2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лондон за 2,5 часа: от Трафальгарской площади до Букингемского дворца
Погрузитесь в историю и культуру Лондона, посетив его знаковые места в компании опытного гида
Начало: На Трафальгарской площади, у памятника быку с голо...
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от £180 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд: история, культура и волшебство
Погрузитесь в атмосферу старинного Оксфорда, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: У железнодорожной станции Оксфорда
Сегодня в 12:00
10 сен в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Начало: У выхода из метро Monument
9 ноя в 09:00
10 ноя в 09:00
от £78 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльмира29 августа 2024Невероятное путешествие, я в восторге! Это самая лучшая экскурсия: профессионально, при этом душевно и интересно, живое общение с вопросами и обстоятельными ответами. Исследовали самые значимые места и красивые локации. Благодарю Богдана от всего сердца за такое огромное количество полезной информации.
- ВВасиля25 августа 2024Нам очень понравилась гид Александра! Она вела рассказ с таким энтузиазмом! Старалась всё очень подробно рассказать, не торопилась никуда, сказала,
- ААлександр21 августа 2024Отличная прогулка по центру Лондона. Экскурсия будет интересна как и тем, кто в Лондоне впервые, так и тем, кто уже давно живет в столице.
- ИИнна1 августа 2024Шикарная экскурсия, много интересного, интересные места, локации, обзорные площадки
- ЛЛюбовь25 июля 2024Огромная благодарность Богдану за чудесную прогулку по Оксфорду! Наша семья осталась под впечатлением! ❤️Дети (10 и 14 лет) заинтересовано слушали
- ВВалерий26 июня 2024Все прошло потрясно, очень интересно!
- ММарина22 мая 2024Мы сегодня были на экскурсии по Сити в Лондоне. Ирина,замечательный экскурсовод провела великолепную экскурсию. Было очень интересно,Узнали много нового несмотря,что мы в Лондоне не первый раз.
- ААлексей5 мая 2024Очень интересный маршрут, достопримечательности, Ирина отличные гид, не только общеизвестные факты, но и множество удивительных историй и мест. Рекомендую!
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в сентябре 2024
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