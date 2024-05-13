Экскурсии в церковь Богородицы Паммакаристы

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Богородицы Паммакаристы» в Стамбуле, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописная красота трущоб Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
170 отзывов
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
По следам православной Византии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 4 чел.
От отца к сыну: истории великих падишахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
От отца к сыну: истории великих падишахов
Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»
Начало: мечеть Явуз Султан Селим
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    александр
    13 мая 2024
    По следам православной Византии
    все прекрасно Адель превосходный гид экскурсия огонь
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2023
    Живописная красота трущоб Стамбула
    Великолепный рассказ и рассказчица! Взяли две экскурсии- обе очень интересные. Послевкусие, как после бокала хорошего вина.
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2023
    Живописная красота трущоб Стамбула
    Галя, спасибо большое, я очень довольна что выбрала Вас, нам повезло с фотографом (человек в тени, но который безусловно наш
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    человек был в этой прогулке), ребята вы пара))), сегодня у меня была вторая экскурсия в Стамбуле и я очень жалею, что у меня другой гид и другая компания была. Вас безусловно буду рекомендовать и в сл раз я знаю кому я позвоню в Стамбуле❤️❤️❤️❤️❤️

    Галя, спасибо большое, я очень довольна что выбрала Вас, нам повезло с фотографом (человек в тениГаля, спасибо большое, я очень довольна что выбрала Вас, нам повезло с фотографом (человек в тениГаля, спасибо большое, я очень довольна что выбрала Вас, нам повезло с фотографом (человек в тени
  • К
    Константмн
    19 июня 2023
    Живописная красота трущоб Стамбула
    Добрый день! Я хочу поделиться впечатлениями от экскурсии "по трущобам" как назвала её сама Gala. На самом деле начало прогулки
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    проходит по реально натуральным трущобам. Вопрос в том, как кто воспринимает вид бедных на вид домов и улочек цыганского квартала. Это было начало экскурсии, потом основное время мы ходили по очень живописным и интересным улицам, где в свое время жили, а потом уехали греческие семьи. По поводу трущоб впечатления у нашей малочисленной группы, которая первый раз в Стамбуле, разные и не однозначные, Главный интерес для меня представляли даже не эти кварталы, а место, где они расположены. Большие части древнейшей визнтийской стены; наличие большого количества тоннелей, пещер, на которых этот квартал насыпан; истории, которыми изобиловал рассказ нашей Galы на меня произвели впечатление. Особое спасибо ей за посещение чудной греческой церкви на источнике. А в финале потрясающей церкви на территории Константинопольского Патриархата с удивительными древними артефактами внутри! В целом, интересная экскурсия, но не всем будет по духу, И на мой взгляд из-за первого получаса. Это исключительно субъективно. Gala - замечательный собеседник, очень много рассказала. По ходу провела традиционно через местный рынок, завеле в местное дешевое заведение, но очеь "вкусное", а в финале выпила с нами кофе на очень характерной улочки района Фатих. Хочу сказать большое спасибо Gala! За общение, за историю и истории, за чудесные виды кварталов, куда мы сами вряд ли бы попали, за душевно проведенное время! Спасибо, может быть еще встретимся!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Богородицы Паммакаристы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Церковь Богородицы Паммакаристы" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 265. Туристы уже оставили гидам 172 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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