Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь достопримечательностями Будапешта в вечернем круизе
Узнайте об основных памятниках из многоязычного аудиогида
Выберите любимый напиток бесплатно
Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi на борту
Отправляйтесь в 1-часовой вечерний круиз по легендарному голубому Дунаю и проплывите между двумя частями волшебного Будапешта – Будой и Пештом.
Взойдите на борт в центре Будапешта и наслаждайтесь любимым напитком. Вы можете выбрать бокал шампанского, вино, пиво, прохладительный напиток или минеральную воду, также вам предложат бесплатный стакан лимонада Duna Bella.
Во время круиза вы увидите величественный Цепной мост и мост Эржебет, полюбуетесь внушительным зданием парламента, увидите замок Буда на холме и сделаете круг вокруг острова Маргит. Аудиогид на 30 языках расскажет вам об основных достопримечательностях.
По завершении тура вас высадят на причале в центре Будапешта.
Ответы на вопросы
Что входит
Бесплатный Wi-Fi на борту
Бокал шампанского, вино, пиво, прохладительный напиток или минеральная вода
Стакан лимонада Duna Bella
Круиз из центра Будапешта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 1160 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jeremy
26 янв 2020
Лучший способ увидеть много Будапешта. Некоторые из интересных памятников и достопримечательностей довольно распространены, так что это был лучший способ увидеть многое и узнать больше о городе. Томас был нашим гидом, и он был очень дружелюбным и знающим. Он дал нам много советов тоже. Велосипеды были в отличном состоянии и на них было легко ездить.
C
Clara
5 янв 2020
(Франция)
Лодка довольно большая, и у нас было достаточно места для наших ног, сидения были удобными. Вы можете выбрать выход на верхнюю палубу или остаться там, где тепло, и если вы сидите у таких окон, как мы, у вас есть прекрасный вид на город и его памятники. Я настоятельно рекомендую сделать этот тур в конце дня / ночи, так как вид на город с его огнями довольно удивителен. Вы можете выбрать напиток (безалкогольный, пиво, шампанское и т. Д. ), И вы можете спокойно его выпить, слушая аудиогид на своем родном языке, просматривая поясняющее видео и любуясь прекрасным Будапештом. Отличное соотношение цены и качества!
А
Аноним
27 авг 2019
(Великобритания)
Поездка на лодке и виды были потрясающими. Однако процесс посадки и персонал оставляют желать лучшего. Мы приехали рано (40 минут), чтобы получить хорошее место. Зависит от модели лодки, но только несколько мест имели хорошие виды. Персонал был угрюмым и незаинтересованным и не останавливал огромные толпы и толчки от тех, кто прибыл впоследствии. Была мини-давка, чтобы попасть! Однако когда-то на и сидел это было здорово. Это не было бы с 70% мест на лодке.
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