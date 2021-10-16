Что ожидает

Захватывающие хроники турецкого виноделия

Вы познакомитесь с местными сортами и мировыми марками. Узнаете, как климат Анталии влияет на особенности местных вин и лично оцените такое же вино, какое Св. Николай использовал для причастия. Вас не оставит равнодушными история древней Ликии и виноделия в Турции, которое пережило и рассвет, и гонения. Поговорим также о возрождении автохтонной лозы и современном виноградарстве в Анталии.

Турция в бокале

Программа согласована с хозяином винотеки, где пройдет дегустация. Он с радостью общается с гостями. Вы продегустируете 5 сортов турецкого вина, открывая вкусовые и ароматические особенности каждого. А еще я подскажу вам, как сориентироваться среди винных полок местных магазинов и в сложнопроизносимых названиях турецких вин. По желанию вы сможете купить бутылочку (или несколько) в винотеке.

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