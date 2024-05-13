1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам православной Византии
Начало: Автобусная остановка Unkapanı
Расписание: Понедельник-пятница в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
От отца к сыну: истории великих падишахов
Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»
Начало: мечеть Явуз Султан Селим
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аалександр13 мая 2024все прекрасно Адель превосходный гид экскурсия огонь
- ННаталья27 сентября 2023Великолепный рассказ и рассказчица! Взяли две экскурсии- обе очень интересные. Послевкусие, как после бокала хорошего вина.
- ЮЮлия14 сентября 2023Галя, спасибо большое, я очень довольна что выбрала Вас, нам повезло с фотографом (человек в тени, но который безусловно наш
- ККонстантмн19 июня 2023Добрый день! Я хочу поделиться впечатлениями от экскурсии "по трущобам" как назвала её сама Gala. На самом деле начало прогулки
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Церковь Богородицы Паммакаристы»
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