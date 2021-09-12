Анталья — больше, чем курорт

Групповая автобусная экскурсия для знакомства с городом между морем и горами

2.5
2 отзыва
В группе до 30 человек вы проедете по улочкам Антальи, услышите о памятниках в старом городе и прогуляетесь тенистому парку Караалиоглу.

Увидите мощные Дюденские водопады; канатная дорога поднимет вас на вершину горы, с которой открывается панорама курорта, а яхтенная прогулка станет прекрасным финалом экскурсии.
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт
Анталья — больше, чем курорт

Что вас ожидает

Каскад Дюденских водопадов — вы впечатлитесь мощью Верхнего водопада и поймёте, почему его называют водопадом Александра Македонского. А после посетите Нижний — он несёт свои воды прямо в море.

Исторический центр. Вы пройдёте по уютным улочкам старинного района Калеичи, узнаете о его прошлом и представите, каким он был в период расцвета Римской империи. Осмотрите главные достопримечательности Антальи — ворота Адриана, башню Хыдырлык и минарет Йивли, который виден почти из любой точки города. Вдохнёте аромат моря в старом порту, а парк Караалиоглу спрячет вас от летнего зноя.

Канатная дорога. За 10 минут мы поднимемся на гору Тюнектепе — из кабинки и с вершины открываются потрясающие панорамы Антальи и окрестностей.

Обед и свободное время для прогулки по старому городу Калеичи.

Прогулка на яхте: в завершение отправитесь на морскую прогулку по Анатолийской бухте и увидите город с воды.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Трансфер, подъем на канатной дороге и яхтенная прогулка входят в стоимость экскурсии
  • С собой возьмите воду и деньги для личных расходов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, четверг и субботу в 08:00

Irina
Irina
Наше агентство занимается организацией экскурсий с 2006 года. Проводим туры из Анталии. В нашем списке есть как однодневные предложения, так и многодневные путешествия с выездом из Анталии. Ждем вас на ласковом побережье Турции!
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2 настоящих отзыва от туристов

Сергей
12 сен 2021
Внимание обман.

Комментарием будет являться переписка с Ириной - агентом.

Переписка состоялась после экскурсии. В содержании переписки суть произошедшего и конфликт.

Я - Добрый вечер. Экскурсия состоялась частично, основная часть программы не состоялась из-за погодных условий. Нам вернули 12 долларов за двоих. Экскурсия в итоге обошлась в 68 долларов. Это исключительно трансфер и обед. Вы считаете это справедливым? Экскурсия на яхте и подъём на гору не стоит 12 долларов за двоих. А трансфер и обед не может стоить 68 долларов. Прошу вас оценить и исправить ситуацию. Мы согласны на недостающий возврат или на скидку на следующую экскурсию в размере 30%. Планируем посетить каппадокию.

Ирина - Здравствуйте. Я чуть позже разберусь с этой ситуаций, я вам напишу.



Ирина - Доброе утро. Когда вы хотите поехать в Кападоккию я постараюсь вам сделать скидку.

Я - Доброе утро. Стоимость экскурсии какая у вас? И сколько скидка? Поехать планировали завтра.

Ирина - У нас стоимость 95 $ могу вас сделать за 85. Без обедов 75.

Я - Экскурсия у других операторов стоит 60$.
Ладно, компенсация экскурсией мне не нужна.
Денежная компенсация 20$.

Ирина - К сожалению цена на экскурсии у нас такие. Денежную компенсацию я вам не могу предоставить, так как вам произвели денежную компенсацию оператор который проводит тур….

…. Идет невнятный торг.

Я - Вы оценили стоимость услуг - трансфер, канатную дорогу и прогулку на яхте в 100 лир на двоих.

Компенсацией будем считать: продажу нам этой поездки, мы воспользуемся вашими услугами и посетим канатную дорогу и прогуляемся на яхте за 100 лир на двоих.

И мы довольны, и вы свою репутацию не замараете.

Ирина - Давайте скажем так, я вам дам номер оператора который сделал этот тур…

Я - А вы кто? Кем выступаете? С кем я общаюсь, если вы не уполномочены? Деньги платили вам. На сайте написано, что вы представитель агентства. Будьте добры, разбирайтесь.

Ирина - Деньги вы мне не платили. Я представитель агентства. Оператор который вам делал тур брал у вас оплату и также произвел возврат суммы. На сайте вы оплачиваете комиссию трипстера, а не оплату за тур агентству

Напишите претензию и я отправлю оператору который делал для вас тур. Я могу помочь как представитель в этом вопросе

Вы во вторник можете подойти к яхте в порту и вас посадят на нее вы проведете тур на яхте. Далее вы подьедите к канатной дороге и вас тоже на нее посадят. Возможет этот вариант

Я - Претензию я уже огласил, ваша первая реакция на ситуацию и должна была быть: связать с оператром и выяснить какую компенсацию они нам могут предложить.
Вы не оператор и не можете предлагать от их лица.

Вы не связывались с оператором.

Результата от вас как агента никого.

Компенсации ноль.
Irina
Ответ гида:
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за ваш отзыв. Действительно, в день экскурсии был сильный ветер, из-за чего мы были вынуждены сократить маршрут. Канатная дорога была закрыта администрацией города, а тур на яхте не состоялся из за сильных волн на море. Стоимость вашей экскурсии 28 евро на человека. В качестве компенсации мы вам вернули 5 евро, стоимость несостоявшихся посещений, которые было не возможно провести из-за сильного ветра. Остальная часть была выполнена: трансфер из отеля, 2 водопадов, посещение старого города и обед. В течение поездки вас сопровождал гид. Надеемся, что эта часть экскурсии вам понравилась и не смотря не на что, у вас останутся положительные впечатления от нашего любимого края!
s
5 сен 2021
Экскурсия в целом от дома до дома заняла 10 часов. Было не утомительно. Ходить приходилось не очень много, были ступеньки, в Старом городе уклоны. Погода позволила посетить все пункты экскурсии. Нас было 14 человек. Все из разных городов России. Были малыши. Все нормально выдержали. Переезды не долгие, на пунктах остановок все предусмотрено. Кто -то говорил, что мало Старого города, но это экскурсия ознакомительная, все посмотрели, потрогали, на земле и на воде. Корабль довольно большой, особо сильно не качает .С музыкой весело, совсем не мешала. Сидели на верхней палубе. Старом городе дали время более часа на шопинг. Отвлечься от пляжа, проехать по Анталии, увидеть новое.

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