Что вас ожидает

Новые знания и удобная организация

Поездка начнется у вашего отеля, откуда мы заберем вас на комфортабельном автобусе. Дорога до Анталии займет час, но будет интересной благодаря рассказам профессионального гида. Вы узнаете об основании древней Анталии и представите времена, когда город был резиденцией императора Адриана. В Старом городе у вас будет свободное время: гид подскажет, куда стоит сходить и где вкусно пообедать.

Красоты Анталии

По пути мы остановимся в двух самых живописных точках побережья Анталии. Вас покорит вид на Нижний Дюден — каскад водопадов, чьи воды падают в Средиземное море с 40 метров. Панорамой всей Анталии вы полюбуетесь с горы Тюнектепе, куда попадете по канатной дороге. В Старом городе вас ждут цветущие каменные улочки, торговые лавки и, конечно, ворота Адриана времен римского господства — мы подскажем, как найти эту достопримечательность.

Подробная программа

Сбор путешественников из отелей

Остановка у водопада Нижний Дюден (30 минут)

Переезд к горе Тюнектепе

Подъем по канатной дороге (свободное время наверху 1-1,5 часа)

Прибытие в старый город Анталии (свободное время 2 часа)

Возвращение в отели