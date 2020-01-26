Отправляйтесь в 1-часовой вечерний круиз по легендарному голубому Дунаю и проплывите между двумя частями волшебного Будапешта – Будой и Пештом.

Взойдите на борт в центре Будапешта и наслаждайтесь любимым напитком. Вы можете выбрать бокал шампанского, вино, пиво, прохладительный напиток или минеральную воду, также вам предложат бесплатный стакан лимонада Duna Bella.

Во время круиза вы увидите величественный Цепной мост и мост Эржебет, полюбуетесь внушительным зданием парламента, увидите замок Буда на холме и сделаете круг вокруг острова Маргит. Аудиогид на 30 языках расскажет вам об основных достопримечательностях.

По завершении тура вас высадят на причале в центре Будапешта.