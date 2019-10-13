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Водопад над морем, панорама побережья с высокой горы и свободное время в Старом городе

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Анталия заслужила статус туристической столицы Турции: это потрясающей красоты побережье, это древнее наследие Рима, это дивная природа.

На экскурсии вы полюбуетесь водопадом прямо над морем, на канатной дороге отправитесь за лучшими видами на всю Анталию, погуляете по ее центру и узнаете о далекой истории.
34 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Белека — в Анталию!
Из Белека — в Анталию!

Что вас ожидает

Новые знания и удобная организация
Поездка начнется у вашего отеля, откуда мы заберем вас на комфортабельном автобусе. Дорога до Анталии займет час, но будет интересной благодаря рассказам профессионального гида. Вы узнаете об основании древней Анталии и представите времена, когда город был резиденцией императора Адриана. В Старом городе у вас будет свободное время: гид подскажет, куда стоит сходить и где вкусно пообедать.

Красоты Анталии
По пути мы остановимся в двух самых живописных точках побережья Анталии. Вас покорит вид на Нижний Дюден — каскад водопадов, чьи воды падают в Средиземное море с 40 метров. Панорамой всей Анталии вы полюбуетесь с горы Тюнектепе, куда попадете по канатной дороге. В Старом городе вас ждут цветущие каменные улочки, торговые лавки и, конечно, ворота Адриана времен римского господства — мы подскажем, как найти эту достопримечательность.

Подробная программа

Сбор путешественников из отелей
Остановка у водопада Нижний Дюден (30 минут)
Переезд к горе Тюнектепе
Подъем по канатной дороге (свободное время наверху 1-1,5 часа)
Прибытие в старый город Анталии (свободное время 2 часа)
Возвращение в отели

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии для детей 7-12 лет — 22€. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий, и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе есть свободные места. Для того, чтобы забронировать место в автобусе для ребенка до 6 лет, нужно в заказе указать возраст 7-12 лет и в дальнейшем внести предоплату.
  • Время трансфера зависит от региона, в котором находиться ваш отель и будет указано в ваучере, который мы пришлем после бронирования.
  • Обратите внимание: трансфер на экскурсию следует ждать на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля.
  • При недоборе группы экскурсия не предполагает сопровождения русскоговорящего гида: группа может быть присоединения к туристам из Европы, в этом случае экскурсия пройдет на английском. Подробности уточняйте в переписке.
Из Белека — в Анталию!
Из Белека — в Анталию!
Из Белека — в Анталию!
Из Белека — в Анталию!

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Дорогие путешественники! Меня зовут Елена, в туризме работаю более 10 лет. В Турции у меня свое экскурсионное агентство, которое работает с 2012 года. У нас семейный бизнес и гибкий подход к каждому клиенту. Наша цель — не продать услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники и друзья, приезжая в Турцию, захотели вновь воспользоваться услугами нашего агентства. Работаем только с проверенными и надежными организаторами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 октября 2019
Утро началось с того, что русскоговорящих группа была не собрана. Нас присоединили к англоговорящим, что было согласовано с нами. Из минусов-мы до времени выезда не знали, будет экскурсия или нет. Но далее все было решено и отлично. Гид Ахмед прекрасен, он с первых минут впечатлил: бодр, весел, харизматичен. На трёх языках рассказывал. Группа получилась сборная. Очень хорошо общался с дочерью 5 лет, без навязчивого внимания. Тактично и весело.
В целом впечатление позитивное. Не смотря на то, что устали. Попали в 34 жары.

Елена проводит ещё 1 экскурсию

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