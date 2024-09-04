Н Наталья Все краски Каппадокии Мустафа провел замечательную экскурсию. У него очень хороший русский язык, материал был очень доступный и интересный. Экскурсия прошла на одном дыхании, не смотря на то, что мы отправились на нее сразу после самолета.

С Сергей Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии Если вам нужен качественный трансфер в Невшехир - бронируйте, не пожалеете)

С Сергей Зелёный тур по Каппадокии Были на экскурсии «Зеленый тур» с замечательным гидом Мариной) По сути экскурсия была индивидуальной, т. к. русско-говорящие были только мы) Путешествие было интересным и запомнится на всю жизнь. Лучшей достопримечательностью считаю город Деринкую. Советую к посещению)

И Иван Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии Все прошло супер, встретили с табличкой долго не пришлось ждать через 10 минут отправились. Все понравилось, рекомендую)

С Светлана Зелёный тур по Каппадокии читать дальше красиво и все в одной экскурсии. Гид рассказала всю историю региона. Очень интересно. Многое открыли для себя впервые! Спасибо Марине- гиду. Рекомендуем! Если вы хотите увидеть что же такое Каппадокия,не только летая на шарах,то обязательно берите этот тур. Скальный монастырь,подземный город,каньон. Очень

О Ольга Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей» читать дальше посещения объектов мы были на деревенском рынке, накупили фруктов по ценам для местных жителей:) попробовали свежий миндаль и не смогли устоять от покупки арбуза! Если вам нравится не туристические места, то обязательно попробуйте блюда, которые едят местные жители в маленьких семейных кафе. Для вас обязательно будут приятные сюрпризы!!! Например, мы в конце второго экскурсионного дня оказались на частном винограднике🤩 ну очень вкусно!!! рекомендуем!!! Провели два прекрасных дня в Каппадокии! Большое спасибо Ольге💕 отличная организация экскурсий и полёта на воздушном шаре!!! помимо традиционных для

А Алла Зелёный тур по Каппадокии У нас с семьей была, можно сказать, индивидуальная экскурсия с гидом Мариной. Что понравилось: отличное владение материалом гида, комфортный автобус с бесплатной водой, интересные локации

А Алла Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии Всё прошло так, как было заявлено в описании

Е Екатерина Все краски Каппадокии Очень крутая экскурсия! Нам ее провел гид Мустафа. Замечательный гид, много информации, тактичный, интересный, положительный. Много локаций, интересно слушать, нескучно. Рекомендую экскурсию и гида.