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Иерусалим и мертвое море

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Белека
Вас ждет знакомство с древней историей 📖 Иерусалима, его тайнами и вечными загадками.

Вы подниметесь на Елеонскую гору, откуда открывается панорама на весь город 🏙️.

Прогуляетесь 👣 по Гефсиманскому саду, который уже две тысячи лет притягивает к себе паломников со всего мира.

Осмотрите церковь ⛪ «Всех наций», гробницу царя Давида, комнату «Тайной вечери» и храм «Гроба Господня».

В завершении экскурсии 🧭, вы сможете искупаться в уникальном природном месте – в лечебных водах Мертвого моря 🌊.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $300 за экскурсию

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Иерусалим и мертвое море
Иерусалим и мертвое море

Что вы увидите

  • Елионская гора (смотровая площадка)
  • Гефсиманский сад
  • церковь «Всех наций»
  • гробница царя Давида
  • комната «Тайной вечери»
  • храм «Гроба Господня»
Вас ждёт увлекательное погружение в глубь веков.
Вы подниметесь на Елионскую гору, где открывается вид на весь город 🏙️. Прогуляетесь 👣 по Гефсиманскому саду, который уже две тысячи лет притягивает к себе паломников. Осмотрите церковь ⛪ «Всех наций», гробницу царя Давида, комнату «Тайной вечери», храм «Гроба Господня».
Сможете искупаться в уникальном природном месте - Мертвое море 🌊
Что входит
  • авиаперелет
  • обед, ужин
  • входные билеты в музеи
  • сбор гостей на экскурсии будет из отелей расположенных в регионах Белек
Что не входит
  • +15 usd доплата за визу при необходимости
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Иерусалим и мертвое море

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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