во вторник, четверг и субботу в 08:00

Каскад Дюденских водопадов — вы впечатлитесь мощью Верхнего водопада и поймёте, почему его называют водопадом Александра Македонского. А после посетите Нижний — он несёт свои воды прямо в море.
Исторический центр. Вы пройдёте по уютным улочкам старинного района Калеичи, узнаете о его прошлом и представите, каким он был в период расцвета Римской империи. Осмотрите главные достопримечательности Антальи — ворота Адриана, башню Хыдырлык и минарет Йивли, который виден почти из любой точки города. Вдохнёте аромат моря в старом порту, а парк Караалиоглу спрячет вас от летнего зноя.
Канатная дорога. За 10 минут мы поднимемся на гору Тюнектепе — из кабинки и с вершины открываются потрясающие панорамы Антальи и окрестностей.
Обед и свободное время для прогулки по старому городу Калеичи.
Прогулка на яхте: в завершение отправитесь на морскую прогулку по Анатолийской бухте и увидите город с воды.