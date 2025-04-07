BREEZES T. проводит ещё 5 экскурсий

Полет на парашюте 🪂 с пилотом профессионалом с горы ⛰️ Олимпос высотой 2365м. Великолепный панорамный вид - крутые скалистые горы, красивые 🤩 сосновые леса, бирюзовое море 🌊 и огромные горы - и абсолютное ощущение свободы.
Продолжительность полета около 40 мин.
Что входит
Полет на парашюте с пилотом профессионалом
Что не входит
Личные расходы
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.