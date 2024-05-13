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проходит по реально натуральным трущобам. Вопрос в том, как кто воспринимает вид бедных на вид домов и улочек цыганского квартала. Это было начало экскурсии, потом основное время мы ходили по очень живописным и интересным улицам, где в свое время жили, а потом уехали греческие семьи. По поводу трущоб впечатления у нашей малочисленной группы, которая первый раз в Стамбуле, разные и не однозначные, Главный интерес для меня представляли даже не эти кварталы, а место, где они расположены. Большие части древнейшей визнтийской стены; наличие большого количества тоннелей, пещер, на которых этот квартал насыпан; истории, которыми изобиловал рассказ нашей Galы на меня произвели впечатление. Особое спасибо ей за посещение чудной греческой церкви на источнике. А в финале потрясающей церкви на территории Константинопольского Патриархата с удивительными древними артефактами внутри! В целом, интересная экскурсия, но не всем будет по духу, И на мой взгляд из-за первого получаса. Это исключительно субъективно. Gala - замечательный собеседник, очень много рассказала. По ходу провела традиционно через местный рынок, завеле в местное дешевое заведение, но очеь "вкусное", а в финале выпила с нами кофе на очень характерной улочки района Фатих. Хочу сказать большое спасибо Gala! За общение, за историю и истории, за чудесные виды кварталов, куда мы сами вряд ли бы попали, за душевно проведенное время! Спасибо, может быть еще встретимся!