На Рождество – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Лондоне на русском языке, цены от £78. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
Пешая
278 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от £180 за всё до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Пешая
23 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
Сегодня в 12:00
10 сен в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Пешая
66 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: У выхода из метро Monument
9 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
от £78 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альмира
    29 августа 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Невероятное путешествие, я в восторге! Это самая лучшая экскурсия: профессионально, при этом душевно и интересно, живое общение с вопросами и обстоятельными ответами. Исследовали самые значимые места и красивые локации. Благодарю Богдана от всего сердца за такое огромное количество полезной информации.
  • В
    Василя
    25 августа 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Нам очень понравилась гид Александра! Она вела рассказ с таким энтузиазмом! Старалась всё очень подробно рассказать, не торопилась никуда, сказала,
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    чтобы мы не переживали о времени и она полностью расскажет и покажет всё, что задумано, даже если это займет больше времени. Прогулка была очень насыщенная, интересная, Александра очень общительная, открытая девушка, подсказала на каких автобусах удобнее доехать до некоторых локаций, которые нам нужны были и сказала, что мы можем ей писать, если будут вопросы. И еще, она знает классные точки по маршруту для того, чтобы сделать отличные фотографии. Если до этого мы с мужем фотографировали друг друга по очереди, то после данной экскурсии у нас много совместных классных фотографий! Большое спасибо!

    Нам очень понравилась гид Александра! Она вела рассказ с таким энтузиазмом! Старалась всё очень подробно рассказать
  • А
    Александр
    21 августа 2024
    Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
    Отличная прогулка по центру Лондона. Экскурсия будет интересна как и тем, кто в Лондоне впервые, так и тем, кто уже давно живет в столице.
  • И
    Инна
    1 августа 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Шикарная экскурсия, много интересного, интересные места, локации, обзорные площадки
  • Л
    Любовь
    25 июля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Огромная благодарность Богдану за чудесную прогулку по Оксфорду! Наша семья осталась под впечатлением! ❤️Дети (10 и 14 лет) заинтересовано слушали
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    и задавали вопросы. Богдан увлекательно показал и рассказал нам про историю городка, мы заходили в здания колледжей, чтобы глубже ощутить атмосферу этого места!!! Экскурсия получилась очень объемной по эмоциям! 💯 ☀️Также хочется отметить личные качества Богдана: он очень компетентен, разносторонен,вежлив и приятен в общении!!! 🔥Рекомендуем и вам экскурсии с Богданом!

  • В
    Валерий
    26 июня 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Все прошло потрясно, очень интересно!
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
  • А
    Алексей
    5 мая 2024
    Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
    Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все самое важное в Лондоне за 2,5 часа
  2. Путешествие в Оксфорд
  3. Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Лондонский Сити
  6. Букингемский дворец
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в сентябре 2024
Сейчас в Лондоне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 78 до 206. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 367 ⭐ отзывов, цены от £78. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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