  1. Экскурсии

Экскурсия в Парламент Венгрии

4.6
38 отзывов
Budapest. help
Budapest. help – Гид из Будапешта
Побывайте в одной из самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️ Венгрии — Венгерском парламенте.

А также узнаете много интересного от его сотрудников.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🎫Онлайн билеты

  • €26 за человека

    Купить билеты
Экскурсия в Парламент Венгрии
Экскурсия в Парламент Венгрии

Что вы увидите

  • Парламент
Венгерский парламент – является визитной карточкой Будапешта.

Несколько фактов о Венгерском Парламенте:

  • Спроектировано в неоготическом стиле Имре Штайндлем
  • Строительство начато в 1885 году и завершено в 1904
  • Является самым большим в континентальной Европе: 268 м. в длину, 123 м. в ширину и 96 м. в высоту
  • Имеет 27 входов и выходов, 13 подъездов и 13 лифтов
  • Внутри 242 скульптуры (90 внешних и 152 внутри), выставлена венгерская «Святая Корона» и др.
  • Снаружи в виде украшений - живопись и фрески
  • На украшение здания было использовано 40 кг 22-23 каратного золота
  • В этом здании по настоящее время заседает парламент Венгрии
Что входит
  • Входной билет в Парламент Будапешта
  • Услуги гида (Экскурсию проводят сотрудники Парламента)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Hungarian Parliament (Visitor Center) Budapest
Экскурсия в Парламент Венгрии
Экскурсия в Парламент Венгрии
Экскурсия в Парламент Венгрии

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Budapest. help
Budapest. help
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

38 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Будапеште

Прогулки по Будапешту
От 65
3 часа
Прогулки по Будапешту
514 отзывов
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
18
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
265 отзывов
Ночная панорама и жизнь Будапешта
46
3 часа
Ночная панорама и жизнь Будапешта
180 отзывов
Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
65
9 часов
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
157 отзывов
Интересный Будапешт: история и современность
104
4 часа
Интересный Будапешт: история и современность
132 отзыва
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
50
1.5 часа
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
129 отзывов
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии