Будапешт – уникальный город! Природа щедро наградила его чудесами. Помимо нескольких десятков термальных источников в Будапеште, под Будайскими горами простирается система сотен пещер.

Прямо в черте города располагается вход в самую большую сталактитовую пещеру Венгрии – Палвёлди барланг. Общая длина пещер составляет 29 км, а постоянная температура равна + 11 C. Потрясающая акустика, диковинные отпечатки раковин древнего моря 🌊, огромные кристаллы кальцита, геликтиты, столбы, сталактиты и сталагмиты, фантастические образования, напоминающие слона, крокодила, скорпиона и других животных.

Воздух в этой пещере по своей чистоте может соперничать с высокогорным санаторием и, в сочетании с влажностью около 100%, имеет целебный эффект. Также, вас ждет посещение пещерной церкви, первой на европейском континенте подземки и новой станции метро 🚇 не проводится для детей младше 5 лет!

Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.