Плотина Озера Оймапинар и прогулка 👣 по озеру

Наша первая остановка состоится в Плотине озера Оймапинар — пятой по величине дамбой в Турции, которая используется для покрытия потребностей региона в воде и электроэнергии в целом. Вы насладитесь красотой не только плотины, но и окружающей природы. Множество деревьев и зелёный пейзаж заставят вас восхититься. Не забудьте взять фотоаппарат и всё это запечатлеть. Тихая прогулка 👣 по озеру восхищает и вдохновляет многих туристов ежегодно. Прекрасные виды на окрестности и пейзажи открываются в этой части экскурсии 🧭. Присмотревшись можно обнаружить разнообразные виды рыб в изумрудных водах.

Обед в ресторане и свободное время для отдыха на озере

После прогулки на лодке ⚓ вас ждёт вкусный обед в ресторане на берегу озера, здесь подают свежеприготовленные блюда местной кухни 🥧. Из окон ресторана вы сможете насладиться захватывающим видом на озеро, поэтому воспользуйтесь возможностью сделать несколько фотографий на память. После вкусного обеда вы займётесь своими делами, можно искупаться в изумрудных водах, пофотографироваться, позагорать или просто полюбоваться природой. Ресторан предложит вам снасти для рыбалки. После перерыва лодка снова поплывёт к причалу, с которого и началось наше путешествие.

Важная информация

Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.