9 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборЗелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
€75 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€14 за человека
6.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€321 за всё до 6 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€325 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Пикник в долине Каппадокии на закате
Тот самый атмосферный вечер, который запомнится надолго
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€270 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 сентября 2024Мустафа провел замечательную экскурсию. У него очень хороший русский язык, материал был очень доступный и интересный. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что мы отправились на нее сразу после самолета.
- ССергей31 августа 2024Если вам нужен качественный трансфер в Невшехир - бронируйте, не пожалеете)
- ССергей31 августа 2024Были на экскурсии «Зеленый тур» с замечательным гидом Мариной) По сути экскурсия была индивидуальной, т. к. русско-говорящие были только мы) Путешествие было интересным и запомнится на всю жизнь. Лучшей достопримечательностью считаю город Деринкую. Советую к посещению)
- ИИван26 августа 2024Все прошло супер, встретили с табличкой долго не пришлось ждать через 10 минут отправились. Все понравилось, рекомендую)
- ССветлана20 августа 2024Если вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот тур. Скальный монастырь,подземный город,каньон. Очень
- ООльга17 августа 2024Провели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушном шаре!!! помимо традиционных для
- ААлла7 августа 2024У нас с семьей была, можно сказать, индивидуальная экскурсия с гидом Мариной. Что понравилось: отличное владение материалом гида, комфортный автобус с бесплатной водой, интересные локации
- ААлла7 августа 2024Всё прошло так, как было заявлено в описании
- ЕЕкатерина24 июля 2024Очень крутая экскурсия! Нам ее провел гид Мустафа. Замечательный гид, много информации, тактичный, интересный, положительный. Много локаций, интересно слушать, нескучно. Рекомендую экскурсию и гида.
- ИИрина8 июля 2024Заказывали экскурсию «Все краски Каппадокии». Проводил экскурсию профессиональный гид Халил. Очень интересно рассказал о местности и о Турции в целом. Тактичный, вежливый, пунктуальный. Большое спасибо, мы остались довольны, получили много ценной информации и положительных эмоций!! ⭐️👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На Рождество»
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