Венгерский парламент – является визитной карточкой Будапешта.
Несколько фактов о Венгерском Парламенте:
- Спроектировано в неоготическом стиле Имре Штайндлем
- Строительство начато в 1885 году и завершено в 1904
- Является самым большим в континентальной Европе: 268 м. в длину, 123 м. в ширину и 96 м. в высоту
- Имеет 27 входов и выходов, 13 подъездов и 13 лифтов
- Внутри 242 скульптуры (90 внешних и 152 внутри), выставлена венгерская «Святая Корона» и др.
- Снаружи в виде украшений - живопись и фрески
- На украшение здания было использовано 40 кг 22-23 каратного золота
- В этом здании по настоящее время заседает парламент Венгрии
Что входит
- Входной билет в Парламент Будапешта
- Услуги гида (Экскурсию проводят сотрудники Парламента)
Начало и место завершения
🚩 Hungarian Parliament (Visitor Center) Budapest
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- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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