На Рождество – экскурсии в Каппадокии

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Каппадокии, цены от €14. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Зелёный тур по Каппадокии
На автобусе
250 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
75 за человека
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
На автобусе
На микроавтобусе
178 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
14 за человека
Все краски Каппадокии
На машине
161 отзыв
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
На машине
27 отзывов
7.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
325 за всё до 2 чел.
Пикник в долине Каппадокии на закате
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Пикник в долине Каппадокии на закате
Тот самый атмосферный вечер, который запомнится надолго
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
270 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 сентября 2024
    Все краски Каппадокии
    Мустафа провел замечательную экскурсию. У него очень хороший русский язык, материал был очень доступный и интересный. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что мы отправились на нее сразу после самолета.
  • С
    Сергей
    31 августа 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Если вам нужен качественный трансфер в Невшехир - бронируйте, не пожалеете)
  • С
    Сергей
    31 августа 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии «Зеленый тур» с замечательным гидом Мариной) По сути экскурсия была индивидуальной, т. к. русско-говорящие были только мы) Путешествие было интересным и запомнится на всю жизнь. Лучшей достопримечательностью считаю город Деринкую. Советую к посещению)
    Были на экскурсии «Зеленый тур» с замечательным гидом Мариной) По сути экскурсия была индивидуальной, т. кБыли на экскурсии «Зеленый тур» с замечательным гидом Мариной) По сути экскурсия была индивидуальной, т. к
  • И
    Иван
    26 августа 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Все прошло супер, встретили с табличкой долго не пришлось ждать через 10 минут отправились. Все понравилось, рекомендую)
  • С
    Светлана
    20 августа 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Если вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот тур. Скальный монастырь,подземный город,каньон. Очень
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    красиво и все в одной экскурсии. Гид рассказала всю историю региона. Очень интересно. Многое открыли для себя впервые! Спасибо Марине- гиду. Рекомендуем!

    Если вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот турЕсли вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот турЕсли вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот турЕсли вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот турЕсли вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот тур
  • О
    Ольга
    17 августа 2024
    Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
    Провели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушном шаре!!! помимо традиционных для
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    посещения объектов мы были на деревенском рынке, накупили фруктов по ценам для местных жителей:) попробовали свежий миндаль и не смогли устоять от покупки арбуза! Если вам нравится не туристические места, то обязательно попробуйте блюда, которые едят местные жители в маленьких семейных кафе. Для вас обязательно будут приятные сюрпризы!!! Например, мы в конце второго экскурсионного дня оказались на частном винограднике🤩 ну очень вкусно!!! рекомендуем!!!

    Провели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушномПровели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушномПровели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушномПровели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушномПровели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушном
  • А
    Алла
    7 августа 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    У нас с семьей была, можно сказать, индивидуальная экскурсия с гидом Мариной. Что понравилось: отличное владение материалом гида, комфортный автобус с бесплатной водой, интересные локации
  • А
    Алла
    7 августа 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Всё прошло так, как было заявлено в описании
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2024
    Все краски Каппадокии
    Очень крутая экскурсия! Нам ее провел гид Мустафа. Замечательный гид, много информации, тактичный, интересный, положительный. Много локаций, интересно слушать, нескучно. Рекомендую экскурсию и гида.
  • И
    Ирина
    8 июля 2024
    Все краски Каппадокии
    Заказывали экскурсию «Все краски Каппадокии». Проводил экскурсию профессиональный гид Халил. Очень интересно рассказал о местности и о Турции в целом. Тактичный, вежливый, пунктуальный. Большое спасибо, мы остались довольны, получили много ценной информации и положительных эмоций!! ⭐️👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  3. Все краски Каппадокии
  4. Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
  5. Пикник в долине Каппадокии на закате
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Крепость Учхисар
  5. Долина Голубей
  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Крепость Ортахисар
  10. Парк Гёреме
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в сентябре 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 14 до 325. Туристы уже оставили гидам 616 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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