Я петербурженка, но восхищаюсь историей Абхазии и влюбилась в красоту местной природы. Я познакомлю вас с аристократической Гагрой начала 20 века, расскажу о шикарных подарках принцев своим возлюбленным и покажу места, где начиналась русская Ницца. Вы убедитесь, что Абхазия — это не только дикие ущелья и ласковое море.

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Что вас ожидает

Русская Ницца

В античные времена территорию современного города облюбовали эллины и основали поселение Триглит. Их сменили римляне — появилась крепость Нитика. После пришли византийцы, генуэзцы и венецианцы. Пока в 1829 году Турция не уступила черноморские владения русским. История, к которой мы прикоснемся, начинается в 1901 году. В это время принц А. П. Ольденбургский, родственник императора, создает в Гагре «русскую Ниццу». В дикие земли приходит царский размах: парки, электричество и новомодный синематограф. На прогулке вы познакомитесь с дворцами и усадьбами знати, которые строил лучший архитектор Петербурга. Я расскажу, для кого кузен Николая II воздвиг роскошный особняк в ущелье Гагрипш, и какой из дворцов в советское время превратился в пансионат для лечения нервных болезней.

Визитные карточки Гагры

Наш двухчасовой маршрут пройдет по тенистому Приморскому парку, начиная от центральной площади Абаата и заканчивая знаменитой Колоннадой. По пути вы насладитесь очаровательным союзом диких субтропиков и царской архитектуры. Увидите реку Жоэквара, одноименное ущелье и сторожевую башню Бестужева-Марлинского, и освежитесь возле фонтана «Три грации». Пройдете к пирсу, куда причаливала яхта императора, и насладитесь видом на город и Гагрский хребет. А в конце пути поздороваетесь с рестораном «Гагрипш», где в 1903 году состоялось историческое открытие курорта Гагра.