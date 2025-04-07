Вы подниметесь на Елионскую гору, где открывается вид на весь город 🏙️. Прогуляетесь 👣 по Гефсиманскому саду, который уже две тысячи лет притягивает к себе паломников. Осмотрите церковь ⛪ «Всех наций», гробницу царя Давида, комнату «Тайной вечери», храм «Гроба Господня».
Сможете искупаться в уникальном природном месте - Мертвое море 🌊
Что входит
авиаперелет
обед, ужин
входные билеты в музеи
сбор гостей на экскурсии будет из отелей расположенных в регионах Белек
Что не входит
+15 usd доплата за визу при необходимости
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.