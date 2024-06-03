Сафари на лошадях в Анталье

Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Верховая езда улучшает осанку и укрепляет мышцы, а общение с лошадьми дарит отличное настроение. Прогулка на лошадях особенно полезна детям, но и взрослые получат массу удовольствия. Катание по живописным ландшафтам и пляжам Турции оставит незабываемые впечатления.

Перед поездкой проводится инструктаж, а на протяжении всего маршрута вас будут сопровождать опытные инструкторы. Прогулка подходит для всех, независимо от уровня подготовки
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏇 Улучшение осанки и мышечного каркаса
  2. 🌅 Живописные пейзажи и пляжи
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  4. 🔧 Подробный инструктаж перед поездкой
  5. 📸 Возможность фотосъёмки

Что можно увидеть

  • Живописные пейзажи
  • Пляж
Сафари на лошадях в Анталье
Сафари на лошадях в Анталье
Сафари на лошадях в Анталье
Ближайшие даты:
Время начала: 09:45, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы отправитесь на конную прогулку среди живописных турецких пейзажей, которая продлится около 45 минут. Насладитесь южной природой, окунётесь в её ароматы и звуки. Побываете на пляже и неспешно прокатитесь вдоль кромки воды.
  • Перед поездкой вас ждёт подробный инструктаж от профессионалов на конном ранчо. Вы узнаете, как взаимодействовать с лошадьми и правильно держаться в седле. Наши лошадки катают гостей не первый год — они спокойны, доброжелательны и прекрасно обучены.
  • На протяжении всей поездки инструкторы будут рядом и смогут помочь при малейших проблемах. Уже через несколько минут вы освоитесь в седле и будете получать огромное удовольствие от красоты вокруг.

Кому подходит прогулка на лошадях

  • Для конного сафари практически нет ограничений, кроме объективных физических проблем со здоровьем. Опытный вы наездник или впервые садитесь в седло — смело отправляйтесь с нами на прогулку!
  • Прогулки на лошадях отлично подходят для семейного отдыха. Дети до 8 лет должны находиться в одном седле с кем-то из семьи.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер из/в отель на комфортабельном микроавтобусе, услуги гида-инструктора, страховка, верховая езда.
  • Дополнительно оплачивается (по желанию) напитки/перекус, фотосъёмка (цена по запросу).
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:45 и 14:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
A
3 июня 2024
Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине Анталии. Вас посадят на лошадей и повезут спокойно кататься друг
читать дальше

за другом. Дорога к зоне прогулки вела через дороги где ездят автомобили, но переживать не стоит, тут все безопасно. Водители видят ситуацию и все спокойно пропускают. Советую взять с собой рюкзак с водой а так же хорошенько обмазаться кремом от солнца. По скольку вы будете гулять под палящем солнцем без возможности куда либо деться.

С
13 апр 2024
мне понравилось) провели подробный инструктаж, классно покаталась на лошадке, непривычная вокруг природа))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи

ГрупповыеНа автобусеКонные прогулкиЖивотныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеРомантическиеАктивностиСафари

Похожие экскурсии из Антальи

Конная прогулка по пляжу Антальи
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
3 отзыва
Конная прогулка в Анталии: романтика морского побережья
Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь на берегу моря в Анталии. Настоящее приключение ждет вас
Начало: Из холла вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
10 часов
9 отзывов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталье
ХорошоТам