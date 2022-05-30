Прогулка по «имперской Гагре»: пешая авторская экскурсия

Роскошь императорских дворцов и новый взгляд на пляжный курорт

Я петербурженка, но восхищаюсь историей Абхазии и влюбилась в красоту местной природы.

Я познакомлю вас с аристократической Гагрой начала 20 века, расскажу о шикарных подарках принцев своим возлюбленным и покажу места, где начиналась русская Ницца. Вы убедитесь, что Абхазия — это не только дикие ущелья и ласковое море.
Прогулка по «имперской Гагре»: пешая авторская экскурсия
Прогулка по «имперской Гагре»: пешая авторская экскурсия
Прогулка по «имперской Гагре»: пешая авторская экскурсия
Прогулка по «имперской Гагре»: пешая авторская экскурсия
Прогулка по «имперской Гагре»: пешая авторская экскурсия
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Что вас ожидает

Русская Ницца

В античные времена территорию современного города облюбовали эллины и основали поселение Триглит. Их сменили римляне — появилась крепость Нитика. После пришли византийцы, генуэзцы и венецианцы. Пока в 1829 году Турция не уступила черноморские владения русским. История, к которой мы прикоснемся, начинается в 1901 году. В это время принц А. П. Ольденбургский, родственник императора, создает в Гагре «русскую Ниццу». В дикие земли приходит царский размах: парки, электричество и новомодный синематограф. На прогулке вы познакомитесь с дворцами и усадьбами знати, которые строил лучший архитектор Петербурга. Я расскажу, для кого кузен Николая II воздвиг роскошный особняк в ущелье Гагрипш, и какой из дворцов в советское время превратился в пансионат для лечения нервных болезней.

Визитные карточки Гагры

Наш двухчасовой маршрут пройдет по тенистому Приморскому парку, начиная от центральной площади Абаата и заканчивая знаменитой Колоннадой. По пути вы насладитесь очаровательным союзом диких субтропиков и царской архитектуры. Увидите реку Жоэквара, одноименное ущелье и сторожевую башню Бестужева-Марлинского, и освежитесь возле фонтана «Три грации». Пройдете к пирсу, куда причаливала яхта императора, и насладитесь видом на город и Гагрский хребет. А в конце пути поздороваетесь с рестораном «Гагрипш», где в 1903 году состоялось историческое открытие курорта Гагра.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у фонтана «Три грации» на площади Абаата
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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