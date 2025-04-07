BREEZES T. – Гид из Белека

Вас ждет знакомство с древней историей 📖 Иерусалима, его тайнами и вечными загадками.



Вы подниметесь на Елеонскую гору, откуда открывается панорама на весь город 🏙️.



Прогуляетесь 👣 по Гефсиманскому саду, который уже две тысячи лет притягивает к себе паломников со всего мира.



Осмотрите церковь ⛪ «Всех наций», гробницу царя Давида, комнату «Тайной вечери» и храм «Гроба Господня».



В завершении экскурсии 🧭, вы сможете искупаться в уникальном природном месте – в лечебных водах Мертвого моря 🌊.