Armagan
Armagan – Гид из Белека
Дайвинг — это активный отдых.

Независимо от того профессионал вы или новичок в этом деле, вас обязательно удивят морские просторы и погружение на глубину.

Средиземное море 🌊 — отличный вариант для дайвинга: море 🌊 тёплое, высокая прозрачность воды, не быстрые течения — всё это залог успешного погружения.

Именно здесь оптимальная среда обитания для морских растений и разнообразных существ.

Самым главным преимуществом является безопасность, инструкторы с многолетним опытом найдут подход к любому дайверу.

Новички будут погружаться в комфортной для себя зоне, а опытные дайверы смогут исследовать местные пещеры или подводные каньоны.
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Экскурсия

$35 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дайвинг в Белеке
Дайвинг в Белеке

Что вы увидите 🤩

  • Подводный мир Средиземного моря
Таинственные рифы, множество видов рыб, загадочные пещеры и скалы
Из порта Кемера мы выдвинемся к красивейшим местам на яхте 🛥️. Во время морской прогулки вы сможете насладиться пейзажами, отдохнуть и погружаться в самых значимых местах. Утром мы прибудем в дайв-центр, где у каждого туриста определяется уровень дайвинга. Для профессионалов и сертифицированных дайверов будет предоставлена возможность более сложных погружений. Для новичков или приехавших просто отдохнуть, будет предоставлено множество возможностей для отдыха.
Для погружения вам выдадут специальное оборудование, которое находится в идеальном состоянии. Вам дадут время привыкнуть к снаряжению, а после вы отправитесь в точку погружения. Все места для погружения находятся в 40 минутах езды. В течении 25-30 минут будет длиться ваше погружение. Разнообразный подводный мир: рыбы, растения, рифы и подводные скалы, если повезёт можно увидеть черепах, дельфинов 🐬 и скатов. В перерывах у вас будет возможность покупаться и позагорать, а также будет предоставлен вкусный и сытый обед.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Снаряжение для дайвинга
  • Первое погружение (5-8 метров — 15 минут)
  • Второе погружение (5-8 метров — 15 минут)
  • Страховка
  • Инструктаж
  • Обед
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Дайвинг в Белеке
Дайвинг в Белеке
Дайвинг в Белеке
Дайвинг в Белеке
Время проведения: Ежедневно 08:00–18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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