Зелёный Каньон в Белеке

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Это расслабляющий тур для наслаждения красотами озера Грин-Каньон.

Экскурсия ⛳ сочетает в себе изучение природы и удивительную прогулку 👣 на лодке ⚓ с обедом в ресторане и отдыхом на невероятно красивых 🤩 просторах.

Данная прогулка-это идеальный вариант для умиротворения и от "городского" отдыха.

Обязательно посетите одно из самых красивых 🤩 мест!
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Экскурсия

$50 за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Зелёный Каньон в Белеке
Зелёный Каньон в Белеке

Что вы увидите 🤩

  • Национальный парк «Зелёный Каньон»
Плотина Озера Оймапинар и прогулка 👣 по озеру
Наша первая остановка состоится в Плотине озера Оймапинар — пятой по величине дамбой в Турции, которая используется для покрытия потребностей региона в воде и электроэнергии в целом. Вы насладитесь красотой не только плотины, но и окружающей природы. Множество деревьев и зелёный пейзаж заставят вас восхититься. Не забудьте взять фотоаппарат и всё это запечатлеть. Тихая прогулка 👣 по озеру восхищает и вдохновляет многих туристов ежегодно. Прекрасные виды на окрестности и пейзажи открываются в этой части экскурсии 🧭. Присмотревшись можно обнаружить разнообразные виды рыб в изумрудных водах.
Обед в ресторане и свободное время для отдыха на озере
После прогулки на лодке ⚓ вас ждёт вкусный обед в ресторане на берегу озера, здесь подают свежеприготовленные блюда местной кухни 🥧. Из окон ресторана вы сможете насладиться захватывающим видом на озеро, поэтому воспользуйтесь возможностью сделать несколько фотографий на память. После вкусного обеда вы займётесь своими делами, можно искупаться в изумрудных водах, пофотографироваться, позагорать или просто полюбоваться природой. Ресторан предложит вам снасти для рыбалки. После перерыва лодка снова поплывёт к причалу, с которого и началось наше путешествие.
Важная информация
Возьмите с собой: купальники, полотенца, солнцезащитные очки, крем от солнца и головные уборы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Вход в национальный парк «Зелёный Каньон»
  • Русскоговорящий гид
  • Билеты на яхту
  • Страховка
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные затраты
  • Фото и видео
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальники
  • полотенца
  • солнцезащитные очки
  • крем от солнца и головные уборы.
Зелёный Каньон в Белеке
Зелёный Каньон в Белеке
Зелёный Каньон в Белеке
Зелёный Каньон в Белеке
Время проведения: Понедельник, четверг с 08:00 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
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