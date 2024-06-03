Сафари на лошадях в Анталье

Верховая езда улучшает осанку и укрепляет мышцы, а общение с лошадьми дарит отличное настроение. Прогулка на лошадях особенно полезна детям, но и взрослые получат массу удовольствия. Катание по живописным ландшафтам и пляжам Турции оставит незабываемые впечатления.
Перед поездкой проводится инструктаж, а на протяжении всего маршрута вас будут сопровождать опытные инструкторы. Прогулка подходит для всех, независимо от уровня подготовки
Перед поездкой проводится инструктаж, а на протяжении всего маршрута вас будут сопровождать опытные инструкторы. Прогулка подходит для всех, независимо от уровня подготовки
5 причин купить эту экскурсию
- 🏇 Улучшение осанки и мышечного каркаса
- 🌅 Живописные пейзажи и пляжи
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔧 Подробный инструктаж перед поездкой
- 📸 Возможность фотосъёмки
Что можно увидеть
- Живописные пейзажи
- Пляж
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы отправитесь на конную прогулку среди живописных турецких пейзажей, которая продлится около 45 минут. Насладитесь южной природой, окунётесь в её ароматы и звуки. Побываете на пляже и неспешно прокатитесь вдоль кромки воды.
- Перед поездкой вас ждёт подробный инструктаж от профессионалов на конном ранчо. Вы узнаете, как взаимодействовать с лошадьми и правильно держаться в седле. Наши лошадки катают гостей не первый год — они спокойны, доброжелательны и прекрасно обучены.
- На протяжении всей поездки инструкторы будут рядом и смогут помочь при малейших проблемах. Уже через несколько минут вы освоитесь в седле и будете получать огромное удовольствие от красоты вокруг.
Кому подходит прогулка на лошадях
- Для конного сафари практически нет ограничений, кроме объективных физических проблем со здоровьем. Опытный вы наездник или впервые садитесь в седло — смело отправляйтесь с нами на прогулку!
- Прогулки на лошадях отлично подходят для семейного отдыха. Дети до 8 лет должны находиться в одном седле с кем-то из семьи.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из/в отель на комфортабельном микроавтобусе, услуги гида-инструктора, страховка, верховая езда.
- Дополнительно оплачивается (по желанию) напитки/перекус, фотосъёмка (цена по запросу).
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:45 и 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежанна — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Снежанна, и я представляю команду увлечённых гидов — вместе мы организовываем и проводим экскурсии в разных уголках Турции. Путешествия с нами украсят ваш отдых незабываемыми моментами, красивыми местамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Andrey
3 июня 2024
Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине Анталии. Вас посадят на лошадей и повезут спокойно кататься друг
С
Савелия
13 апр 2024
мне понравилось) провели подробный инструктаж, классно покаталась на лошадке, непривычная вокруг природа))
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