Мистический мыс Доброй Надежды

Помедитировать на пляже, подняться на фуникулёре к маяку, увидеть котиков или колонию пингвинов

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Мыс Доброй Надежды — место доброй силы. Он наполняет до краёв энергией свежего ветра и заряжает мощью Атлантического океана.

На пути к нему я провезу вас по захватывающей Чапмен Пик, покажу местечко с лучшим африканским кофе и чаем ройбос, научу медитации под музыку волн. Вы вернётесь домой наполненными, расслабленными и абсолютно счастливыми.
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Мистический мыс Доброй Надежды
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Котики и ройбос

Мы помчимся до бухты Хаут-Бей по живописной Миле миллионеров: с одной стороны — горы, с другой — бескрайний океан, и по пути — роскошные особняки. В Хаут-Бей вы сможете сесть на паром и прокатиться на остров Дюкер, чтобы увидеть популяцию морских котиков. После я отведу вас в аутентичное кафе с отличным кофе и традиционным ройбос капучино.

Чапмен Пик и побережье

Вас ждёт поездка по Чапмен Пик с высеченным в скале тоннелем и видами невероятной красоты. Вы поймёте, почему эта дорога — настоящее место силы. Мы остановимся на смотровой площадке, чтобы вы сделали потрясающие фото, и отправимся на пляж Скарборо: гулять, любоваться сёрферами и дышать под музыку Атлантического океана.

Мысы и пингвины

В заповеднике «Мыс Доброй Надежды» вы увидите местных обитателей — страусов и бабуинов. На вершине мыса Кейп-Пойнт, куда можно подняться пешком или на фуникулёре, посмотрите на маяк Диас. После обеда в местном ресторане мы отправимся гулять по валунам пляжа Боулдерс или в заповедник с колонией пингвинов.

Обратный путь в Кейптаун пройдёт по скоростной Boys drive: вы полюбуетесь видами на порт и знаменитый пляж Майзенберг.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Ertiga
  • Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
  • Трансфер из отеля и обратно, транспортные расходы и услуги гида входят в стоимость

Дополнительные расходы

  • Вход в заповедник «Мыс Доброй Надежды»: взрослый — 360 рандов, детский — 180 рандов
  • Проезд на лодке до острова с котиками: взрослый — 110 рандов, детский — 60 рандов
  • Вход в заповедник с колонией пингвинов: взрослый — 170 рандов, детский — 85 рандов
  • Проезд на фуникулёре: взрослый — 180 рандов, детский (от 2 до 11 лет) — 45 рандов
  • Обед и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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