Помедитировать на пляже, подняться на фуникулёре к маяку, увидеть котиков или колонию пингвинов
На пути к нему я провезу вас по захватывающей Чапмен Пик, покажу местечко с лучшим африканским кофе и чаем ройбос, научу медитации под музыку волн. Вы вернётесь домой наполненными, расслабленными и абсолютно счастливыми.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Котики и ройбос
Мы помчимся до бухты Хаут-Бей по живописной Миле миллионеров: с одной стороны — горы, с другой — бескрайний океан, и по пути — роскошные особняки. В Хаут-Бей вы сможете сесть на паром и прокатиться на остров Дюкер, чтобы увидеть популяцию морских котиков. После я отведу вас в аутентичное кафе с отличным кофе и традиционным ройбос капучино.
Чапмен Пик и побережье
Вас ждёт поездка по Чапмен Пик с высеченным в скале тоннелем и видами невероятной красоты. Вы поймёте, почему эта дорога — настоящее место силы. Мы остановимся на смотровой площадке, чтобы вы сделали потрясающие фото, и отправимся на пляж Скарборо: гулять, любоваться сёрферами и дышать под музыку Атлантического океана.
Мысы и пингвины
В заповеднике «Мыс Доброй Надежды» вы увидите местных обитателей — страусов и бабуинов. На вершине мыса Кейп-Пойнт, куда можно подняться пешком или на фуникулёре, посмотрите на маяк Диас. После обеда в местном ресторане мы отправимся гулять по валунам пляжа Боулдерс или в заповедник с колонией пингвинов.
Обратный путь в Кейптаун пройдёт по скоростной Boys drive: вы полюбуетесь видами на порт и знаменитый пляж Майзенберг.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Ertiga
- Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
- Трансфер из отеля и обратно, транспортные расходы и услуги гида входят в стоимость
Дополнительные расходы
- Вход в заповедник «Мыс Доброй Надежды»: взрослый — 360 рандов, детский — 180 рандов
- Проезд на лодке до острова с котиками: взрослый — 110 рандов, детский — 60 рандов
- Вход в заповедник с колонией пингвинов: взрослый — 170 рандов, детский — 85 рандов
- Проезд на фуникулёре: взрослый — 180 рандов, детский (от 2 до 11 лет) — 45 рандов
- Обед и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.