Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту

Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт

Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт.

Романтичная и колоритная Буда утопает в зелени деревьев.

Здесь спокойно и тихо, а достопримечательности рассказывают о богатой многовековой истории города.

Оживленный и многолюдный Пешт более развит.

Достопримечательности здесь более молодые, чем в Буде, но не менее интересные.

За один день мы побываем сразу на двух сторонах.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту

Что вы увидите 🤩

  • Синагогу
  • Площадь Эржебет
  • Базилику Святого Иштвана
  • Площадь Свободы
  • Здание Венгерского Парламента
  • Гора Геллерта
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • Собор Матьяша
Пешт
Начав экскурсию с Пештской стороны Будапешта, вы проедете по знаменитому бульвару Андраши (внесеного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), осмотрите самый величественный собор Будапешта — базилику Св. Иштвана и узнаете краткую историю Венгрии, непосредственно рядом с памятниками всем основным ее историческим деятелям, сделав остановку на площади Героев. Затем прогуляетесь по парку около замка Вайдахуняд и познакомитесь с загадочным Anonymus.
Буда
На противоположном берегу Дуная, проехав по одному из знаменитых мостов, вы окунетесь в атмосферу старинной Буды, шагая по брусчатке знаменитого Королевского дворца, церковью Матьяша XIV века в позднеготическом стиле и известным Рыбацким бастионом. Подниметесь на гору Геллерт с ее прекрасным видом и восхититесь панорамой Будайской набережной, раз и навсегда влюбившись в красавец — Будапешт.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый 12+
€20
Детский до 12 лет
€12

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Большая Синагога, площадь перед центральным входом
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По понедельникам и четвергам в 09:00

GastroPlusTour
GastroPlusTour
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

👥Групповые🗽Достопримечательности🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
4.7
316
2ч 30м
18
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Добро пожаловать в Будапешт, столицу Венгрии
ежедневно в 10.00
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуальный трансфер
180
за 1-7 чел.
Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
ежедневно, в любое время
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Индивидуальный трансфер
280
за 1-5 чел.
Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
ежедневно, в любое время
Большое путешествие по Будапешту
Индивидуальная экскурсия
4.8
23
195
за 1-6 чел.
Большое путешествие по Будапешту
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии по Буде, Пешту и горе Геллерт
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа
Индивидуальная экскурсия
5
6
3ч 30м
150
за 1-6 чел.
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Будапешту на 3.5 часа
Будапешт — гордость мадьяров
Индивидуальная экскурсия
5
140
183
за 1-4 чел.
Будапешт — гордость мадьяров
Автопешеходная экскурсия по славному городу и погружение в подлинную историю Венгрии
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
4.2
516
15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
Познакомьтесь с архитектурой города и его историей за 4 часа
Ежедневно в 8:00
История еврейского Будапешта
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-7 чел.
История еврейского Будапешта
Во время моей автомобильно - пешеходной экскурсии я расскажу вам о периодах небывалого процветания и...
Каждый день с 08:00 до 16:00 можно забронировать экскурсию
Ну как не полюбить Будапешт!
Индивидуальная экскурсия
4.9
30
186
за 1-4 чел.
Ну как не полюбить Будапешт!
Узнать всё о достопримечательностях Буды и Пешта на автопешеходной экскурсии
Первое знакомство с Будапештом
Индивидуальная экскурсия
5
6
190
за 1-4 чел.
Первое знакомство с Будапештом
Автопешеходная экскурсия по классическим достопримечательностям столицы, которые точно стоит увидеть
Его величество Пешт
Индивидуальная экскурсия
4.7
37
2ч 30м
78
за 1-12 чел.
Его величество Пешт
Узнать об истории, архитектуре и традициях венгров на насыщенной обзорной прогулке
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
Индивидуальный тур
4.8
28
95
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой венгерской столицы, взгляните на её глазами...
ежедневно

GastroPlusTour проводит ещё 2 экскурсии

Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...
По вторникам в 10:00
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем...
По пятницам в 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺