читать дальше

чтобы мы не переживали о времени и она полностью расскажет и покажет всё, что задумано, даже если это займет больше времени. Прогулка была очень насыщенная, интересная, Александра очень общительная, открытая девушка, подсказала на каких автобусах удобнее доехать до некоторых локаций, которые нам нужны были и сказала, что мы можем ей писать, если будут вопросы. И еще, она знает классные точки по маршруту для того, чтобы сделать отличные фотографии. Если до этого мы с мужем фотографировали друг друга по очереди, то после данной экскурсии у нас много совместных классных фотографий! Большое спасибо!