Таинственные рифы, множество видов рыб, загадочные пещеры и скалы

Из порта Кемера мы выдвинемся к красивейшим местам на яхте 🛥️. Во время морской прогулки вы сможете насладиться пейзажами, отдохнуть и погружаться в самых значимых местах. Утром мы прибудем в дайв-центр, где у каждого туриста определяется уровень дайвинга. Для профессионалов и сертифицированных дайверов будет предоставлена возможность более сложных погружений. Для новичков или приехавших просто отдохнуть, будет предоставлено множество возможностей для отдыха.

Для погружения вам выдадут специальное оборудование, которое находится в идеальном состоянии. Вам дадут время привыкнуть к снаряжению, а после вы отправитесь в точку погружения. Все места для погружения находятся в 40 минутах езды. В течении 25-30 минут будет длиться ваше погружение. Разнообразный подводный мир: рыбы, растения, рифы и подводные скалы, если повезёт можно увидеть черепах, дельфинов 🐬 и скатов. В перерывах у вас будет возможность покупаться и позагорать, а также будет предоставлен вкусный и сытый обед.

Важная информация: