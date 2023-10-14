Мыс Доброй Надежды — место доброй силы. Он наполняет до краёв энергией свежего ветра и заряжает мощью Атлантического океана. На пути к нему я провезу вас по захватывающей Чапмен Пик, покажу местечко с лучшим африканским кофе и чаем ройбос, научу медитации под музыку волн. Вы вернётесь домой наполненными, расслабленными и абсолютно счастливыми.

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Описание

Что вас ожидает

Котики и ройбос

Мы помчимся до бухты Хаут-Бей по живописной Миле миллионеров: с одной стороны — горы, с другой — бескрайний океан, и по пути — роскошные особняки. В Хаут-Бей вы сможете сесть на паром и прокатиться на остров Дюкер, чтобы увидеть популяцию морских котиков. После я отведу вас в аутентичное кафе с отличным кофе и традиционным ройбос капучино.

Чапмен Пик и побережье

Вас ждёт поездка по Чапмен Пик с высеченным в скале тоннелем и видами невероятной красоты. Вы поймёте, почему эта дорога — настоящее место силы. Мы остановимся на смотровой площадке, чтобы вы сделали потрясающие фото, и отправимся на пляж Скарборо: гулять, любоваться сёрферами и дышать под музыку Атлантического океана.

Мысы и пингвины

В заповеднике «Мыс Доброй Надежды» вы увидите местных обитателей — страусов и бабуинов. На вершине мыса Кейп-Пойнт, куда можно подняться пешком или на фуникулёре, посмотрите на маяк Диас. После обеда в местном ресторане мы отправимся гулять по валунам пляжа Боулдерс или в заповедник с колонией пингвинов.

Обратный путь в Кейптаун пройдёт по скоростной Boys drive: вы полюбуетесь видами на порт и знаменитый пляж Майзенберг.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Ertiga

Экскурсия возможна с детьми от 5 лет

Трансфер из отеля и обратно, транспортные расходы и услуги гида входят в стоимость

Дополнительные расходы