Что вас ждет:
- Купальня Мишкольцтапольца
- Пещерная купальня Мишкольцтапольца находится в Северной Венгрии, прекрасном, богатом туристическими достопримечательностями регионе. Особая привлекательность единственной в своём роде в Европе водолечебной купальни заключается в том, что она расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами, пещерах.
Для купания необходимо взять с собой купальные принадлежности: купальник, резиновые тапочки, полотенце
- Эгер
- Это один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина – вот то, ради чего стоит ехать в Эгер. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости. В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино «Бычья кровь» (бикавер) и другие лучшие венгерские вина. Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
На дегустации детям предлагаются безалкогольные напитки (соки, лимонады)
Важно!
Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч. до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.
Способы оплаты:
полная оплата заказа Спутнику
вариант Б.
бронируете программу без оплаты Спутнику,
полная оплата заказа фирме - организатору экскурсии.
Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы