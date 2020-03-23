О коронавирусе в Японии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Японии на сегодня по данным 29 марта 2020: 1693 заражено, 52 умерло, 404 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Японии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Японии на сегодня по данным 29 марта 2020: 1693 заражено, 52 умерло, 404 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Японии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Японии за всё время 1693 +225 за 28 марта 2020 Выздоровели 404 +32 Умерли 52 +3 Летальность 3.1%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Японии находится 0.25% (1693 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 52 умерло, 404 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1237 человек. Самого первого зараженного человека в Японии выявили 14 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Японии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Японии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Японии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 1693 52 — 42420 ▼ 1217-20 28 мар 2020 1693225 523 0.24% 40432 ▲ 1237+190 27 мар 2020 146881 492 0.19% 37213 ▲ 1047+66 26 мар 2020 138780 472 0.2% 35949 ▲ 981+29 25 мар 2020 1307114 452 0.21% 31025 ▲ 952+87 24 мар 2020 119365 431 0.12% 28550 ▲ 865+14 23 мар 2020 112827 421 0.12% 235 ▲ 851+26 22 мар 2020 110194 416 0.73% 2353 ▲ 825+85 21 мар 2020 100744 352 0.27% 23241 ▲ 740+1 20 мар 2020 96339 334 0.54% 19141 ▼ 739-6 19 мар 2020 92435 29 — 1506 ▲ 745+29 18 мар 2020 88911 29 — 144 ▲ 716+11 17 мар 2020 87839 292 0.28% 144 ▲ 705+37 16 мар 2020 839 275 0.75% 14426 ▼ 668-31 15 мар 2020 83966 22 — 118 ▲ 699+66 14 мар 2020 77372 223 0.47% 118 ▲ 633+69 13 мар 2020 70162 193 0.53% 118 ▲ 564+59 12 мар 2020 639 161 0.2% 118 ▼ 505-1 11 мар 2020 63958 155 0.99% 11817 ▲ 506+36 10 мар 2020 58170 10 — 10125 ▲ 470+45 9 мар 2020 5119 104 0.94% 76 ▲ 425+5 8 мар 2020 50241 6 — 76 ▲ 420+41 7 мар 2020 46141 6 — 7630 ▲ 379+11 6 мар 2020 42060 6 — 463 ▲ 368+57 5 мар 2020 36029 6 — 43 ▲ 311+29 4 мар 2020 33138 6 — 43 ▲ 282+38 3 мар 2020 29319 6 — 4311 ▲ 244+8 2 мар 2020 27418 6 — 32 ▲ 236+18 1 мар 2020 25615 61 0.46% 32 ▲ 218+14 29 фев 2020 24113 51 0.49% 3210 ▲ 204+2 28 фев 2020 22814 4 — 22 ▲ 202+14 27 фев 2020 21425 42 1.06% 22 ▲ 188+23 26 фев 2020 18919 21 0.61% 22 ▲ 165+18 25 фев 2020 17011 1 — 22 ▲ 147+11 24 фев 2020 15912 1 — 22 ▲ 136+12 23 фев 2020 14725 1 — 22 ▲ 124+25 22 фев 2020 12217 1 — 22 ▲ 99+17 21 фев 2020 10511 1 — 224 ▲ 82+7 20 фев 2020 9410 1 — 18 ▲ 75+10 19 фев 2020 8410 1 — 185 ▲ 65+5 18 фев 2020 748 1 — 131 ▲ 60+7 17 фев 2020 667 1 — 12 ▲ 53+7 16 фев 2020 5916 1 — 12 ▲ 46+16 15 фев 2020 4314 1 — 123 ▲ 30+11 14 фев 2020 291 1 — 9 ▲ 19+1 13 фев 2020 28 11 5.56% 9 ▼ 18-1 12 фев 2020 282 0 — 9 ▲ 19+2 11 фев 2020 26 0 — 95 ▼ 17-5 10 фев 2020 26 0 — 43 ▼ 22-3 9 фев 2020 261 0 — 1 ▲ 25+1 7 фев 2020 253 0 — 1 ▲ 24+3 4 фев 2020 222 0 — 1 ▲ 21+2 1 фев 2020 205 0 — 1 ▲ 19+5 31 янв 2020 154 0 — 1 ▲ 14+4 30 янв 2020 114 0 — 1 ▲ 10+4 28 янв 2020 73 0 — 1 ▲ 6+3 26 янв 2020 42 0 — 11 ▲ 3+1 22 янв 2020 22 0 — 0 ▲ 2+2 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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