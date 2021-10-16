Дегустация вин древней Ликии

Интересное путешествие в мир вкусов, ароматов и истории турецкого виноделия

4
4 отзыва
Мы встретим вас в атмосферной винотеке ликийских вин недалеко от Старого города Антальи.

Приготовьтесь насладиться вкусами вин, возрожденных спустя 4000 лет, услышать о турецком виноделии вчера и сегодня, расширить горизонты знаний о вине.

Легкие закуски, немного музыки, игровые элементы дегустации и декор для фотосессии станут приятным дополнением к нашей встрече!
Дегустация вин древней Ликии
Дегустация вин древней Ликии
Дегустация вин древней Ликии
Дегустация вин древней Ликии
Дегустация вин древней Ликии

Что ожидает

Захватывающие хроники турецкого виноделия

Вы познакомитесь с местными сортами и мировыми марками. Узнаете, как климат Анталии влияет на особенности местных вин и лично оцените такое же вино, какое Св. Николай использовал для причастия. Вас не оставит равнодушными история древней Ликии и виноделия в Турции, которое пережило и рассвет, и гонения. Поговорим также о возрождении автохтонной лозы и современном виноградарстве в Анталии.

Турция в бокале

Программа согласована с хозяином винотеки, где пройдет дегустация. Он с радостью общается с гостями. Вы продегустируете 5 сортов турецкого вина, открывая вкусовые и ароматические особенности каждого. А еще я подскажу вам, как сориентироваться среди винных полок местных магазинов и в сложнопроизносимых названиях турецких вин. По желанию вы сможете купить бутылочку (или несколько) в винотеке.

Организационные детали

  • Это экскурсия строго для путешественников 18+
  • Дегустация 5 видов вина включена в стоимость. Их отбирает специалист. Вы можете заказать дегустацию с другими понравившимися винами (в этом случае стоимость уточняется).
  • Легкие закуски являются бонусом, их выбор и количество остаются на вкус и щедрость винотеки
  • До места встречи вам нужно добраться самостоятельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алина
Алина
Более 20 лет вдохновляюсь Турцией и вдохновляю окружающих. Откликнувшись в моем сердце однажды, богатство и многообразие Анталии и ее многослойная история и культура мотивируют меня делиться наработанными лайфхаками и знаниями с путешественниками.
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4 настоящих отзыва от туристов

Ю
16 окт 2021
Всем рекомендую дегустацию, особенно если у вас какой-то семейный праздник. Мы приурочили к юбилею мужа. Легко и интересно Алина рассказала об истоках виноделия в Турции. Затем учила нас правильно оценивать вино на цвет, запах и вкус. Было весело! Дегустация проходила на шикарной веранде с видом на море. Красивое и познавательное мероприятие!
м
7 окт 2021
Это был интересный опыт. Я первый раз была на дегустации вина.
Чувствую себя немного обманутой.
Как за 1, 5 часа заработать 100€?

Дегустация проходила в винном магазине, всего мы пробовали 6 разных видов турецкого вина. Средняя стоимость за бутылку 100-120 лир. По итогу нам понравилось единогласно только одно вино.

В конце дегустации, открытые бутылки остаются там и их в дальнейшем будут использовать на следующих экскурсиях. Как нам сказали, нам повезло, что бутылки открывают при нас, если честно, мы другого варианта и не ожидали. Так как в ином случае неизвестно сколько и как вино хранилось в открытом состоянии.

Гид по винам, которая проводила дегустацию, очень сильно навязывала покупку вина после дегустации. Когда зашли в обычный продуктовый и посмотрели цены, то увидели, что цена за бутылку ниже чем в магазине в котором проходила дегустация.

Очень жаль, но мы ожидали большего. Хотя бы того, чтобы нам подарили оплаченную бутылку понравившегося нам вина. Экскурсия стоила 100€

Не рекомендую!
Алина
Ответ гида:
Спасибо, что Вы оценили дегустацию как " интересный опыт" и поделились своим видением.
Формат дегустации предполагает оценку качеств вина (аромат, цвет, вкус) и служит развитию вкуса. Мы делимся нашими знаниями и компетенциями чтобы Вы научились получать удовольствие от вина и жизни. К сожалению, целей по большому количеству выпитого или обсуждение цен дегустации не имеют.
Уважая индивидуальные вкусы наших участников, могу понять ваши оценки. Благодарю, что Вы сделали первый шаг в познании вина. Это смело.
Прошу внимательно читать описание проекта. Это больше о урок истории виноделия Турции и винного этикета, чем распитие вина без марок и названий для получения алкогольного опьянения.
А
29 авг 2021
В честь Дня рождения друга записались на винную дегустацию. С гидом Алиной заранее приговорили предпочтения по винам. Дегустация прошла в ресторане с кондиционером, что не маловажно в жаркой Турции. Во время дегустации Алина рассказывала не только про сорта вин, но и про интересные факты из истории, культуры страны. Спасибо ещё раз Алине за индивидуальный подход, приятную атмосферу, интересный рассказ и новые вкусовые ощущения! И да, узнали новое в самом процессе дегустации, хотя не раз были на подобных мероприятиях.
А
22 авг 2021
Мероприятие прошло просто великолепно, профи своего дела! Много нового узнали про вина Турции, а именно Ликии. Все было просто волшебно, и день получился супер насыщенный, интересный и вкусный.
Огромное спасибо.
Крайне рекомендую!

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