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Подземный Будапешт

4.6
17 отзывов
1000Дорог
1000Дорог – Гид из Будапешта
Погрузитесь в недра Будапешта и рассмотрите город 🏙️ с нового ракурса.

Вы посетите самую большую сталактитовую пещеру страны Палвёлди, а также пещерную церковь ⛪ и первую в Европе подземку.

Отпечатки раковин древнего моря 🌊, кристаллы кальцита, геликтиты – здесь есть на что посмотреть! Приятный бонус: чистый воздух вместе с почти стопроцентной влажностью обладают целебным эффектом.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €45 за человека

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Подземный Будапешт
Подземный Будапешт

Что вы увидите

  • Пещера Палвёлди
  • Пещерная церковь
  • Первая на европейском континенте подземка
Будапешт – уникальный город! Природа щедро наградила его чудесами. Помимо нескольких десятков термальных источников в Будапеште, под Будайскими горами простирается система сотен пещер.
Прямо в черте города располагается вход в самую большую сталактитовую пещеру Венгрии – Палвёлди барланг. Общая длина пещер составляет 29 км, а постоянная температура равна + 11 C. Потрясающая акустика, диковинные отпечатки раковин древнего моря 🌊, огромные кристаллы кальцита, геликтиты, столбы, сталактиты и сталагмиты, фантастические образования, напоминающие слона, крокодила, скорпиона и других животных.
Воздух в этой пещере по своей чистоте может соперничать с высокогорным санаторием и, в сочетании с влажностью около 100%, имеет целебный эффект. Также, вас ждет посещение пещерной церкви, первой на европейском континенте подземки и новой станции метро 🚇 не проводится для детей младше 5 лет!
Точное время и место отправления будут указаны в ваучере.
Что входит
  • Входные билеты в пещеры
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель The Ritz-Carlton
Подземный Будапешт
Подземный Будапешт
Подземный Будапешт
Подземный Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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1000Дорог
1000Дорог
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17 отзывов оставили туристы

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