал у вас оплату и также произвел возврат суммы. На сайте вы оплачиваете комиссию трипстера, а не оплату за тур агентству



Напишите претензию и я отправлю оператору который делал для вас тур. Я могу помочь как представитель в этом вопросе



Вы во вторник можете подойти к яхте в порту и вас посадят на нее вы проведете тур на яхте. Далее вы подьедите к канатной дороге и вас тоже на нее посадят. Возможет этот вариант



Я - Претензию я уже огласил, ваша первая реакция на ситуацию и должна была быть: связать с оператром и выяснить какую компенсацию они нам могут предложить.

Вы не оператор и не можете предлагать от их лица.



Вы не связывались с оператором.



Результата от вас как агента никого.



Компенсации ноль.