Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер

На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца

На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца.

Обзорный тур по историческому центру Эгера.

Посещение винодельческого региона и обед с дегустацией вин от местных производителей и даже попробуете знаменитое эгерское вино «Бычья кровь».

Незабываемые воспоминания гарантируем!
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер

Что вы увидите 🤩

  • Пещерная купальня Мишкольцтапольца
  • осмотр туристического центра Эгера
  • Базилика Эгера
  • эгерская крепость
  • улица Сечени
  • Дворец архиепископа (осмотр снаружи)
  • Площадь Эстерхази
  • Долина Красавиц

Что вас ждет:

  • Купальня Мишкольцтапольца
  • Пещерная купальня Мишкольцтапольца находится в Северной Венгрии, прекрасном, богатом туристическими достопримечательностями регионе. Особая привлекательность единственной в своём роде в Европе водолечебной купальни заключается в том, что она расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами, пещерах.
Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности: купальник, резиновые тапочки, полотенце
  • Эгер
  • Это один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» (бикавер) и другие лучшие венгерские вина. Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
На дегустации детям предлагаются безалкогольные напитки (соки, лимонады)
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

  • вариант А.
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер (взрослый билет)
€68
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер (ребенок до 12 лет)
€55

Ответы на вопросы

Что входит
  • входной билет в пещерную купальню
  • обед с дегустацией вин, услуги гида, транспорт
Где начинаем и завершаем
Начало: несколько точек сбора в Будапеште
Завершение: возвращение на точку сбора
Важная информация
  • Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности: купальник, резиновые тапочки, полотенце.
  • Автобус собирает группу с нескольких точек сбора.
  • Напишите пожалуйста, где в Будапеште Вы будете проживать, мы укажем ближайшую и наиболее удобную для Вас точку сбора.
  • На групповую экскурсию на точке сбора автобус стоит не более 5 минут.
  • Опоздавших группа не ждет!
  • Задержка автобуса при сборе на экскурсию может составлять 10 — 15 минут.

  • Важно.

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
  • Способы оплаты:
  • вариант А.
  • полная оплата заказа Спутнику
  • вариант Б.
  • бронируете программу без оплаты Спутнику
  • полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
  • Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы
Когда и сколько длится?
Когда: по пятницам
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по пятницам

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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