BREEZES T. проводит ещё 5 экскурсий

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Рафтинг + сафари на квадроциклах

BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Белека
Рафтинг + сафари на квадроциклах
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Рафтинг + сафари на квадроциклах
Сплав по горной реке каньона «Koprulu». Длина сплава составляет 15 км.
Возможен сплав как на лодках, так и на каноэ.
Пробег на квадроциклах по живописной лесной местности
Что не входит
  • Сбор гостей на экскурсии будет из отелей расположенных в регионах Белек
  • Кунду
  • Лара
  • Анталья-центр
  • другие регионы по запросу и за доп. оплату

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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